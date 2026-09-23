Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом

Генпрокуратура требует передать в собственность государства «Уральские заводы» - удмуртского производителя систем профессиональной радиосвязи - связанной с ним компании «Эбису». Ранее данные активы принадлежали «Финансово-промышленной группе «Уральские заводы», затем были переданы физическим лицам. Проблемы у завода начались после поставки в МВД радиостанций, оказавшихся китайской продукцией.

Иск об обращении в доход государства «Уральских заводов»

Арбитражный суд Москвы назначил на 9 октября 2026 г. рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО «Уральские заводы» и ООО «Эбису». Эта информация следует из картотеки суда.

«Уральские заводы» находятся в Ижевске (столица Республики Удмуртия) и занимается проектированием и производством аналоговых и цифровых систем профессиональной радиосвязи. Ранее предприятие принадлежало «Финансово-промышленной группе (ФПГ) «Уральские заводы».

«Уральские заводы» Генпрокуратура требует передать в собственность государства «Уральские заводы», удмуртского производителя систем профессиональной радиосвязи

Иск был подан Генпрокуратурой. Ответчиками выступают ФПГ «Уральские заводы» и ряд физических лиц: Виталий, Нина, Ольга и Вероника Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько (ранее носившая фамилию Кожокарь), Олег Липатов, Любовь Кузьминова, Василь Мусин, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.

Третьими лицами, помимо «Уральских заводов» и «Эбису», значатся Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Росимущество, «Уральские радиостанции», «Управляющая компания ФПГ», госкорпорация «Ростех», «Сарапульский электрогенераторный завод», «Управляющая компания ФПГ «Уральские заводы» и «Евроазиатский регистратор».

Уголовное дело экс-главы «Уральских заводов»

В 2024 г. экс-гендиректор «Уральские заводы» Василь Мусин был задержан по обвинению в хищении денежных средств, выделенных МВД (Министерство внутренних дел) на исполнение гособоронзаказа.

Мусину вменяется преступление по части 4 статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»). Рассмотрение уголовного дела происходит в Октябрьском районном суде Ижевска (столица Республики Удмуртия).

Речь идет о контракте на сумму 50 млн руб., предполагавшим поставку в МВД радиостанций «Эрика». По мнению следствия, данные радиостанции оказались иностранного производства – в частности, они оказались похожи на китайские Hytera.

Министерство, как утверждало гособвинение, получило устройства, собранные из китайских комплектующих, что «не соответствует требованиям приложений к государственным контрактам», а Мусин и Шурыгин — «незаконную прибыль» в размере 383,2 млн руб., которой «распорядились по своему усмотрению».

Как ФПГ «Уральские заводы» лишилась «Уральских заводов» и «Эбису»

Исходя из информации на сайте Арбитражного суда, в 2023 г. «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы» продала 250 акций «Уральские заводы» Василю Мусину и еще 120 акций Веронике Шурыгиной.

В 2024 г. Шурыгина перепродала 20 акций «Уральские заводы» Татьяне Ушаковой. Затем в 2026 г. Шурыгина продала 60 акций «Уральские заводы» Любови Кузьминой и по 30 акций – Веронике Нудько и гендиректору «Уральских заводов» Олегу Липатову. Генпрокуратура требует признать эти сделки недействительными и передать акции на лицевой счет Росимущества.

В отношении ООО «Эбису» Генпрокуратура требует признать незаконным принятое в 2022 г. решение единственного участника (таковым первоначально были «Уральские радиостанции», затем ФПГ «Уральские заводы») данной организации о передаче долей в этой организации.

Тогда 38,2% были переданы Веронике Шурыгиной, по 13% были переданы Андрею Перепелице, Веронике Шурыгиной, Нине Шурыгиной и Ольги Шурыгиной.

Из материалов дела следует, что 38,2% в «Эбису» перешли от Виталия Шурыгина к Веронике Шуригиной (возможно, его дочери). Сейчас Веронике Шурыгиной принадлежат 24,2% в компании. Еще 13% в «Эбису» перешли от Вероники Шурыгиной к Елизавете Широких, 6% - к Любови Кузьминой. По 3% в «Эбису» перешли от Вероники Шурыгиной к Веронике Нудько и Татьяне Анюшиной, еще 2% - к Елизавете Широких.

Кроме того, 13% в «Эбису» перешли от Нины Шурыгиной к Ольге Шурыгиной (возможно, дочь Виталия Шуригина). Сейчас Ольге Шуригиной принадлежат 10% в «Эбису». 3% в «Эбису» перешли от Ольги Шурыгиной к Андрею Перепелице. Еще 9,8% в «Эбису» перешли от «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы» к Елизавете Широких. Генпрокуратура требует передать все указанные доли на счет Росимущества.

По данным базы «Контур.Фокус», сейчас в «Эбису» 24,8% принадлежат Елизавете Широких, 24,2% - Веронике Шурыгиной, 23% - Ольге Шурыгиной, 16% - Андрею Перепелице, 6% - Любови Кузьминой, по 3% - Татьяне Анюшиной и Веронике Нудько.

Арест активов

Судом был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество «Уральских заводы» и «Эбису» и указанных физических лиц.

Также был наложен арест на доли в «УК ФПГ «Уральские заводы», УК ФПГ, «Эбису», «ФПГ Уральские заводы», «Уральские радиостанции», «Уральские заводы», «Конструкторское бюро «СЭЭГЭ-Электромаш» и «Сарапульский электрогенераторный завод», а также на принадлежащие им ценные бумаги.

Указанным физическим лицам поручено обеспечить сохранность имущества арестованных активов. Им также запрещено давать кому-либо поручения на отчуждение имущества данных компаний за пределы России, на остановку их хозяйственной деятельности, на ухудшение положения их работников, на обременение правами третьих лиц данных активов, на распоряжение правами на интеллектуальную собственность данных активов, на увеличение уставного капитала данных компаний и на открытие новых банковских счетов.

Схожий запрет наложен и на сами компании, также данные компании обязали обеспечить бесперебойную хозяйственную деятельность. «Евроазиатскому регистратору» запрещено вносить изменения в реестры акционеров указанных компаний. Органам управления указанных компаний заводов принимать решение об увеличение их уставного капитала.

Росфинмониторингу поручено обеспечить соблюдение указанных требований. Федеральной налоговой службе запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) относительно долей в указанных компаниях. Федеральной службе судебных приставов, Росимуществу, «Роскадастру» и МВД (Министерству внутренних дел) поручено обеспечить исполнение указанных запретов.