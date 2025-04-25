Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЖКХ Бытовые услуги Служба быта
ЖКХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 298 1
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
|Путин Владимир 3229 1
|Белозеров Олег 28 1
|Ускова Ольга 166 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Назаров Сергей 58 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Катренко Владимир 8 1
|Левитин Игорь 35 1
|Морозов Олег 22 1
|Кумпель Артем 35 1
|Чекалин Александр 5 1
|Дмитриев Ярослав 2 1
|Нургалиев Рашид 26 1
|Грызлов Борис 32 1
|Элькин Григорий 15 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Щербинский Олег 1 1
|Литвиненко Михаил 1 1
|Астафьева Наталья 2 1
|Евдокимов Михаил 1 1
|Черногоров Александр 1 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Суворов Глеб 4 1
|Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
|Пехтин Владимир 7 1
|Володин Владимир 3 1
|Тулин Михаил 1 1
|Загидуллов Марат 3 1
|Чилингаров Артур 8 1
|Томсинова Ирина 1 1
|Блинцова Екатерина 2 1
|Собянин Сергей 409 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
|Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.