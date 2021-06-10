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Совкомбанк Рокет Рокетбанк
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2021
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Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши
Инвестиции в развитие бизнеса Компания Osome, созданная сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и предоставляющая онлайн-сервисы для решения административных задач малого и среднего бизнеса, сообщила CNews о закрытии инвестиционного раунда на сумму $16 млн. Пр
|30.03.2021
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Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»
на пост гендиректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника. Сейчас данн
|19.01.2021
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«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно
«Рокетбанк» в прошлом «Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Он опубликовал на
|24.03.2020
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«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда
ание с «Рокетбанком» Совет директоров платежной системы Qiwi принял решение о сворачивании проекта «Рокетбанк». «Мы начали этот процесс и в настоящее время рассматриваем наиболее эффективные сп
|24.03.2020
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Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности
Qiwi и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса. Для перехода в «Тинькофф» с
|30.12.2019
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В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines
, что наши продукты выбирают самые успешные и значимые игроки банковской сферы, к которым относится Рокетбанк. Сотрудничество с требовательными клиентами — процесс двунаправленный: наши техноло
|17.10.2019
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Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием»
Как Qiwi покупала «Рокетбанк» и банк «Точка» Платежная система Qiwi раскрыла подробности договоренностей с банко
|20.08.2019
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Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа
Qiwi, менеджменту компании поручено обсудить вопрос полной или частичной продажи «Рокетбанка». Как «Рокетбанк» менял собственников «Рокетбанк» - сервис виртуального банкинга, первоначаль
|20.06.2019
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«Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет»
«Техносерв Cloud» предоставит компании «Рокет» сервис облачного хранения, в котором используются технологии S3. Такая поддержка облегчает интеграцию приложений клиента с облачной платформой. Для обеспечения надежности хранимых данных
|21.03.2019
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Рокетбанк запустил онлайн-квест с розыгрышем денег
дарив изрядное количество позитива (и денег)». Предыдущий масштабный онлайн-квест — «Хипстериаду» — Рокетбанк провел в 2017 г. За три месяца в него сыграли 150 тыс. человек по всей России.
|12.03.2019
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Рокетбанк запустил новое мобильное приложение
тестировать новую версию мобильного iOS-приложения. 12 марта 2019 г. в 21:00 по Москве приложение «Рокетбанк икс» станет доступно для установки клиентам банка, сообщили CNews в пресс-службе ба
|27.12.2018
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Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы
Ошибка в приложении Клиенты виртуального банка «Рокетбанк» массово жалуются в интернете, что после оплаты услуг или покупок через банк с их с
|17.08.2018
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Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»
переводиться в Киви Банк, подконтрольный группе Qiwi. Процесс должен завершиться до конца 2018 г. «Рокетбанк» - виртуальный банк, создававшейся фондом Runa Capital. Первоначально его клиентов
|23.07.2018
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Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines
Engines банк автоматизирует ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ. Рокетбанк — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через сп
|05.10.2017
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Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает
банка» и «Точка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке финтех-проектов «Рокетбанк» и банка «Точка». Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор и основной владелец Qiw
|25.04.2017
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«Рокетбанк» начал записывать разговоры представителей банка
«Рокетбанк» внедрил запись всей коммуникации с клиентами для повышения качества обслуживания.
|12.04.2016
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Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком
«Открытие» купил «Рокетбанк» Банк «Открытие» сообщил о приобретении «Рокетбанка» - разработчика одноименного ба
|07.12.2015
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Банк «Открытие» и Рокетбанк запустили кобрендовую карту
Банк «Открытие» станет расчетным банком для новых клиентов Рокетбанка — средства на их картах будут храниться в банке «Открытие», который также будет ос
|02.10.2013
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Runa инвестировала $2 млн в модный мобильный банк
Фонд Runa Capital заявил об инвестиции $2 млн в «инновационный банк» «Рокетбанк». В обмен на инвестицию фонд получил миноритарную долю в стартапе, сообщили CNews в
Совкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 8
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Солонин Сергей 104 10
|Колесников Алексей 23 9
|Арлазаров Владимир 240 7
|Ким Борис 75 6
|Лысенко Виктор 5 5
|Козырев Олег 5 5
|Тиньков Олег 47 4
|Делицын Леонид 130 3
|Граф Аркадий 25 3
|Романенко Андрей 91 2
|Родин Кирилл 8 2
|Янпольский Максим 4 2
|Протопопов Андрей 32 2
|Меднов Сергей 124 2
|Провизионов Михаил 2 2
|Потанин Владимир 65 2
|Пантелеев Эдуард 5 2
|Дьяков Борис 2 2
|Лозин Антон 3 2
|Алешковский Митя 1 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 1
|Козырев Алексей 324 1
|Пухов Евгений 12 1
|Лабахуа Инга 1 1
|Швецова Мария 5 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Анисимов Данил 12 1
|Раджабов Тимур 1 1
|Гужиков Павел 3 1
|Блинов Михаил 73 1
|Галиев Руслан 1 1
|Благирев Алексей 24 1
|Мерзляков Климент 2 1
|Васильев Алексей 16 1
|Айларов Алексей 10 1
|Карахан Алексей 1 1
|Торбахов Александр 97 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Арефьев Андрей 54 1
|Меньшов Кирилл 122 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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