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День всех влюбленных
День святого Валентина
14 февраля



14.02.2022 Исследование Tele2: число пользователей Tinder за год выросло на треть 1
04.02.2022 МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Galaxy» в Барнауле 1
03.12.2021 Исследование ОК: деньги, смартфоны и электроника вошли в топ самых желанных подарков в 2021 году 1
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 1
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 1
14.03.2019 «Яндекс»: в праздники продано более 10 тысяч колонок с Алисой 1
13.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост фишинговой активности в преддверии Дня всех влюбленных 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
21.03.2017 Viber: российская аудитория мессенджера превысила 80 млн зарегистрированных пользователей 1
12.02.2016 Проект «Узнай Москву» подготовил гид по самым романтичным местам столицы 2
29.01.2016 Бренд Wileyfox запустил фирменный онлайн-магазин в России 1
19.02.2015 Viber оценил романтизм разных стран 1
17.02.2015 Романтика от первого лица 1
13.02.2015 Влюблённым в чтение 1
29.07.2014 Интернет-мошенники активно рассылают «отпускной спам» 1
07.03.2013 Российские спамеры «поздравляют» с 8 марта 1
22.02.2013 Доля спама в почтовом трафике в январе снизилась на 7,7% 1
26.03.2012 Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети 2
13.02.2012 День Святого Валентина: наиболее опасные способы заражения ПК по версии Eset 2
15.02.2011 eBay исследовал покупательские предпочтения рунетчиков 2
30.12.2010 Apple сократила объем выпуска iPad и готовится сделать анонс 1
27.09.2010 «Билайн ТВ» покажет фильмы Warner Bros. 1
12.03.2010 Доля российского спама в Сети - 4,7% 1
18.01.2010 «Хостинг-Центр» запустил онлайн-фотоконкурс 3
14.12.2009 «Поиск@Mail.Ru» исследовал самые популярные новости Рунета 1
03.03.2009 «Доктор Веб» представил обзор вирусной обстановки за февраль 2009 г. 1
28.01.2009 PandaLabs: начались первые атаки перед Днем Святого Валентина 2
20.06.2008 Лёд круглый год: бытовые льдогенераторы 1
06.03.2008 В феврале 2008 г. спамеры фокусировались на праздниках и выборах 1
26.02.2008 Итоги конкурса от E-TEN 1
19.02.2008 В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд 1
15.02.2008 Сибирские абоненты «Билайн» отправили 32 млн SMS-валентинок 1
12.02.2008 DaZed U-23: аудиоплеер-валентинка 1
12.02.2008 «Онлайн-валентинки» представляют опасность 4
11.02.2008 В День святого Валентина Китай атакуют вирусы 1
08.02.2008 В первый день 2008 г. спам занял 97,3% почтового трафика 1
31.01.2008 Америка обвиняет Россию в создании ботнета Storm 1
28.01.2008 Два новых червя используют День Святого Валентина как приманку 1
24.01.2008 Voyage Century ждут свадебные церемонии 1

Публикаций - 74, упоминаний - 91

День всех влюбленных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 1
Yandex - Яндекс 4790 1
VK - Mail.ru Group 2938 1
Ситилинк - Citilink 240 1
PocketBook International 82 1
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 1
Связной ГК 1112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
Pixar 42 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7200 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 740 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1932 1
Google Android 11667 1
Apple iOS 6291 1
Rakuten Viber 470 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 140 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 279 1
Apple iPhone 6 581 1
Tinder 29 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 99 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 60 1
Badoo - Социальная сеть 35 1
Bumble - Американская социальная сеть 5 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 27 1
Решетин Олег 41 1
Зимин Иван 7 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 101221 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 2
Индия - Республика 4162 2
Бразилия - Федеративная Республика 1914 2
Гаити Республика 57 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 1
Мьянма - Республика Союз 84 1
Филиппины - Республика 453 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 1
Таиланд - Королевство 669 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 1
Испания - Королевство 2752 1
Россия - Сибирь 1450 1
Франция - Французская Республика 5395 1
Италия - Итальянская Республика 3063 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1312 1
Германия - Федеративная Республика 8229 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 505 1
США - Нью-Йорк 2594 1
Сингапур - Республика 1551 1
Япония 9487 1
Южная Корея - Республика 3857 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10782 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 1
Дед Мороз 157 1
Спам - Spam 358 1
Международный женский день - 8 марта 40 3
День Защитника отечества - 23 февраля 11 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
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