Разделы

Бизнес
|

Аналитика «МТС Банка»: россияне перекладывают домашние дела на помощников

«МТС Банк» проанализировал бытовые привычки россиян летом 2025 г. – они стали гораздо чаще передавать выполнение своих домашних дел специалистам. Значительный рост спроса зафиксирован на услуги клининга, прачечных и реставрации мебели. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России в июне-августе 2024-2025 гг. по соответствующим МСС-кодам.

Растущий темп городской жизни и занятости стимулируют россиян делегировать бытовые вопросы профессионалам. Увеличению востребованности услуг способствует также переоценка восприятия и ценностей: услуги помощи по дому перестают быть роскошью, а становятся необходимостью. Освободившееся время россияне посвящают семье, отдыху или личностному развитию.

Аналитики отмечают, что на рост популярности влияет и цифровизация услуг: мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют найти исполнителей максимально просто и быстро, изучив отзывы других клиентов.

По данным «МТС Банка», в июне-августе 2025 г. спрос на услуги клининга вырос на 57% по сравнению с летом 2024 г., а средний чек увеличился на 10% до 1740 руб.

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

В летние месяцы также выросло количество транзакций в прачечных и химчистках – на 39% и 11% соответственно. Средние чеки в обеих категориях также выросли: в прачечных – на 13% до 520 руб., в химчистках – на 15% до 2355 руб.

Услуги по обивке и реставрации мебели летом 2025 г. стали на 61% более востребованными, чем год назад. А средние чеки на эти услуги снизились на 23% до 2220 руб.

Аналитики полагают, что спрос на бытовые услуги продолжит демонстрировать рост из-за увеличивающегося доверия к отрасли, строительства новых объектов недвижимости и расширения применения «умных» технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще