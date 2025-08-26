Разделы

«Рег.ру» запускает «цифровой бизнес-хаб»: все онлайн-услуги для предпринимателей в одном месте

Российская компания «Рег.ру» представляет новый бизнес-юнит «Рег.решения» — цифровой хаб с комплексом услуг для запуска и развития бизнеса онлайн. Продукт предлагает альтернативу работе с диджитал-агентствами и фрилансерами, объединяя в едином каталоге сервисы по созданию сайтов, настройке рекламы, SEO-продвижению и digital-маркетингу. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Рег.решения» избавляет предпринимателей от необходимости искать проверенных исполнителей, согласовывать бюджет с разными подрядчиками и контролировать качество работы. Все услуги доступны в «едином окне» по фиксированной стоимости с гарантией результата. Принцип работы призван максимально снизить сложность получения digital-услуг для непрофессионалов в ИТ: сервис берет на себя координацию всех процессов — от дизайна и разработки до маркетинга.

В отличие от разового сотрудничества с агентствами и фрилансерами, «Рег.решения» — это долгосрочный продукт, который приобретается на год. Это значит, что при появлении новой задачи предпринимателю не придется снова искать исполнителя и подписывать новый договор. Все необходимые инструменты для цифровизации уже доступны в рамках действующего договора, что делает развитие бизнеса в онлайне непрерывным и предсказуемым по затратам.

«Это ответ на запрос рынка на простые и прозрачные инструменты для запуска и развития бизнеса онлайн, — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.ру». — В нашем каталоге доступно 130 решений для ключевых отраслей: бьюти, медицина, автосервис, досуг, спорт и бытовые услуги. Клиент получает не набор разрозненных подрядчиков, а единого ответственного исполнителя».

Для удобства пользователей компания также запустила чат-бота с бизнес-интенсивами, а в ближайших планах — внедрение бизнес-тренажера для продавцов и услуги персонального менеджера в сервисе «Сайт под ключ». Новые продукты призваны упростить как выход на рынок, так и реализацию сложных digital-проектов.

