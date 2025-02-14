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«М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые гаджеты ко Дню Святого Валентина

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж в преддверии Дня Святого Валентина и выяснила, какие подарки покупают россияне к празднику. В 2025 г. спрос на определенные категории товаров значительно вырос, подтверждая, что покупатели выбирают не только практичность, но и инновации. Настоящими хитами в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стали аэрогрили, которые показали невероятный рост популярности — более 2340% год к году. Компьютеры Apple также стали одним из желанных подарков для любителей гаджетов, увеличив продажи на 61,4% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Не менее востребованными оказались аксессуары для консолей, интерес к которым вырос на 844,9%. Покупатели приобретают разноцветные геймпады, дисководы для PS5 Pro. В преддверии Дня Святого Валентина наибольший рост продаж показали наушники Samsung — на 118,7% год к году.

Не менее желанным подарком стали умные колонки — спрос на них вырос на 53,3%.

Россияне покупают к празднику и телевизоры — рост продаж ТВ с диагональю от 39 до 43 дюймов составил 22,9% год к году.

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Безопасность

Рост продаж телевизоров способствует повышенному спросу на подписки — на 31% год к году.

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «В преддверии Дня Святого Валентина мы видим устойчивый тренд на покупку умных технологий и гаджетов, которые помогают делать жизнь комфортнее и приятнее. Россияне все чаще выбирают в подарок не только традиционные украшения и цветы, но и полезные устройства — смартфоны, умные часы, наушники и технику для дома. Эти товары позволяют не просто радовать близких, но и подчеркивать заботу о них в повседневной жизни».

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