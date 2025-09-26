Аналитика «МТС Банка»: россияне перекладывают домашние дела на помощников

«МТС Банк» проанализировал бытовые привычки россиян летом 2025 г. – они стали гораздо чаще передавать выполнение своих домашних дел специалистам. Значительный рост спроса зафиксирован на услуги клининга, прачечных и реставрации мебели. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России в июне-августе 2024-2025 гг. по соответствующим МСС-кодам.

Растущий темп городской жизни и занятости стимулируют россиян делегировать бытовые вопросы профессионалам. Увеличению востребованности услуг способствует также переоценка восприятия и ценностей: услуги помощи по дому перестают быть роскошью, а становятся необходимостью. Освободившееся время россияне посвящают семье, отдыху или личностному развитию.

Аналитики отмечают, что на рост популярности влияет и цифровизация услуг: мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют найти исполнителей максимально просто и быстро, изучив отзывы других клиентов.

По данным «МТС Банка», в июне-августе 2025 г. спрос на услуги клининга вырос на 57% по сравнению с летом 2024 г., а средний чек увеличился на 10% до 1740 руб.

В летние месяцы также выросло количество транзакций в прачечных и химчистках – на 39% и 11% соответственно. Средние чеки в обеих категориях также выросли: в прачечных – на 13% до 520 руб., в химчистках – на 15% до 2355 руб.

Услуги по обивке и реставрации мебели летом 2025 г. стали на 61% более востребованными, чем год назад. А средние чеки на эти услуги снизились на 23% до 2220 руб.

Аналитики полагают, что спрос на бытовые услуги продолжит демонстрировать рост из-за увеличивающегося доверия к отрасли, строительства новых объектов недвижимости и расширения применения «умных» технологий.