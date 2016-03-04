Google Android 5 Android Lollipop Key Lime Pie

Линейка телефонов Ritzviva: от кнопочных телефонов до смартфонов ю заслуживают наибольшее внимание из всех, представленных сегодня на российском рынке: смартфоны на Android 5.1 S501 (про который мы уже писали) и S500C по цене 7990 рублей и 6990 рублей соотве

Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы истемы у смартфонов различные — в «флагманском» Tesla Prime 5.0 LTE установлен новейший Android 5.1 Lollipop, а Evo 5.0 работает на версии Android 4.4. Обе модели имеют постоянную память в 8 Гб

Пять основных достоинств Android 5 Lollipop ификация всех устройств с этим самым интерфейсом (а если устройств старше двух-трех лет, то Android Lollipop оно вряд ли потянет), поддержка RAW и прочее — вс` это не перекрывает минусов, к сож

Пять основных недостатков Android 5 Lollipop иложениям и выяснить, когда они обновлялись и написано ли в логе обновления что-то вроде «поддержка Android 5 Lollipop». В основном несовместимость приложений связана с новой средой исполнения

Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований не уступила сопернику ни по одному пункту, но и разгромной победы над Google тоже не получилось: в Lollipop многие фанаты этой ОС увидели именно то, чего до этого ждали с нетерпением. В 2015-м

Обновление Android превращает «эталонные» смартфоны и планшеты Google в «кирпичи» Некоторые пользователи пожаловались на то, что после установки обновления Android 5.0.2 Lollipop их устройства превратились в «кирпичи» — они загружаются до появления

Wexler представил новую линейку планшетов на 64-битных процессорах с поддержкой 4G и Android 5.0 Lollipop х процессорах Cortex-A53 с 64-битной архитектурой, поддержкой передачи данных в сетях 4G (LTE) и OС Android 5.0 Lollipop. В новую серию, в основу которой ляжет 64-битная система SoC («система н

В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L В новой версии ICQ появились расширенные настройки приватности и поддержка Android L. Также по просьбам пользователей добавлена тема оформления в тёмных тонах, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Так, в ICQ появилась возможность заблокировать приложение PIN-кодом, чтобы и

Google выпустил обновленный Android с новыми функциями Google выпустил Android 5.1 — первое крупное обновление платформы Android Lollipop, запущенной в конце прошло

Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир ние клавиатуры. Конференция Google I/O При этом было очевидно, изменений между Android 4.4 KitKat и Android 5.0 Lollipop (Android L, как его называли поначалу) заметно больше, чем между iOS 7 и

Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas Micromax обновит операционную систему Android на смартфонах премиальной серии Canvas до версии 5.0 Lollipop. Первой в линейке на базе Lollipop станет модель Canvas Xpress A99. «Как прои

Подпорченная репутация: Apple iOS признана менее стабильной, чем Android Android 5.0 Lollipop признана более стабильной операционной системой, чем Apple iOS 8. Такой вывод содерж

Google обновила Android и исправила раздражающий «баг» Корпорация Google выпустила обновление для Android 5.0 Lollipop — Android 5.1. Среди прочих нововведений, в нем вновь появился бе

Пользователи: Обновление до Android 5.0 превращает устройства в «кирпичи» ционировать. Трое пользователей Nexus 5 сообщили на интернет-форуме Google, что после обновления до Android 5.0 их аппараты перестали включаться. «Я специально не стал обновляться, начитавшись

Пользователи начали жаловаться на новый Android evelopers Forum под ником GldRush98. Беззвучный режим в предыдущих версиях операционной системы (до Android 5.0) выключал звук всех событий и вибрацию, но сохранял активными критические уведомл

Смартфоны LG первыми получат новую версию Android Новые прошивки, содержащие обновление до Android 5.0 Lollipop, становятся доступны для загрузки владельцам смартфонов и планшетов разл

Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop на смену прошлогодним моделям и станут первыми в продаже устройствами на новой версии Android — 5.0 Lollipop (ранее Android L). Lollipop переводится как «леденец». Смартфон Nexus 6 оснащ

Philips UHD 880: медиаплеер с поддержкой 4K UHD контента на базе Android L вила медиаплеер Philips. Philips UHD 880 позволит принимать сжатый с помощью HEVC контент через интернет и воспроизводить его на Ultra HD телевизорах Philips в высоком качестве. Работающий на базе ОС Android L, медиаплеер UHD 880, будет совместим с любыми Ultra HD телевизорами Philips 2013 и 2014 модельного года. Начало продаж медиаплеера в России и странах Европы запланировано на первый кв

Android L протягивает руку фотографам Новая операционная система Android L откроет перед поклонниками фотосъёмки с помощью смартфонов множество новых творческих возможностей. Согласно информации от разработчиков, в Android L появится возможность съёмк

Новый Android L: «Это крупнейшее обновление в истории». ВИДЕО e Android 5.0 L, релиз которой ожидается осенью 2014 г. Новая версия ОС пока носит кодовое название Android L, что продолжает традицию Google именовать версии Android в алфавитном порядке по на

Стал известен срок выпуска новой версии Android лучшена функция синхронизации на нескольких устройствах одного пользователя. Также ожидается, что в Android 5.0 будет интегрирована социальная сеть Google+, как в случае с Facebook в Apple iOS

В этом году Google выпустит 5 собственных смартфонов на Android 5 012 г. планирует выпустить не менее пяти моделей смартфонов Nexus на платформе следующего поколения Android 5.0 (под кодовым именем Jelly Bean). Ожидается, что каждая из этих моделей будет изго

Lollipop Chainsaw в России Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Lollipop Chainsaw, разработкой которой занимается студия GRASSHOPPER MANUFACTURE, основанная маститым геймдизайнером Гоити Судой, также известным как SUDA 51. В роли мирового издателя выступает