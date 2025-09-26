Разделы

МТС Финанс MTS Finance Мобайл ТелеСистемс Б.В. Mobile TeleSystems Finance МТС банк

МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк

Публичное акционерное общество « МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России (данные 2022 года). Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

 

 

 

"Перспективы цифровизации банка в новой реальности" Алексей Клепиков, Вице-президент, Руководитель информационно-технологического кластера, МТС Банк, данные 2023 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.09.2025 Аналитика «МТС Банка»: россияне перекладывают домашние дела на помощников

«МТС Банк» проанализировал бытовые привычки россиян летом 2025 г. – они стали гораздо чаще пер
21.08.2025 «МТС Банк» запустил краткосрочный депозит для бизнеса «Овернайт Онлайн»

«МТС Банк» сообщил о запуске краткосрочного депозита «Овернайт Онлайн» для юридических лиц и и
13.08.2025 Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах

Аналитики «МТС AdTech» и «МТС Банка» провели исследование онлайн-шопинга среди россиян в июне-июле 2025 г. Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах, а в тройку лидеров площадок для онлайн-шопинга вошли Ozon (85
25.07.2025 «МТС Банк» улучшает качество обслуживания клиентов с помощью ИИ

речи при обращении клиентов в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». «МТС Банк» с помощью технологий ИИ усовершенствует модель голосового помощника, который взаимо
22.07.2025 «МТС Банк» улучшил интернет-банк для бизнеса

«МТС Банк» объявил о запуске обновленного интернет-банка «МТС Банк Бизнес». Новый удобн
23.06.2025 «МТС Банк» оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий искусственного интеллекта

«МТС Банк» может оптимизировать до 60% трудозатрат в процессе обработки входящей корреспонденц
28.05.2025 Аналитика МТС AdTech и «МТС Банка»: 80% россиян намерены в 2025 г. заняться повышением своей финансовой грамотности

По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech и «МТС Банка», лишь каждый десятый россиянин считает, что его финансовая грамотность на высоком уровне. Большинство россиян (66%) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. Еще 15% ответил
29.04.2025 «МТС-Банк» запустил сервис округления «Добро Pay»

но масштабирует сервис на всех держателей дебетовых карт. Подключить «Добро Pay» можно в приложении МТС Банка в разделе «Еще» во вкладке «Предложения». Отключение сервиса происходит таким же об
28.04.2025 Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы
14.02.2025 «МТС Банк» протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду

ровыми рублями с помощью универсального QR-кода. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». «МТС Банк» в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием

22.01.2025 Аналитика «МТС Банка» и Ozon: россияне переложили покупки на доставку

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса Ozon изучили востребованность доставки в зимний период. Количество заказов через сервисы доставки зимой 2024 г. выросла в 3,6 раза, а сотрудники пунктов выдачи выдавал
20.01.2025 «МТС Банк» и «Эвотор» запустили комплексный продукт для бизнеса

«МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных пред
12.12.2024 «МТС Банк» провел B2B-платежи в цифровых рублях

дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России. «МТС Банк» вошел в число первых 12 финансовых организаций, которые с августа 2023 г. участвуют
16.10.2024 «МТС Банк» отменил комиссию за B2B-переводы через СБП

атем подписать платеж простой электронной подписью. Максимальная сумма одной операции – 1 млн руб. «МТС Банк стремится предоставить бизнесу максимально широкий спектр платежных инструментов, су
10.10.2024 KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза

Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для мужчин наи
08.10.2024 «МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов

роботизации внутренних бизнес-процессов, помимо классической автоматизации. Всего благодаря роботам МТС Банк сэкономил более 150 млн руб. и высвободил 500 тыс. часов человеческого ручного труда
03.10.2024 Аналитика «МТС Банка»: российские геймеры любят экшн

Сервис «МТС Оплата» и «МТС Банк» провели исследование геймерского поведения в России в III квартале 2024 г. Выяснило
16.09.2024 «МТС Банк» повысил ставки по вкладам для розничных клиентов до 21,5% годовых

«МТС Банк» объявляет о повышении ставок по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клие
26.07.2024 Аналитика «МТС Travel» и «МТС Банка»: популярность водного отдыха в России растет

Аналитики сервиса путешествий «МТС Travel» и «МТС Банка» выяснили, как отдыхали россияне в первой половине лета 2024 г. Согласно исследованию, на треть по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аренду катеров и лодок, а также на водные п
23.07.2024 Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза

«МТС Банк» изучил платежи россиян по QR-коду за первое полугодие 2023 и 2024 гг. Анализ собств
20.05.2024 «МТС Банк» сделал бесплатными внутренние переводы со счета ИП на свой счет карты физлица

высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. «МТС Банк» решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанным
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже

«МТС-Банк» проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» объявил о намерении провести IPO
12.04.2024 «МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

обретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. В случае пр
11.04.2024 Количество стран для трансграничных переводов в «МТС Банке» превысило 50

ичении количества стран, доступных для сервиса трансграничных переводов. На сегодняшний день через «МТС Банк» можно отправлять и получать денежные средства в более чем 50 государств мира. Об эт
20.03.2024 Клиентам «МТС Банка» стали доступны новые инвестстратегии доверительного управления от «ТКБ Инвестмент Партнерс»

ПАО «МТС-Банк» сообщает о возможности для своих клиентов инвестировать в две новые стратегии довер
13.03.2024 «МТС Банк» реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

карт «МТС Банка» и карт сторонних банков через мобильное приложение «МТС Банка» или интернет-банк. «МТС Банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода с
07.03.2024 «МТС Банк» запустил сервис финансирования продавцов маркетплейсов

Новые клиенты могут бесплатно открыть счет без посещения офиса банка, оставив заявку на сайте. *** «МТС Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказы
05.03.2024 Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта

«МТС Банк» проанализировал траты россиян к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из ра
19.02.2024 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «МТС Банка» на уровне ruA со стабильным прогнозом

м качеством управления и стратегического планирования. По оценке «Эксперт РА», на 1 января 2024 г. «МТС Банк» входит в топ-30 кредитных организаций РФ по величине активов, а также в топ-15 по р
14.02.2024 Аналитика «МТС Банка»: фотосессия с любимым или как россияне отмечают 14 февраля

Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян накануне 14 февраля. Анализ собственных данных показал, что больше всего увеличивается спрос на цветы – в 2,1 раза и на фотосессии – на 28%. Один

12.02.2024 Аналитики «МТС Банка» выяснили, сколько стоит свидание в регионах

Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян на свидание в зависимости от региона. Дороже всего оно стоит в столице и Новосибирской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и С
07.02.2024 Премиальным клиентам «МТС Банка» стало доступно приложение консьерж-услуг Konsierge

«МТС Банк» расширяет возможности для клиентов категории «премиум» по получению услуг консьерж-
02.02.2024 «МТС Банк» и сервис «Ремонт со СберУслугами» запустили кредит на ремонт

«МТС Банк» и платформа «Ремонт со СберУслугами» объявили о запуске услуги кредитования ремонтн
30.01.2024 Число клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза в 2023 году

об итогах развития бизнеса по обслуживанию состоятельного сегмента за 2023 г. Количество клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза. Объем привлеченных клиентск
25.01.2024 Аналитика «МТС Банка» и Ozon fresh ко Дню студента

Аналитики «МТС Банка» и сервиса Ozon fresh в преддверии Дня студента изучили траты россиян в возрасте 18-25 лет. Молодые люди в 2,6 раза чаще покупают на маркетплейсах, а самыми популярными товарами стали
24.01.2024 Россияне не жалеют денег на красоту и здоровье

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, как изменился спрос россиян на ус
19.01.2024 «МТС Банк» напоминает важные правила защиты от мошенников

с 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего пред
16.01.2024 «МТС Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участников госзакупок

й счет клиента в «МТС Банке». Возврат обязательств производится ежемесячно аннуитетными платежами. «МТС Банк заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов. Для этого мы автоматизируем и улучш
16.01.2024 Аналитика «МТС банк» и YouDo.com: в первые дни нового года кировчане увлеклись спортом, красотой и гороскопами

Аналитики «МТС банка» и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян в

15.01.2024 В первые дни нового года нижегородцы увлеклись спортом, красотой и гороскопами

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян —


Публикаций - 534, упоминаний - 979

