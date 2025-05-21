«Рег.ру» выводит на рынок «Сайт под ключ» — старт серии простых решений для предпринимателей

Российский регистратор доменов и облачный хостинг-провайдер «Рег.ру» перезапускает линейку продуктов для малого бизнеса. Первым в линейке компания представляет готовое пакетное решение по созданию и продвижению сайта, призванное решить ключевые проблемы предпринимателей: высокую стоимость разработки (от 50 тыс. руб. за базовый сайт в веб-студиях) и сложности самостоятельного создания сайтов на конструкторах. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

С продуктом «Сайт под ключ» начинающие предприниматели и владельцы небольших компаний, а также любые пользователи, развивающие собственное дело, смогут получить полностью готовый сайт менее чем за неделю. Специалисты «Рег.ру» проведут все необходимые работы: от подключения домена и SSL/TLS-сертификата до настройки и наполнения сайта контентом, вплоть до создания логотипа. К веб-ресурсу сразу будут подключены статистические и аналитические сервисы и подготовлены рекомендации для дальнейшего онлайн-продвижения. Сайт разрабатывается на собственной платформе «Рег.ру», поддерживает адаптивный дизайн и инструменты аналитики. Также предусмотрена возможность дальнейшего расширения функциональности и внесения изменений в веб-ресурсе. Для заказа пользователю нужно будет только заполнить простую онлайн-форму.

«Мы создали продукт, который занимает промежуточное положение между дорогостоящими агентскими услугами и сложными платформами для самостоятельной верстки. Мы не нацелены конкурировать с агентствами и частными разработчиками сайтов, а, наоборот, заинтересованы занять собственную нишу. “Сайт под ключ” — это работающий инструмент для бизнеса с понятными условиями и гарантиями, как скорости, так и качества», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.ру».

В планах компании формирование целой линейки пакетных предложений для МСП, которые будут соответствовать различным целям клиента (старт и продвижение бизнеса, создание личного бренда, привлечение партнеров или сотрудников), и специфике конкретной отрасли (на первом этапе запланированы решения для цифровизации малого бизнеса в индустрии красоты, электронной торговле и сфере услуг).