Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Попытка познакомиться с девушкой на сайте знакомств обернулась для сотрудника ВВС США арестом. Он выдавал своей онлайн-пассии секреты американской разведки о происходящем на Украине. Девушка утверждала, что живет на Украине. Свою вину он признал, и теперь ему светит лишение свободы.

От любви и от тюрьмы не зарекайся

Американский военный в течение длительного времени передавал данные разведки совершенно посторонней женщине, которую встретил даже не в реальной жизни – на сайте знакомств. Эти секретные сведения касались противостояния России и Украины, пишет The Register. Ныне военного ждет тюрьма – он признал свою вину в деле о сговоре с целью передачи информации с грифом «Совершенно секретно».

По информации издания The Sun, главный фигурант этого дела – 64-летний на момент выпуска материала Дэвид Франклин Слейтер (David Franklin Slater), сотрудник ВВС США. В недавнем прошлом он был полковником армии США, но вышел в отставку, хотя полностью прощаться с американской армией не стал. Проживая в Небраске (США), он работал гражданским служащим ВВС США, приписанным к Стратегическому командованию на авиабазе Оффатт. В период с августа 2021 г. по апрель 2022 г. он располагал официальным допуском к совершенно секретной информации (уровень Top Secret/Sensitive Compartmented Information, TS/SCI).

Согласно федеральному обвинительному заключению, собеседницей Слейтера был (или была) некто, представившийся женщиной, проживающей на Украине.

Роковое знакомство

Допуск TS/SCI давал Слейтеру, в числе прочего, право присутствовал на брифингах, касающихся ситуации вокруг России и Украины, которые имели именно такой уровень секретности. Чтобы получить этот допуск, он поставил подпись под соглашением о неразглашении, в котором говорилось, что «небрежное обращение с SCI с может нанести непоправимый ущерб Соединенным Штатам или быть использовано в интересах иностранного государства».

Однако это совершенно не помешало Слейтеру поделиться секретной информацией с виртуальной собеседницей, которая представилась украинкой, на онлайн-платформе знакомств. Информации об этой женщине в открытых источниках на момент выхода материала не было – засекречены ее имя, возраст, подлинная национальность и прочие сведения.

Как пишет The Register, предполагаемый любовный интерес Слейтера упоминается в обвинительном заключении как «сообщник 1» (co-conspirator 1). В документах американского Минюста отдельно отмечено, что Слейтер и эта таинственная женщина «регулярно общались по электронной почте и через онлайн-платформу обмена сообщениями» (regularly communicated over email and through an online messaging platform) с февраля по апрель 2022 г. В этот период у Слейтера еще был допуск уровня TS/SCI.

Точное совпадение

The Register подчеркивает, что начало предполагаемого онлайн-флирта Слейтера и его виртуальной избранницы совпало одновременно и с началом событий на юго-западной границе России (24 февраля 2022 г.), а также с Днем святого Валентина (отмечается 14 февраля). Женщина якобы называла Слейтера своим «тайным возлюбленным-информатором» (secret informant love).

В обвинительном заключении отмечено, что с февраля по апрель 2022 г. виртуальная пассия Слейтера на регулярной основе просила его предоставить ей «конфиденциальную, непубличную, тщательно охраняемую и секретную информацию» (to provide her with sensitive, non-public, closely held, and classified NDI), к которой Слейтер имел доступ в связи со своей службой в ВВС США.

Женские манипуляции

В обвинительном заключении также приведен список сообщений, при помощи которых собеседница Слейдера вытягивала из него информацию. По данным The Register, в итоге она добилась своей цели – переданные им сведения содержали, в числе прочего, информацию о военном потенциале России.

Издание привело нескольких таких сообщений. Среди них: «Дорогой, что показывают на экранах в специальной комнате?? Очень интересно» (Dear, what is shown on the screens in the special room?? It is very interesting); «Дэйв, здорово, что ты первым узнал информацию о [Указанная страна 1]. Надеюсь, ты сразу же мне расскажешь? Ты мой секретный агент. С любовью» (Dave, it's great that you get information about [Specified Country 1] first. I hope you will tell me right away? You are my secret agent. With love).

Судя по всему, переписка была очень бурной и продолжительной. The Sun пишет, что перечень подобных фраз занял восемь страниц в обвинительном заключении.

Преступление и наказание

Слейтер был арестован в начале марта 2024 г. по обвинению в сговоре с целью передачи секретных данных.

«Доступ к секретной информации влечет за собой огромную ответственность, – заявила федеральный прокурор Лесли А. Вудс (Lesley A. Woods) по округу Небраска. – Дэвид Слейтер не выполнил свой долг по защите этой информации, добровольно поделившись информацией национальной обороны с неизвестным интернет-персоналом, несмотря на многолетний военный опыт, который должен был вызвать у него подозрения относительно мотивов этого человека».

Обвинение в сговоре с целью передачи информации, касающейся национальной обороны, карается лишением свободы на срок до 10 лет, тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере до $250 тыс. На момент выхода материала приговор ему не был вынесен – суд назначил соответствующее слушание на 8 октября 2025 г.