"Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г. "Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г. "Спасибо!" - люди говорят, когда услуге доброй рады! Плакат посвящен работе "Служб быта" в СССР и предоставлению качественных "материальных" и "нематериальных" услуг населению. Государство было заинтересовано в снижении потерь рабочего времени и повышении производительности труда сотрудников, в связи с чем бытовые хлопоты людей перекладывались на специалистов из "Службы быта", которая предлагала следующие виды услуг: банно-прачечные, ателье по пошиву одежды, фотоателье, ремонт обуви, бытовой техники, часов. Н. Сахарова, 1981г.