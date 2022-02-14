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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
День всех влюбленных
День святого Валентина
14 февраля
Публикаций - 74, упоминаний - 91
День всех влюбленных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 1112 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
|Pixar 42 1
|Дед Мороз 157 1
|Спам - Spam 358 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru