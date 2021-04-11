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Gamepad Геймпад Joypad Джойпад тип игрового манипулятора



11.04.2021 Как превратить геймпад в компьютерную мышь
30.09.2014 Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде
13.02.2014 Геймпад для экспериментатора
21.11.2013 Первый официально признанный Apple геймпад для iPhone
26.06.2013 Супер-геймпад Razer для российских игроков
07.08.2012 Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S
08.06.2012 Любой геймпад с переходником Cronus
03.05.2012 Универсальный геймпад ROAM MobileOS
22.03.2012 Геймпад с Open Source
10.01.2012 Геймпад с iPhone-вставкой
21.10.2011 Геймпад для настоящего Бэтмэна
06.10.2011 Геймпад с экраном

Публикаций - 150, упоминаний - 181
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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