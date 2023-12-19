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Gamepad Геймпад Joypad Джойпад тип игрового манипулятора
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.12.2023
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Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады
действия, но вместо кнопки Turbo нажать Clear. Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады LED-индикатор отражает подключенный режим работы: X-input, D-input, Android/HID и PS
|11.04.2021
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Как превратить геймпад в компьютерную мышь
надобилось запустить фильм? И вновь обращаемся к сервисам – тот же Steam уже поддерживает различные геймпады, и комбинации клавиш на контроллере соответствуют различным функциям на ПК. Для вклю
|30.09.2014
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Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде
менив форм-фактор портативной консоли (которая у NVIDIA всё равно получилась чересчур громоздкой) на традиционный планшет, к которому можно подключить фирменный (или какой-нибудь другой) беспроводной геймпад. Прежде всего, это хорошо тем, что пользователь получает самый обычный девайс на Android, пусть и обладающий необычными функциями. Но если консоль NVIDIA Shield была вещью в себе, крайн
|13.02.2014
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Геймпад для экспериментатора
Компания Tivitas Interactive представила модульный геймпад Sinister. Оригинальность конструкции Sinister в том, что элементы управления: кнопки действия, цифровой манипулятор и аналоговые стики – представляют собой отдельные модули, которые мож
|21.11.2013
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Первый официально признанный Apple геймпад для iPhone
Компании Logitech и Apple представили на рынке первый официально созданный по программе Made-For-iPhone футляр-геймпад Logitech Powershell. Logitech Powershell официально совместим со смартфонами iPhone 5, iPhone 5S и медиаплеером iPod Touch 5, поддерживая все функции iOS 7. Интегрированное в Logitech P
|26.06.2013
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Супер-геймпад Razer для российских игроков
Компании Razer и «Графитек» представили российском на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики классического геймпада Xbox 360 и фирменные наработки компании. Среди них: прочные
|07.08.2012
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Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S
Компания Bladepad разрабатывает футляр для iPhone 4S, к которому слайдерным механизмом будет крепиться геймпад. Устройство называется по названию компании – Bladepad, обмен информацией между iPhone 4S и геймпадом идёт через интерфейс Bluetooth 4.0 (именно поэтому футляр Bladepad не совместим с i
|08.06.2012
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Любой геймпад с переходником Cronus
стройство называется Cronus, оно подключается к порту USB приставки и позволяет на PS3 использовать геймпады от Xbox 360, а на Xbox 360 – геймпады PS3. Также Cronus можно подключить к ко
|03.05.2012
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Универсальный геймпад ROAM MobileOS
Компания LevelUp представила геймпад ROAM MobileOS, предназначенный для работы с устройствами на операционных системах Android и iOS. Производитель ROAM MobileOS явно черпал дизайнерское вдохновение в классических игровых
|22.03.2012
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Геймпад с Open Source
ост популярности видеоигр на смартфонах и планшетных компьютерах, выпустила универсальный Bluetooth-геймпад DRONE. Устройство использует программное обеспечение и прошивки формата Open Source и
|10.01.2012
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Геймпад с iPhone-вставкой
Анонсировано новое решение для обеспечения удобного механического управления в играх, созданных для iPod и iPhone - iCade Mobile. iCade Mobile представляет собой док-геймпад, по одну сторону у которого расположен четырёхпозиционный манипулятор, а по другую – четыре кнопки. В центре – углубление для установки iPod или iPhone, превращающих устройство в подоби
|21.10.2011
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Геймпад для настоящего Бэтмэна
Компания Power A анонсировала два новых геймпада, чей дизайн инспирирован стилистикой игры Batman: Arkham City. Геймпады предназначены для приставок Xbox 360 и PlayStation 3. Выраженная «бэтмэнская» тематика не помешала дизайнерам создать очень удобные и интересные игровые манипуляторы, которые просто пр
|06.10.2011
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Геймпад с экраном
Разработчик инновационного игрового оборудования Datel выпустила для приставки Xbox 360 уникальный геймпад со встроенным LCD-дисплеем. Модель называется Turbofire EVO Wireless Controller. Встроенный дисплей с диагональю 1,7 дюйма служит для управления внутренними функциями геймпада: силой от
Gamepad и организации, системы, технологии, персоны:
|Мезин Сергей 38 5
|Анохина Полина 4 3
|Целиков Илья 10 2
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Резников Олег 20 2
|Уваров Сергей 48 2
|Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
|Пляшкевич Алексей 3 1
|Дегтярев Вадим 1 1
|Кабанов Марат 91 1
|Корнакова Ольга 2 1
|Драненков Владимир 1 1
|Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
|Шокуров Антон 1 1
|Юсова Эмма 4 1
|Knigge Matthias - Книгг Матиас 2 1
|Рахубовская Алиса 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Конягин Дмитрий 5 1
|Смирнов Максим 68 1
|Кусков Денис 221 1
|Михайлов Александр 56 1
|Иванов Константин 28 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Воронин Андрей 18 1
|Пахомов Александр 140 1
|Филиппов Денис 79 1
|Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
|Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
|Серый Дмитрий 18 1
|Кривов Валерий 1 1
|Галямов Эдуард 5 1
|Волынсков Алексей 2 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Бурмистров Михаил 45 1
|Гурьев Егор 13 1
|Расколов Сергей 43 1
|Шмелев Иван 3 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
|INFOLine-Аналитика 78 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|Superdata 12 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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