Google Android 5 Android Lollipop Key Lime Pie
|04.03.2016
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Линейка телефонов Ritzviva: от кнопочных телефонов до смартфонов
ю заслуживают наибольшее внимание из всех, представленных сегодня на российском рынке: смартфоны на Android 5.1 S501 (про который мы уже писали) и S500C по цене 7990 рублей и 6990 рублей соотве
|19.10.2015
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Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы
истемы у смартфонов различные — в «флагманском» Tesla Prime 5.0 LTE установлен новейший Android 5.1 Lollipop, а Evo 5.0 работает на версии Android 4.4. Обе модели имеют постоянную память в 8 Гб
|01.07.2015
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Пять основных достоинств Android 5 Lollipop
ификация всех устройств с этим самым интерфейсом (а если устройств старше двух-трех лет, то Android Lollipop оно вряд ли потянет), поддержка RAW и прочее — вс` это не перекрывает минусов, к сож
|19.06.2015
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Пять основных недостатков Android 5 Lollipop
иложениям и выяснить, когда они обновлялись и написано ли в логе обновления что-то вроде «поддержка Android 5 Lollipop». В основном несовместимость приложений связана с новой средой исполнения
|29.05.2015
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Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований
не уступила сопернику ни по одному пункту, но и разгромной победы над Google тоже не получилось: в Lollipop многие фанаты этой ОС увидели именно то, чего до этого ждали с нетерпением. В 2015-м
|13.04.2015
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Обновление Android превращает «эталонные» смартфоны и планшеты Google в «кирпичи»
Некоторые пользователи пожаловались на то, что после установки обновления Android 5.0.2 Lollipop их устройства превратились в «кирпичи» — они загружаются до появления
|27.03.2015
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Wexler представил новую линейку планшетов на 64-битных процессорах с поддержкой 4G и Android 5.0 Lollipop
х процессорах Cortex-A53 с 64-битной архитектурой, поддержкой передачи данных в сетях 4G (LTE) и OС Android 5.0 Lollipop. В новую серию, в основу которой ляжет 64-битная система SoC («система н
|17.03.2015
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В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L
В новой версии ICQ появились расширенные настройки приватности и поддержка Android L. Также по просьбам пользователей добавлена тема оформления в тёмных тонах, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Так, в ICQ появилась возможность заблокировать приложение PIN-кодом, чтобы и
|10.03.2015
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Google выпустил обновленный Android с новыми функциями
Google выпустил Android 5.1 — первое крупное обновление платформы Android Lollipop, запущенной в конце прошло
|03.03.2015
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Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир
ние клавиатуры. Конференция Google I/O При этом было очевидно, изменений между Android 4.4 KitKat и Android 5.0 Lollipop (Android L, как его называли поначалу) заметно больше, чем между iOS 7 и
|19.02.2015
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Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas
Micromax обновит операционную систему Android на смартфонах премиальной серии Canvas до версии 5.0 Lollipop. Первой в линейке на базе Lollipop станет модель Canvas Xpress A99. «Как прои
|13.02.2015
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Подпорченная репутация: Apple iOS признана менее стабильной, чем Android
Android 5.0 Lollipop признана более стабильной операционной системой, чем Apple iOS 8. Такой вывод содерж
|05.02.2015
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Google обновила Android и исправила раздражающий «баг»
Корпорация Google выпустила обновление для Android 5.0 Lollipop — Android 5.1. Среди прочих нововведений, в нем вновь появился бе
|21.11.2014
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Пользователи: Обновление до Android 5.0 превращает устройства в «кирпичи»
ционировать. Трое пользователей Nexus 5 сообщили на интернет-форуме Google, что после обновления до Android 5.0 их аппараты перестали включаться. «Я специально не стал обновляться, начитавшись
|18.11.2014
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Пользователи начали жаловаться на новый Android
evelopers Forum под ником GldRush98. Беззвучный режим в предыдущих версиях операционной системы (до Android 5.0) выключал звук всех событий и вибрацию, но сохранял активными критические уведомл
|11.11.2014
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Смартфоны LG первыми получат новую версию Android
Новые прошивки, содержащие обновление до Android 5.0 Lollipop, становятся доступны для загрузки владельцам смартфонов и планшетов разл
|15.10.2014
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Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop
на смену прошлогодним моделям и станут первыми в продаже устройствами на новой версии Android — 5.0 Lollipop (ранее Android L). Lollipop переводится как «леденец». Смартфон Nexus 6 оснащ
|05.09.2014
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Philips UHD 880: медиаплеер с поддержкой 4K UHD контента на базе Android L
вила медиаплеер Philips. Philips UHD 880 позволит принимать сжатый с помощью HEVC контент через интернет и воспроизводить его на Ultra HD телевизорах Philips в высоком качестве. Работающий на базе ОС Android L, медиаплеер UHD 880, будет совместим с любыми Ultra HD телевизорами Philips 2013 и 2014 модельного года. Начало продаж медиаплеера в России и странах Европы запланировано на первый кв
|02.07.2014
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Android L протягивает руку фотографам
Новая операционная система Android L откроет перед поклонниками фотосъёмки с помощью смартфонов множество новых творческих возможностей. Согласно информации от разработчиков, в Android L появится возможность съёмк
|26.06.2014
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Новый Android L: «Это крупнейшее обновление в истории». ВИДЕО
e Android 5.0 L, релиз которой ожидается осенью 2014 г. Новая версия ОС пока носит кодовое название Android L, что продолжает традицию Google именовать версии Android в алфавитном порядке по на
|04.02.2013
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Стал известен срок выпуска новой версии Android
лучшена функция синхронизации на нескольких устройствах одного пользователя. Также ожидается, что в Android 5.0 будет интегрирована социальная сеть Google+, как в случае с Facebook в Apple iOS
|17.05.2012
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В этом году Google выпустит 5 собственных смартфонов на Android 5
012 г. планирует выпустить не менее пяти моделей смартфонов Nexus на платформе следующего поколения Android 5.0 (под кодовым именем Jelly Bean). Ожидается, что каждая из этих моделей будет изго
|28.03.2012
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Lollipop Chainsaw в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Lollipop Chainsaw, разработкой которой занимается студия GRASSHOPPER MANUFACTURE, основанная маститым геймдизайнером Гоити Судой, также известным как SUDA 51. В роли мирового издателя выступает
|16.02.2012
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Google выпускает Android 5.0 для борьбы с Windows 8
платформе Android принадлежало 39% рынка планшетов, а Windows - 1,5%, согласно Strategy Analytics. Android 5.0 будет еще больше оптимизирован для планшетных компьютеров. Ожидается, что новая о
Google Android 5 и организации, системы, технологии, персоны:
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