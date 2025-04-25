Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173566
ИКТ 13507
Организации 10574
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25422
Персоны 74487
География 2816
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

ЖКХ Бытовые услуги Служба быта


 

"Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г. "Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г.
"Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г.


25.04.2025 Москва создает собственное «госозеро» данных для обучения ИИ 1
21.11.2024 ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru 1
30.09.2024 «Авито Работа»: ЖКХ и коммунальные платежи оказались самой нелюбимой статьей расходов россиян 1
24.09.2024 Сразу два новосибирских поселения распробовали новые мобильные возможности «МегаФона» 1
15.04.2024 Россияне больше всего потратили в прошлом году на строительные услуги — «Авито Услуги» 1
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы 1
21.12.2023 Платформа «Авито услуги» запустила инструмент оценки стоимости услуг 1
13.05.2020 Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии 1
06.09.2018 «Яндекс» открывает сервис для поиска услуг 1
11.11.2016 «Мегафон» займется интернетизацией сельских школ и адаптацией детей-сирот в Тамбовской области 1
18.07.2012 Утверждена концепция «Умного города Сколково» 1
22.03.2012 В России запустили онлайн-игру про коррупцию 1
27.10.2011 Рунет: стартап DayToDay поможет вести домашнее хозяйство 1
02.09.2010 Крупнейшие вузы мира занялись «умными» домами 1
01.10.2007 СМИ и безопасность дорожного движения 1
13.10.2005 Компьютерные игры: хиты продаж сентября 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

ЖКХ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9177 2
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
Cisco Systems 5145 1
Yandex - Яндекс 7629 1
8409 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Новый диск 956 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Руссобит-М 264 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Drexel Smart House Group 2 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 955 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 216 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 94 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Сбер - СберЛогистика 64 1
Assist - Ассист 210 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Группа Самолет 82 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
MR Group - МР Групп 34 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3397 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 77 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52224 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10739 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 283 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4591 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11650 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1500 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 223 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1228 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2408 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1339 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 884 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4923 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7274 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 858 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1655 1
Night Vision - режим ночного видения 365 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1299 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3668 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4101 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 882 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 726 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17306 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1340 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2080 1
Система жизнеобеспечения 150 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 797 1
Яндекс.Услуги 17 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 2
Avito - Авито услуги 69 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7155 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Blizzard - World of Warcraft 354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 444 1
EA The Sims - компьютерная игра 164 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Action Forms - AtmosFear engine 7 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 253 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 281 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1452 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 1
Путин Владимир 3229 1
Белозеров Олег 28 1
Ускова Ольга 166 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Назаров Сергей 58 1
Фрадков Михаил 160 1
Катренко Владимир 8 1
Левитин Игорь 35 1
Морозов Олег 22 1
Кумпель Артем 35 1
Чекалин Александр 5 1
Дмитриев Ярослав 2 1
Нургалиев Рашид 26 1
Грызлов Борис 32 1
Элькин Григорий 15 1
Леонов Кирилл 13 1
Щербинский Олег 1 1
Литвиненко Михаил 1 1
Астафьева Наталья 2 1
Евдокимов Михаил 1 1
Черногоров Александр 1 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Суворов Глеб 4 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Пехтин Владимир 7 1
Володин Владимир 3 1
Тулин Михаил 1 1
Загидуллов Марат 3 1
Чилингаров Артур 8 1
Томсинова Ирина 1 1
Блинцова Екатерина 2 1
Собянин Сергей 409 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1602 2
Испания - Королевство 3733 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52475 1
Европа 21885 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2908 1
Сингапур - Республика 1866 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3054 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Германия - Федеративная Республика 12765 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 1
Дания - Копенгаген 152 1
Испания - Мадрид 171 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 766 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 900 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Япония - Токио 995 1
США - Колумбия - Вашингтон 1399 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 582 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 411 1
Китай - Шанхай 789 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 337 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1320 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 326 1
Украина - Киев 1129 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 240 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 131 1
Мировой океан - World Ocean 511 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 126 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5227 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 1
Россия - СФО - Новосибирск 4396 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1721 1
Земля - планета Солнечной системы 10447 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5637 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5627 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4964 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 835 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4458 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1087 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5284 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Образование в России 2270 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2876 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5131 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 433 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24610 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8705 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2169 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 633 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10125 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7055 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7867 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16621 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2792 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153