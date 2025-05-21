Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175171
ИКТ 13652
Организации 10642
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25601
Персоны 75126
География 2840
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

Грибов Иван


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Рег.ру» выводит на рынок «Сайт под ключ» — старт серии простых решений для предпринимателей 1
15.05.2025 «Рег.ру» зафиксировал всплеск интереса к запуску сайтов в сфере услуг 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Грибов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити 32 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 317 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 336 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 38 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 990 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 395 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 133 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 990 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153