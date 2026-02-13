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День всех влюбленных День святого Валентина 14 февраля
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
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Основные покупатели букетов в День влюбленных — мужчины до 35 лет
. Если в 2007 г. День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 — только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как
|14.02.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые гаджеты ко Дню Святого Валентина
«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж в преддверии Дня Святого Валентина и выяснила, какие подарки покупают россияне к празднику. В 2025 г. спрос на определенные категории товаров значительно вырос, подтверждая, что покупатели выбирают не только пр
|13.02.2025
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Caviar создал самый дорогой букет и сердце ко Дню Святого Валентина
Caviar представляет коллекцию Secret Love и ее ключевую модель Bouquet Dore, которая стала воплощением самого дорогого букета и валентинки ко Дню Святого Валентина. Стоимость телефона доходит до 600 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Caviar — бренд по созданию эксклюзивных дизайнерских смартфонов и аксессуаров. В пред
|16.02.2021
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Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина
оменов, связанных с праздником, выросло на 29% в годовом исчислении и составило 23 000, из которых 523 (2,3%) оказались вредоносными или подозрительными. Традиционно февраль — это месяц покупок к Дню святого Валентина, а в текущих условиях, связанных с пандемией — время роста онлайн-шоппинга и возникновения новых способов интернет-мошенничества. Некоторые злоумышленники повторно используют
|13.02.2019
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«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост фишинговой активности в преддверии Дня всех влюбленных
ии на сайтах онлайн-знакомств. Последнее, к слову, довольно популярный тренд не только в преддверии Дня всех влюбленных – ведь такой способ знакомств становится все более востребованным, а знач
|13.02.2012
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День Святого Валентина: наиболее опасные способы заражения ПК по версии Eset
вредоносных сайтов в поисковых системах (около 20% заражений). Так, например, при поиске подарка на День Святого Валентина в топе выдачи поисковой системы могут оказаться ссылки на опасные сайт
|14.02.2011
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Объемы спама сильно выросли из-за Дня святого Валентина
Аналитики компании G Data Software сообщили о том, что зарегистрировали многократное увеличение объема спама уже в преддверии Дня святого Валентина. Зараженные электронные письма ведут ничего не подозревающих пользователей на мошеннические веб-сайты, который предлагают кованые украшения, духи, безделушки и цветы к праздни
|28.01.2009
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PandaLabs: начались первые атаки перед Днем Святого Валентина
осного ПО, которое пытается заразить компьютеры пользователей под видом поздравительных открыток на День Святого Валентина, говорится в новом отчете компании PandaLabs. Первым червем в этом год
|19.02.2008
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В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд
В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд в использовании сотовой связи и посещаемости интернет-сайта компании. В течение этого дня местный и междугородный трафик на
|11.02.2008
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В День святого Валентина Китай атакуют вирусы
В Китае распространяется предупреждение о массовых атаках компьютерных вирусов в День святого Валентина. Как сообщает агентство "Итар-ТАСС", эти данные поступили от национального центра по предотвращению распространения вредоносного ПО.
|28.01.2008
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Два новых червя используют День Святого Валентина как приманку
а два новых червя, Nuwar.OL и Valentin.E, которые для распространения используют тему грядущего Дня Святого Валентина. «Год за годом в преддверии Дня Святого Валентина мы наблюдаем появл
|09.02.2007
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Еще один плеер для Св. Валентина
Очередной плеер, который можно подарить ко Дню Св. Валентина своей второй половине. Вновь отметилась компания Samsung, которая на этот раз "перекрасила" в красный цвет плеер K3. Что радует, так это то, что можно подарить такой проигрыва
|10.02.2006
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Хакеры готовятся к Дню святого Валентина
В День святого Валентина, 14 февраля, хакеры планируют использовать в своих целях рост популярн
|10.02.2005
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В день св. Валентина акции Google обвалятся?
В День святого Валентина — 14 февраля — Google выпустит на биржу 176 млн. акций. Возник животрепещущий вопрос — уменьшится их курс или нет. Выпускаемые акции, представляющие 65% от
|20.01.2003
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Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит тариф "СОНЕТ Святого Валентина"
Сотовая сеть "СОНЕТ" объявила о введении тарифа "СОНЕТ Святого Валентина". Особенности нового тарифа:бесплатное подключение;первый месяц - без абонентской платы, включая 200 бесплатных минут местной связи;начиная со второго месяца - 20 у.е. а
|13.02.2002
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Компания "Персональные коммуникации" посвящает всем влюбленным "Сонет Святого Валентина"
реподносит своим клиентам компания "Персональные коммуникации", оператор сотовой сети СОНЕТ. "Сонет Святого Валентина" - тарифный план, по которому все влюбленные смогут поздравлять друг друга
|12.02.2002
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День Святого Валентина - праздник влюбленных и вирусописателей
в: "Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также напоминает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п
|12.02.2002
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Panda Software: день Святого Валентина станет праздником для вирусописателей
"Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также предупреждает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п
|12.02.2001
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"Сонет" дарит 3 часа бесплатных разговоров ко дню Святого Валентина
Компания "Персональные Коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет" сделала подарок своим абонентам ко дню Святого Валентина: 3 часа бесплатных разговоров, подключающихся по тарифному плану "Сонет N20" с 12 по 15 февраля.
|06.02.2001
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Осторожно! День Святого Валентина
Компания Sophos предупредила интернет-пользователей о возросшей опасности заражения компьютеров в преддверии Дня Святого Валентина (14 февраля). В канун этого дня пользователи получают множество поздравительных писем, к которым прилагаются открытки. Данным обстоятельством могут воспользоваться злоумышленн
|14.02.2000
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Накануне Дня Св. Валентина отмечен резкий рост онлайновой покупательской активности
Резко вырос трафик большинства Интернет-магазинов накануне Дня Св. Валентина. Согласно данным Nielsen/NetRatings, занимающейся мониторингом Интернет, трафик сайтов торгующих различными подарками вырос за первую неделю февраля в среднем на 88% по сравне
|08.02.1999
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Ко дню св. Валентина банк Wells Fargo открыл онлайновый магазин
Американский банк Wells Fargo в связи с приближением дня cв. Валентина открыл на своем сайте новую службу по онлайновой продаже цветов, конфет, CD и поздравительных открыток. Ход несколько неожиданный для банка. Для реализации своей программы Wells F
День всех влюбленных и организации, системы, технологии, персоны:
|РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 4
|РАН - Российская академия наук 2139 4
|LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
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