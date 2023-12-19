Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяют ассортимент товаров проводными и беспроводными геймпадами. Контроллеры с широкой совместимостью подойдут пользователям консолей, ПК и мобильных платформ. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

GP30 Sports

На проводной модели GP30 Sports размещаются 13 кнопок и LED-индикатор. 3D-джойстики поворачиваются на 360° и обеспечивают высокую точность управления. Модель способна работать в двух режимах: D-input предусматривает самостоятельную калибровку и настройку клавиш под игру, в то время как X-input позволяет игре самостоятельно подстроить геймпад под свой интерфейс. Ассиметричные двигатели с двойной вибрацией обеспечивают полное погружение в игровой процесс.

Дополнительные настройки позволяют подобрать и менять стиль игры. Кнопки A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT можно перевести в режим Turbo. При нажатии и удержании кнопки заданное действие будет выполняться до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку. Для настройки необходимо нажать и удерживать кнопку, либо комбинацию кнопок, и затем нажать кнопку Turbo. Для удаления настроек необходимо провести аналогичные действия, но вместо кнопки Turbo нажать Clear.

Bloody запускает в продажу проводные и беспроводные геймпады

LED-индикатор отражает подключенный режим работы: X-input, D-input, Android/HID и PS3. Геймпад также совместим с платформами Switch и Smart TV, телеприставками, смартфонами, планшетами на базе Android 5.0 и выше. Для подключения используется 1,8-метровый USB-кабель. Геймпад выполнен в фирменном дизайне Bloody с двухцветными рукоятками.

GPW50 Sports и GPW70 Sports

Беспроводные GPW50 Sports и GPW70 Sports оснащены 3D-джойстиками и сверхточным D-Pad для улучшенного контроля за персонажем или курсором в игре. Кнопка Turbo позволяет перевести другие кнопки в режим автоматического повтора команды, для удаления этих настроек предусмотрена кнопка Clear. Ассиметричные двигатели создают виброотдачу. Геймпады реагируют на события в игре, тем самым усиливая впечатления от происходящего на экране. GW70 Sports поддерживает три режима вибрации: 30%, 70% и 100%.

Модели работают в двух режимах: D-input позволяет самостоятельно настроить клавиши под конкретную игру, X-input дает игре возможность самостоятельно определить геймпад и произвести необходимые настройки. Функции D-Pad можно переназначить на левый 3D-джойстик, для этого необходимо одновременно нажать кнопку Start и левый 3D-джойстик. Те же шаги позволяют вернуться к функции по умолчанию.

LED-индикатор информирует пользователя о режиме подключения: X-input, D-input, Android/HID и PS3, а также Switch для GPW70 Sports. К устройствам Android относятся Smart TV, телеприставки, смартфоны, планшеты на базе Android 5.0 и выше. GPW70 Sports в режиме Android способен выполнять функции мыши. Для Switch и D-input у него предусмотрен аудиоразъем AUX 3,5 мм, позволяющий подключать наушники.

Дополнительный функционал GPW70 Sports не ограничивается аудиоразъемом AUX. Кнопки ML/MR позволяют настроить макросы для функциональных кнопок и джойстиков. Две зоны геймпада поддерживают четыре режима подсветки, которые можно настраивать светодиодной кнопкой и сочетанием кнопок D-Pad и Start. LT/RT триггеры используют датчики Холла, которые отличаются повышенной износостойкостью.

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Для беспроводного подключения контроллеры используют технологию 2,4 ГГц со сверхнизкой задержкой и USB, либо кабель USB Type-C. Рабочий диапазон до 10 метров позволяет разместиться в комнате перед компьютером или телевизором. Литиевый аккумулятор на 600 мАч обеспечивает до 13 часов работы, время зарядки составляет около 2,5 часа. У GPW70 Sports при включенной вибрации и подсветке время работы доходит до 7 часов.

Геймпады выполнены в минималистичном дизайне с эргономичными двухцветными рукоятками. Рукоятки GPW70 имеют нескользящее покрытие.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.