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Gamepad Геймпад Joypad Джойпад тип игрового манипулятора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.12.2023 Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады

действия, но вместо кнопки Turbo нажать Clear. Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады LED-индикатор отражает подключенный режим работы: X-input, D-input, Android/HID и PS
11.04.2021 Как превратить геймпад в компьютерную мышь

надобилось запустить фильм? И вновь обращаемся к сервисам – тот же Steam уже поддерживает различные геймпады, и комбинации клавиш на контроллере соответствуют различным функциям на ПК. Для вклю
30.09.2014 Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде

менив форм-фактор портативной консоли (которая у NVIDIA всё равно получилась чересчур громоздкой) на традиционный планшет, к которому можно подключить фирменный (или какой-нибудь другой) беспроводной геймпад. Прежде всего, это хорошо тем, что пользователь получает самый обычный девайс на Android, пусть и обладающий необычными функциями. Но если консоль NVIDIA Shield была вещью в себе, крайн
13.02.2014 Геймпад для экспериментатора

Компания Tivitas Interactive представила модульный геймпад Sinister. Оригинальность конструкции Sinister в том, что элементы управления: кнопки действия, цифровой манипулятор и аналоговые стики – представляют собой отдельные модули, которые мож
21.11.2013 Первый официально признанный Apple геймпад для iPhone

Компании Logitech и Apple представили на рынке первый официально созданный по программе Made-For-iPhone футляр-геймпад Logitech Powershell. Logitech Powershell официально совместим со смартфонами iPhone 5, iPhone 5S и медиаплеером iPod Touch 5, поддерживая все функции iOS 7. Интегрированное в Logitech P
26.06.2013 Супер-геймпад Razer для российских игроков

Компании Razer и «Графитек» представили российском на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики классического геймпада Xbox 360 и фирменные наработки компании. Среди них: прочные

07.08.2012 Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S

Компания Bladepad разрабатывает футляр для iPhone 4S, к которому слайдерным механизмом будет крепиться геймпад. Устройство называется по названию компании – Bladepad, обмен информацией между iPhone 4S и геймпадом идёт через интерфейс Bluetooth 4.0 (именно поэтому футляр Bladepad не совместим с i
08.06.2012 Любой геймпад с переходником Cronus

стройство называется Cronus, оно подключается к порту USB приставки и позволяет на PS3 использовать геймпады от Xbox 360, а на Xbox 360 – геймпады PS3. Также Cronus можно подключить к ко
03.05.2012 Универсальный геймпад ROAM MobileOS

Компания LevelUp представила геймпад ROAM MobileOS, предназначенный для работы с устройствами на операционных системах Android и iOS. Производитель ROAM MobileOS явно черпал дизайнерское вдохновение в классических игровых

22.03.2012 Геймпад с Open Source

ост популярности видеоигр на смартфонах и планшетных компьютерах, выпустила универсальный Bluetooth-геймпад DRONE. Устройство использует программное обеспечение и прошивки формата Open Source и
10.01.2012 Геймпад с iPhone-вставкой

Анонсировано новое решение для обеспечения удобного механического управления в играх, созданных для iPod и iPhone - iCade Mobile. iCade Mobile представляет собой док-геймпад, по одну сторону у которого расположен четырёхпозиционный манипулятор, а по другую – четыре кнопки. В центре – углубление для установки iPod или iPhone, превращающих устройство в подоби
21.10.2011 Геймпад для настоящего Бэтмэна

Компания Power A анонсировала два новых геймпада, чей дизайн инспирирован стилистикой игры Batman: Arkham City. Геймпады предназначены для приставок Xbox 360 и PlayStation 3. Выраженная «бэтмэнская» тематика не помешала дизайнерам создать очень удобные и интересные игровые манипуляторы, которые просто пр
06.10.2011 Геймпад с экраном

Разработчик инновационного игрового оборудования Datel выпустила для приставки Xbox 360 уникальный геймпад со встроенным LCD-дисплеем. Модель называется Turbofire EVO Wireless Controller. Встроенный дисплей с диагональю 1,7 дюйма служит для управления внутренними функциями геймпада: силой от

Публикаций - 179, упоминаний - 215

Gamepad и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 38
Microsoft Corporation 25775 30
Apple Inc 13154 27
Nvidia Corp 4002 25
Samsung Electronics 11064 24
Google LLC 12688 22
Nintendo 823 21
Lenovo Group 2446 13
Xiaomi - Сяоми 2231 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Lenovo Motorola 3566 9
Logitech 437 9
Amlogic 57 9
LG Electronics 3735 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
X Corp - Twitter 2938 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Razer Inc 88 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Huawei 4676 5
Intel Corporation 12811 5
HTC Corporation 1512 5
Guillemot - Thrustmaster 31 5
Toshiba Corporation 2980 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Philips 2099 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Sharp Corporation 1062 3
Samsung - Harman - JBL 242 3
Ubisoft Montreal 46 3
Gaijin Entertainment 89 3
Oculus VR 79 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Kickstarter 136 2
Hyundai Motor Company 436 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
LEGO 260 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 2
101Hotels.com 456 2
Перспектива РООИ 5 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
Adidas - Адидас 170 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
UPS 216 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Renault Groupe 166 1
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 127
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