Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Банк «Траст» продал 90% в цифровом банке для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. Покупателем выступил консорциум во главе с группой «Интеррос», уже владеющей банком «Тинькофф». Интерес к участию в консорциуме проявляет и холдинг VK.

«Траст» продал банк «Точка»

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90% акций цифрового банка для предпринимателей «Точка». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Сумма сделки составила 41,5 млрд руб.

Покупателем выступил миноритарный акционер «Точка» - Catalytic People. Председатель правления «Траста» Александр Соколов сообщил, что банк продал «Точка» втрое дороже, чем купил.

«Траст» выставил «Точку» на продажу в июле 2023 г. Начальная стоимость составляла 24,7 млрд руб. Миноритарный акционер имел преимущественное право выкупа данного пакета.

Консорциум покупателей

Тогда же группа «Интеррос» Владимира Потанина сообщила о том, что она вошла в состав консорциума Catalytic People с целью покупки контрольной доли в «Точка». При этом утверждалось, что ни «Интеррос», ни другие участники консорциума не будут иметь контроля над «Точкой».

Тогда же утверждалось, что в консорциуме могут быть и другие участники, например, интернет-холдинг VK. В июле 2023 г. в VK подтверждали свой интерес к активу. Вошел ли в итоге VK в состав консорциума по покупке «Точка», в пресс-службе интернет-холдинга не ответили.

История банка «Точка»

Банк «Точка» был создан в 2015 г. на базе банка «Открытие». В него перешла команда закрывшегося в 2014 г. уральского «Банк 24».

В 2017 г. платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о приобретении двух виртуальных банков – «Открытие» и «Траст». Параллельно Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие», которая решила провести проверку сделок с Qiwi.

В итоге «Рокетбанк» отошел к Qiwi (и впоследствии был закрыт). Сделка по продаже «Точка» была отменена. В 2018 г. Qiwi и «Открытие» договорились о создании нового юридического лица – АО «Точка».

В нем 50% плюс одну акцию получил банк «Открытие», Qiwi – 40%, а оставшиеся 10% отошли Catalytic People. Тогда этот оффшор представлял интересы основателей «Точка» - Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву.

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В 2021 г. Qiwi продала банк «Открытие» свою долю в «Точка» за 4,95 млрд руб. В 2022 г. банк «Траст» приобрел у «Открытия» 90% долю в «Точка». Catalytic People сначала попытался оспорить сделку, но затем отозвал иск

Весной 2023 г. владельцем Catalytic People стала семья Филевых, которая владеет авиакомпанией S7. Параллельно банк «Траст» выставил 90% долю в «Точке» на торги.

Банковские активы «Интеррос»

В 2022 г. группа «Интеррос» активно стала скупать банковские активы. Так, у французской Societe Generale был приобретен «Росбанк», который ранее уже входил в состав «Интерроса». Также «Интеррос» приобрел у Олега Тинькова долю в TCS Group, владеющую цифровым банком «Тинькофф».