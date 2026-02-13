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День всех влюбленных День святого Валентина 14 февраля

СОБЫТИЯ


13.02.2026 Основные покупатели букетов в День влюбленных — мужчины до 35 лет

. Если в 2007 г. День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 — только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как
14.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые гаджеты ко Дню Святого Валентина

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж в преддверии Дня Святого Валентина и выяснила, какие подарки покупают россияне к празднику. В 2025 г. спрос на определенные категории товаров значительно вырос, подтверждая, что покупатели выбирают не только пр
13.02.2025 Caviar создал самый дорогой букет и сердце ко Дню Святого Валентина

Caviar представляет коллекцию Secret Love и ее ключевую модель Bouquet Dore, которая стала воплощением самого дорогого букета и валентинки ко Дню Святого Валентина. Стоимость телефона доходит до 600 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Caviar — бренд по созданию эксклюзивных дизайнерских смартфонов и аксессуаров. В пред
16.02.2021 Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина

оменов, связанных с праздником, выросло на 29% в годовом исчислении и составило 23 000, из которых 523 (2,3%) оказались вредоносными или подозрительными. Традиционно февраль — это месяц покупок к Дню святого Валентина, а в текущих условиях, связанных с пандемией — время роста онлайн-шоппинга и возникновения новых способов интернет-мошенничества. Некоторые злоумышленники повторно используют

13.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост фишинговой активности в преддверии Дня всех влюбленных

ии на сайтах онлайн-знакомств. Последнее, к слову, довольно популярный тренд не только в преддверии Дня всех влюбленных – ведь такой способ знакомств становится все более востребованным, а знач
13.02.2012 День Святого Валентина: наиболее опасные способы заражения ПК по версии Eset

вредоносных сайтов в поисковых системах (около 20% заражений). Так, например, при поиске подарка на День Святого Валентина в топе выдачи поисковой системы могут оказаться ссылки на опасные сайт
14.02.2011 Объемы спама сильно выросли из-за Дня святого Валентина

Аналитики компании G Data Software сообщили о том, что зарегистрировали многократное увеличение объема спама уже в преддверии Дня святого Валентина. Зараженные электронные письма ведут ничего не подозревающих пользователей на мошеннические веб-сайты, который предлагают кованые украшения, духи, безделушки и цветы к праздни
28.01.2009 PandaLabs: начались первые атаки перед Днем Святого Валентина

осного ПО, которое пытается заразить компьютеры пользователей под видом поздравительных открыток на День Святого Валентина, говорится в новом отчете компании PandaLabs. Первым червем в этом год
19.02.2008 В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд

В День всех влюбленных абоненты «МегаФон-Сибири» поставили новый рекорд в использовании сотовой связи и посещаемости интернет-сайта компании. В течение этого дня местный и междугородный трафик на
11.02.2008 В День святого Валентина Китай атакуют вирусы

В Китае распространяется предупреждение о массовых атаках компьютерных вирусов в День святого Валентина. Как сообщает агентство "Итар-ТАСС", эти данные поступили от национального центра по предотвращению распространения вредоносного ПО.
28.01.2008 Два новых червя используют День Святого Валентина как приманку

а два новых червя, Nuwar.OL и Valentin.E, которые для распространения используют тему грядущего Дня Святого Валентина. «Год за годом в преддверии Дня Святого Валентина мы наблюдаем появл
09.02.2007 Еще один плеер для Св. Валентина

  Очередной плеер, который можно подарить ко Дню Св. Валентина своей второй половине. Вновь отметилась компания Samsung, которая на этот раз "перекрасила" в красный цвет плеер K3. Что радует, так это то, что можно подарить такой проигрыва
10.02.2006 Хакеры готовятся к Дню святого Валентина

В День святого Валентина, 14 февраля, хакеры планируют использовать в своих целях рост популярн
10.02.2005 В день св. Валентина акции Google обвалятся?

В День святого Валентина — 14 февраля — Google выпустит на биржу 176 млн. акций. Возник животрепещущий вопрос — уменьшится их курс или нет. Выпускаемые акции, представляющие 65% от
20.01.2003 Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит тариф "СОНЕТ Святого Валентина"

Сотовая сеть "СОНЕТ" объявила о введении тарифа "СОНЕТ Святого Валентина". Особенности нового тарифа:бесплатное подключение;первый месяц - без абонентской платы, включая 200 бесплатных минут местной связи;начиная со второго месяца - 20 у.е. а
13.02.2002 Компания "Персональные коммуникации" посвящает всем влюбленным "Сонет Святого Валентина"

реподносит своим клиентам компания "Персональные коммуникации", оператор сотовой сети СОНЕТ. "Сонет Святого Валентина" - тарифный план, по которому все влюбленные смогут поздравлять друг друга

12.02.2002 День Святого Валентина - праздник влюбленных и вирусописателей

в: "Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также напоминает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п
12.02.2002 Panda Software: день Святого Валентина станет праздником для вирусописателей

"Хотите найти себе пару!!! Попробуйте это". Panda Software также предупреждает о розыгрыше, когда в день Святого Валентина пользователи Сети получали электронные письма, в которых содержалось п
12.02.2001 "Сонет" дарит 3 часа бесплатных разговоров ко дню Святого Валентина

Компания "Персональные Коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет" сделала подарок своим абонентам ко дню Святого Валентина: 3 часа бесплатных разговоров, подключающихся по тарифному плану "Сонет N20" с 12 по 15 февраля.
06.02.2001 Осторожно! День Святого Валентина

Компания Sophos предупредила интернет-пользователей о возросшей опасности заражения компьютеров в преддверии Дня Святого Валентина (14 февраля). В канун этого дня пользователи получают множество поздравительных писем, к которым прилагаются открытки. Данным обстоятельством могут воспользоваться злоумышленн
14.02.2000 Накануне Дня Св. Валентина отмечен резкий рост онлайновой покупательской активности

Резко вырос трафик большинства Интернет-магазинов накануне Дня Св. Валентина. Согласно данным Nielsen/NetRatings, занимающейся мониторингом Интернет, трафик сайтов торгующих различными подарками вырос за первую неделю февраля в среднем на 88% по сравне
08.02.1999 Ко дню св. Валентина банк Wells Fargo открыл онлайновый магазин

Американский банк Wells Fargo в связи с приближением дня cв. Валентина открыл на своем сайте новую службу по онлайновой продаже цветов, конфет, CD и поздравительных открыток. Ход несколько неожиданный для банка. Для реализации своей программы Wells F

Публикаций - 130, упоминаний - 179

День всех влюбленных и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13267 12
Yandex - Яндекс 9348 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16063 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 9
Samsung Electronics 11129 6
Telegram Group 2991 6
Google LLC 12776 6
МегаФон 10912 4
VK - Mail.ru Group 3614 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 4
Yahoo! 3729 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 4
Microsoft Corporation 25856 3
Meta Platforms - Facebook 4631 3
LG Electronics 3745 3
ESET - ESET Software 1163 3
Sony 6754 3
Сонет 173 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3375 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 2
Philips 2100 2
Vodafone Group 1413 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 2
Lenovo Motorola 3572 2
Sophos - SophosLabs 436 2
AMD Graphics Product Group - ATI 975 2
Vertu 121 2
Nvidia Corp 4076 2
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 2
VAIO 475 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 2
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Data Storage Distribution 4 1
Антивирусный Центр 44 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 68 1
@stake - ATstake 17 1
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 1
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 1
eBay Inc 1642 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1363 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1752 2
Яндекс.Лавка 321 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Chery Group - Jaecoo 18 1
Warner Bros. Digital Distribution - Уорнер Бразерс Диджитал Дистрибьюшн 1 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Visa International 1996 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 320 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
Superjob - Суперджоб 892 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Nike 195 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 29 1
CD Land 3 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 97 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1179 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1216 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 39 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14406 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35689 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27088 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 14
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3347 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17089 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2017 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8041 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4507 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9563 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11921 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8585 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23130 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13775 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26520 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18235 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3429 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2712 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6639 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18482 8
Аксессуары 4322 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 7
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13547 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14867 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3300 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6310 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1448 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10805 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7356 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9656 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2757 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8750 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 5
Microsoft Windows 16992 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7687 6
Google Android 15342 5
Apple iOS 8641 5
Rakuten Viber 669 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 127 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 199 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 3
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 51 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Google YouTube - Видеохостинг 3016 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 2
Apple iPad 4023 2
Linux OS 11635 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 332 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 803 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 978 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 2
Apple iPhone 6 4860 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 592 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 2
Apple iTunes Store 1119 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 141 2
Microsoft ActiveX 212 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5269 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 2
Apple PowerBook 99 2
Apple Power Mac 123 2
AMD Mobility Radeon 232 2
E-Ten glofiish - джойстик 93 1
Гатауллин Ильназ 28 3
Spears Britney - Спирс Бритни 65 3
Pursglove Kevin - Парсглов Кевин 14 2
Anderson Gillian - Андерсон Джиллиан 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Ксенин Алекс 311 2
Курникова Анна 27 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 2
Мохоля Андрей 4 1
Частухин Сергей 1 1
Фадин Андрей 2 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
Морозов Савва 5 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Malkovich John - Малкович Джон 8 1
Канвар Радж 1 1
Горбатов Юрий 13 1
Платонов Леонид 5 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Захарченко Иван 2 1
Рощупкин Евгений 3 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Griffith Melanie - Гриффит Мелани 4 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Baxter Charles - Бакстер Чарльз 2 1
Луковкин Александр 2 1
Pyykkonen Martin - Пиикконен Мартин 4 1
Hobbs Pamela - Хоббс Памела 2 1
Devine Paul - Девайн Пол 8 1
Banderas Antonio - Бандерас Антонио 4 1
Ollman Gunter - Олман Гюнтер 1 1
Zapf Peter - Цапф Питер 3 1
Синицына Мария 24 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Седокова Анна 2 1
Theriault John - Терио Джон 3 1
Mahaney Mark - Махани Марк 11 1
Short Mike - Шорт Майк 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167985 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55022 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19328 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13861 7
Южная Корея - Республика 7094 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19725 7
Армения - Республика 2467 6
Беларусь - Белоруссия 6344 6
Германия - Федеративная Республика 13289 6
Европа 25017 5
Азия - Азиатский регион 5948 5
Индия - Bharat 5902 5
Украина 7948 5
Япония 13846 4
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