Индексная книга CNews*
Gamepad Геймпад Joypad Джойпад тип игрового манипулятора
|11.04.2021
|Как превратить геймпад в компьютерную мышь
|30.09.2014
|Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде
|13.02.2014
|Геймпад для экспериментатора
|21.11.2013
|Первый официально признанный Apple геймпад для iPhone
|26.06.2013
|Супер-геймпад Razer для российских игроков
|07.08.2012
|Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S
|08.06.2012
|Любой геймпад с переходником Cronus
|03.05.2012
|Универсальный геймпад ROAM MobileOS
|22.03.2012
|Геймпад с Open Source
|10.01.2012
|Геймпад с iPhone-вставкой
|21.10.2011
|Геймпад для настоящего Бэтмэна
|06.10.2011
|Геймпад с экраном
Публикаций - 150, упоминаний - 181
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.