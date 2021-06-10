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Совкомбанк Рокет Рокетбанк

Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк

УПОМИНАНИЯ


10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши

Инвестиции в развитие бизнеса Компания Osome, созданная сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и предоставляющая онлайн-сервисы для решения административных задач малого и среднего бизнеса, сообщила CNews о закрытии инвестиционного раунда на сумму $16 млн. Пр
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

на пост гендиректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника. Сейчас данн
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

«Рокетбанк» в прошлом «Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Он опубликовал на

24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

ание с «Рокетбанком» Совет директоров платежной системы Qiwi принял решение о сворачивании проекта «Рокетбанк». «Мы начали этот процесс и в настоящее время рассматриваем наиболее эффективные сп
24.03.2020 Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности

Qiwi и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса. Для перехода в «Тинькофф» с

30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines

, что наши продукты выбирают самые успешные и значимые игроки банковской сферы, к которым относится Рокетбанк. Сотрудничество с требовательными клиентами — процесс двунаправленный: наши техноло
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием»

Как Qiwi покупала «Рокетбанк» и банк «Точка» Платежная система Qiwi раскрыла подробности договоренностей с банко
20.08.2019 Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа

Qiwi, менеджменту компании поручено обсудить вопрос полной или частичной продажи «Рокетбанка». Как «Рокетбанк» менял собственников «Рокетбанк» - сервис виртуального банкинга, первоначаль
20.06.2019 «Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет»

«Техносерв Cloud» предоставит компании «Рокет» сервис облачного хранения, в котором используются технологии S3. Такая поддержка облегчает интеграцию приложений клиента с облачной платформой. Для обеспечения надежности хранимых данных
21.03.2019 Рокетбанк запустил онлайн-квест с розыгрышем денег

дарив изрядное количество позитива (и денег)». Предыдущий масштабный онлайн-квест — «Хипстериаду» — Рокетбанк провел в 2017 г. За три месяца в него сыграли 150 тыс. человек по всей России.
12.03.2019 Рокетбанк запустил новое мобильное приложение

тестировать новую версию мобильного iOS-приложения. 12 марта 2019 г. в 21:00 по Москве приложение «Рокетбанк икс» станет доступно для установки клиентам банка, сообщили CNews в пресс-службе ба
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы

Ошибка в приложении Клиенты виртуального банка «Рокетбанк» массово жалуются в интернете, что после оплаты услуг или покупок через банк с их с
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»

переводиться в Киви Банк, подконтрольный группе Qiwi. Процесс должен завершиться до конца 2018 г. «Рокетбанк» - виртуальный банк, создававшейся фондом Runa Capital. Первоначально его клиентов

23.07.2018 Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines

Engines банк автоматизирует ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ. Рокетбанк — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через сп
05.10.2017 Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает

банка» и «Точка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке финтех-проектов «Рокетбанк» и банка «Точка». Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор и основной владелец Qiw
25.04.2017 «Рокетбанк» начал записывать разговоры представителей банка

«Рокетбанк» внедрил запись всей коммуникации с клиентами для повышения качества обслуживания.

12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком

«Открытие» купил «Рокетбанк» Банк «Открытие» сообщил о приобретении «Рокетбанка» - разработчика одноименного ба
07.12.2015 Банк «Открытие» и Рокетбанк запустили кобрендовую карту

Банк «Открытие» станет расчетным банком для новых клиентов Рокетбанка — средства на их картах будут храниться в банке «Открытие», который также будет ос
02.10.2013 Runa инвестировала $2 млн в модный мобильный банк

Фонд Runa Capital заявил об инвестиции $2 млн в «инновационный банк» «Рокетбанк». В обмен на инвестицию фонд получил миноритарную долю в стартапе, сообщили CNews в

Публикаций - 64, упоминаний - 110

Совкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 386 8
Samsung Electronics 10366 8
VK - Mail.ru Group 3482 6
МегаФон 9236 5
Google LLC 11938 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 4
Apple Inc 12259 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Meta Platforms - Facebook 4464 3
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Intek - Интек 19 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
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LiveTex - ЛайвТекс 33 2
Oracle Corporation 6757 2
Цифра ГК 2469 2
X Corp - Twitter 2879 1
Commvault 173 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1114 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
KPMG 258 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Data Matrix - Дата Матрикс 79 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Blockpass IDN 6 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Yandex - Яндекс 7685 1
Flocktory - Флоктори 23 1
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Microsoft Corporation 24836 1
Accenture plc 685 1
Ростелеком 9902 1
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McKinsey & Company Int 253 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
Voximplant - Фастком 24 1
Деньги Вперед 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 30
NanduQ - Qiwi 997 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 21
Альфа-Банк 1796 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 10
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 10
Runa Capital 158 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Интеркоммерц КБ 34 8
Русский стандарт Банк 449 8
ВТБ - ВТБ24 666 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 8
ВТБ - Почта Банк 471 7
Совкомбанк ПАО 261 7
АльфаСтрахование СГ 329 6
Ренессанс Страхование 164 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 5
Catalytic 5 5
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 5
Совкомбанк Совесть 274 5
Visa International 1953 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 4
Рапида НКО - платежные система 145 4
Ак Барс Банк 273 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 4
ГПБ - Газпромбанк 1105 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 813 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 3
ЦИАН - CIAN 146 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
ПСБ - Промсвязьбанк 870 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 2
О2О Холдинг 57 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 18
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1052 1
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 3
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 516 3
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 778 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1010 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1965 1
FT - Financial Times 1236 1
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O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Gartner - Гартнер 3571 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
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