МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк

Аналитика «МТС Банка»: россияне перекладывают домашние дела на помощников «МТС Банк» проанализировал бытовые привычки россиян летом 2025 г. – они стали гораздо чаще пер

«МТС Банк» запустил краткосрочный депозит для бизнеса «Овернайт Онлайн» «МТС Банк» сообщил о запуске краткосрочного депозита «Овернайт Онлайн» для юридических лиц и и

Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах Аналитики «МТС AdTech» и «МТС Банка» провели исследование онлайн-шопинга среди россиян в июне-июле 2025 г. Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах, а в тройку лидеров площадок для онлайн-шопинга вошли Ozon (85

«МТС Банк» улучшает качество обслуживания клиентов с помощью ИИ речи при обращении клиентов в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». «МТС Банк» с помощью технологий ИИ усовершенствует модель голосового помощника, который взаимо

«МТС Банк» улучшил интернет-банк для бизнеса «МТС Банк» объявил о запуске обновленного интернет-банка «МТС Банк Бизнес». Новый удобн

«МТС Банк» оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий искусственного интеллекта «МТС Банк» может оптимизировать до 60% трудозатрат в процессе обработки входящей корреспонденц

Аналитика МТС AdTech и «МТС Банка»: 80% россиян намерены в 2025 г. заняться повышением своей финансовой грамотности По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech и «МТС Банка», лишь каждый десятый россиянин считает, что его финансовая грамотность на высоком уровне. Большинство россиян (66%) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю. Еще 15% ответил

«МТС-Банк» запустил сервис округления «Добро Pay» но масштабирует сервис на всех держателей дебетовых карт. Подключить «Добро Pay» можно в приложении МТС Банка в разделе «Еще» во вкладке «Предложения». Отключение сервиса происходит таким же об

«МТС Банк» протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду ровыми рублями с помощью универсального QR-кода. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». «МТС Банк» в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием

Аналитика «МТС Банка» и Ozon: россияне переложили покупки на доставку Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса Ozon изучили востребованность доставки в зимний период. Количество заказов через сервисы доставки зимой 2024 г. выросла в 3,6 раза, а сотрудники пунктов выдачи выдавал

«МТС Банк» и «Эвотор» запустили комплексный продукт для бизнеса «МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных пред

«МТС Банк» провел B2B-платежи в цифровых рублях дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России. «МТС Банк» вошел в число первых 12 финансовых организаций, которые с августа 2023 г. участвуют

«МТС Банк» отменил комиссию за B2B-переводы через СБП атем подписать платеж простой электронной подписью. Максимальная сумма одной операции – 1 млн руб. «МТС Банк стремится предоставить бизнесу максимально широкий спектр платежных инструментов, су

KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для мужчин наи

«МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов роботизации внутренних бизнес-процессов, помимо классической автоматизации. Всего благодаря роботам МТС Банк сэкономил более 150 млн руб. и высвободил 500 тыс. часов человеческого ручного труда

Аналитика «МТС Банка»: российские геймеры любят экшн Сервис «МТС Оплата» и «МТС Банк» провели исследование геймерского поведения в России в III квартале 2024 г. Выяснило

«МТС Банк» повысил ставки по вкладам для розничных клиентов до 21,5% годовых «МТС Банк» объявляет о повышении ставок по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клие

Аналитика «МТС Travel» и «МТС Банка»: популярность водного отдыха в России растет Аналитики сервиса путешествий «МТС Travel» и «МТС Банка» выяснили, как отдыхали россияне в первой половине лета 2024 г. Согласно исследованию, на треть по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аренду катеров и лодок, а также на водные п

Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза «МТС Банк» изучил платежи россиян по QR-коду за первое полугодие 2023 и 2024 гг. Анализ собств

«МТС Банк» сделал бесплатными внутренние переводы со счета ИП на свой счет карты физлица высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. «МТС Банк» решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанным

Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» объявил о намерении провести IPO

«МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже обретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. В случае пр

Количество стран для трансграничных переводов в «МТС Банке» превысило 50 ичении количества стран, доступных для сервиса трансграничных переводов. На сегодняшний день через «МТС Банк» можно отправлять и получать денежные средства в более чем 50 государств мира. Об эт

Клиентам «МТС Банка» стали доступны новые инвестстратегии доверительного управления от «ТКБ Инвестмент Партнерс» ПАО «МТС-Банк» сообщает о возможности для своих клиентов инвестировать в две новые стратегии довер

«МТС Банк» реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд карт «МТС Банка» и карт сторонних банков через мобильное приложение «МТС Банка» или интернет-банк. «МТС Банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода с

«МТС Банк» запустил сервис финансирования продавцов маркетплейсов Новые клиенты могут бесплатно открыть счет без посещения офиса банка, оставив заявку на сайте.

Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта «МТС Банк» проанализировал траты россиян к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из ра

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «МТС Банка» на уровне ruA со стабильным прогнозом м качеством управления и стратегического планирования. По оценке «Эксперт РА», на 1 января 2024 г. «МТС Банк» входит в топ-30 кредитных организаций РФ по величине активов, а также в топ-15 по р

Аналитика «МТС Банка»: фотосессия с любимым или как россияне отмечают 14 февраля Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян накануне 14 февраля. Анализ собственных данных показал, что больше всего увеличивается спрос на цветы – в 2,1 раза и на фотосессии – на 28%. Один

Аналитики «МТС Банка» выяснили, сколько стоит свидание в регионах Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян на свидание в зависимости от региона. Дороже всего оно стоит в столице и Новосибирской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и С

Премиальным клиентам «МТС Банка» стало доступно приложение консьерж-услуг Konsierge «МТС Банк» расширяет возможности для клиентов категории «премиум» по получению услуг консьерж-

«МТС Банк» и сервис «Ремонт со СберУслугами» запустили кредит на ремонт «МТС Банк» и платформа «Ремонт со СберУслугами» объявили о запуске услуги кредитования ремонтн

Число клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза в 2023 году об итогах развития бизнеса по обслуживанию состоятельного сегмента за 2023 г. Количество клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза. Объем привлеченных клиентск

Аналитика «МТС Банка» и Ozon fresh ко Дню студента Аналитики «МТС Банка» и сервиса Ozon fresh в преддверии Дня студента изучили траты россиян в возрасте 18-25 лет. Молодые люди в 2,6 раза чаще покупают на маркетплейсах, а самыми популярными товарами стали

Россияне не жалеют денег на красоту и здоровье Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, как изменился спрос россиян на ус

«МТС Банк» напоминает важные правила защиты от мошенников

«МТС Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участников госзакупок й счет клиента в «МТС Банке». Возврат обязательств производится ежемесячно аннуитетными платежами. «МТС Банк заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов. Для этого мы автоматизируем и улучш

Аналитика «МТС банк» и YouDo.com: в первые дни нового года кировчане увлеклись спортом, красотой и гороскопами Аналитики «МТС банка» и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян в