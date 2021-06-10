Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк

Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши Инвестиции в развитие бизнеса Компания Osome, созданная сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и предоставляющая онлайн-сервисы для решения административных задач малого и среднего бизнеса, сообщила CNews о закрытии инвестиционного раунда на сумму $16 млн. Пр

Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» на пост гендиректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника. Сейчас данн

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно «Рокетбанк» в прошлом «Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Он опубликовал на

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда ание с «Рокетбанком» Совет директоров платежной системы Qiwi принял решение о сворачивании проекта «Рокетбанк». «Мы начали этот процесс и в настоящее время рассматриваем наиболее эффективные сп

Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности Qiwi и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса. Для перехода в «Тинькофф» с

В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines , что наши продукты выбирают самые успешные и значимые игроки банковской сферы, к которым относится Рокетбанк. Сотрудничество с требовательными клиентами — процесс двунаправленный: наши техноло

Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» Как Qiwi покупала «Рокетбанк» и банк «Точка» Платежная система Qiwi раскрыла подробности договоренностей с банко

Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа Qiwi, менеджменту компании поручено обсудить вопрос полной или частичной продажи «Рокетбанка». Как «Рокетбанк» менял собственников «Рокетбанк» - сервис виртуального банкинга, первоначаль

«Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет» «Техносерв Cloud» предоставит компании «Рокет» сервис облачного хранения, в котором используются технологии S3. Такая поддержка облегчает интеграцию приложений клиента с облачной платформой. Для обеспечения надежности хранимых данных

Рокетбанк запустил онлайн-квест с розыгрышем денег дарив изрядное количество позитива (и денег)». Предыдущий масштабный онлайн-квест — «Хипстериаду» — Рокетбанк провел в 2017 г. За три месяца в него сыграли 150 тыс. человек по всей России.

Рокетбанк запустил новое мобильное приложение тестировать новую версию мобильного iOS-приложения. 12 марта 2019 г. в 21:00 по Москве приложение «Рокетбанк икс» станет доступно для установки клиентам банка, сообщили CNews в пресс-службе ба

Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы Ошибка в приложении Клиенты виртуального банка «Рокетбанк» массово жалуются в интернете, что после оплаты услуг или покупок через банк с их с

Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» переводиться в Киви Банк, подконтрольный группе Qiwi. Процесс должен завершиться до конца 2018 г. «Рокетбанк» - виртуальный банк, создававшейся фондом Runa Capital. Первоначально его клиентов

Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines Engines банк автоматизирует ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ. Рокетбанк — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через сп

Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает банка» и «Точка» Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке финтех-проектов «Рокетбанк» и банка «Точка». Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор и основной владелец Qiw

«Рокетбанк» начал записывать разговоры представителей банка «Рокетбанк» внедрил запись всей коммуникации с клиентами для повышения качества обслуживания.

Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком «Открытие» купил «Рокетбанк» Банк «Открытие» сообщил о приобретении «Рокетбанка» - разработчика одноименного ба

Банк «Открытие» и Рокетбанк запустили кобрендовую карту Банк «Открытие» станет расчетным банком для новых клиентов Рокетбанка — средства на их картах будут храниться в банке «Открытие», который также будет ос