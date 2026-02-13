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PandaLabs: начались первые атаки перед Днем Святого Валентина осного ПО, которое пытается заразить компьютеры пользователей под видом поздравительных открыток на День Святого Валентина, говорится в новом отчете компании PandaLabs. Первым червем в этом год

В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд в использовании сотовой связи и посещаемости интернет-сайта компании. В течение этого дня местный и междугородный трафик на

В День святого Валентина Китай атакуют вирусы В Китае распространяется предупреждение о массовых атаках компьютерных вирусов в День святого Валентина. Как сообщает агентство "Итар-ТАСС", эти данные поступили от национального центра по предотвращению распространения вредоносного ПО.

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Еще один плеер для Св. Валентина Очередной плеер, который можно подарить ко Дню Св. Валентина своей второй половине. Вновь отметилась компания Samsung, которая на этот раз "перекрасила" в красный цвет плеер K3. Что радует, так это то, что можно подарить такой проигрыва

Хакеры готовятся к Дню святого Валентина В День святого Валентина, 14 февраля, хакеры планируют использовать в своих целях рост популярн

В день св. Валентина акции Google обвалятся? В День святого Валентина — 14 февраля — Google выпустит на биржу 176 млн. акций. Возник животрепещущий вопрос — уменьшится их курс или нет. Выпускаемые акции, представляющие 65% от

Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит тариф "СОНЕТ Святого Валентина" Сотовая сеть "СОНЕТ" объявила о введении тарифа "СОНЕТ Святого Валентина". Особенности нового тарифа:бесплатное подключение;первый месяц - без абонентской платы, включая 200 бесплатных минут местной связи;начиная со второго месяца - 20 у.е. а

Компания "Персональные коммуникации" посвящает всем влюбленным "Сонет Святого Валентина" реподносит своим клиентам компания "Персональные коммуникации", оператор сотовой сети СОНЕТ. "Сонет Святого Валентина" - тарифный план, по которому все влюбленные смогут поздравлять друг друга

День Святого Валентина - праздник влюбленных и вирусописателей в: "Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также напоминает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п

Panda Software: день Святого Валентина станет праздником для вирусописателей "Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также предупреждает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п

"Сонет" дарит 3 часа бесплатных разговоров ко дню Святого Валентина Компания "Персональные Коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет" сделала подарок своим абонентам ко дню Святого Валентина: 3 часа бесплатных разговоров, подключающихся по тарифному плану "Сонет N20" с 12 по 15 февраля.

Осторожно! День Святого Валентина Компания Sophos предупредила интернет-пользователей о возросшей опасности заражения компьютеров в преддверии Дня Святого Валентина (14 февраля). В канун этого дня пользователи получают множество поздравительных писем, к которым прилагаются открытки. Данным обстоятельством могут воспользоваться злоумышленн

Накануне Дня Св. Валентина отмечен резкий рост онлайновой покупательской активности Резко вырос трафик большинства Интернет-магазинов накануне Дня Св. Валентина. Согласно данным Nielsen/NetRatings, занимающейся мониторингом Интернет, трафик сайтов торгующих различными подарками вырос за первую неделю февраля в среднем на 88% по сравне