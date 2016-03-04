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Google Android 5 Android Lollipop Key Lime Pie

Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie


04.03.2016 Линейка телефонов Ritzviva: от кнопочных телефонов до смартфонов

ю заслуживают наибольшее внимание из всех, представленных сегодня на российском рынке: смартфоны на Android 5.1 S501 (про который мы уже писали) и S500C по цене 7990 рублей и 6990 рублей соотве
19.10.2015 Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы

истемы у смартфонов различные — в «флагманском» Tesla Prime 5.0 LTE установлен новейший Android 5.1 Lollipop, а Evo 5.0 работает на версии Android 4.4. Обе модели имеют постоянную память в 8 Гб
01.07.2015 Пять основных достоинств Android 5 Lollipop

ификация всех устройств с этим самым интерфейсом (а если устройств старше двух-трех лет, то Android Lollipop оно вряд ли потянет), поддержка RAW и прочее — вс` это не перекрывает минусов, к сож
19.06.2015 Пять основных недостатков Android 5 Lollipop

иложениям и выяснить, когда они обновлялись и написано ли в логе обновления что-то вроде «поддержка Android 5 Lollipop». В основном несовместимость приложений связана с новой средой исполнения

29.05.2015 Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований

не уступила сопернику ни по одному пункту, но и разгромной победы над Google тоже не получилось: в Lollipop многие фанаты этой ОС увидели именно то, чего до этого ждали с нетерпением. В 2015-м
13.04.2015 Обновление Android превращает «эталонные» смартфоны и планшеты Google в «кирпичи»

Некоторые пользователи пожаловались на то, что после установки обновления Android 5.0.2 Lollipop их устройства превратились в «кирпичи» — они загружаются до появления

27.03.2015 Wexler представил новую линейку планшетов на 64-битных процессорах с поддержкой 4G и Android 5.0 Lollipop

х процессорах Cortex-A53 с 64-битной архитектурой, поддержкой передачи данных в сетях 4G (LTE) и OС Android 5.0 Lollipop. В новую серию, в основу которой ляжет 64-битная система SoC («система н
17.03.2015 В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L

В новой версии ICQ появились расширенные настройки приватности и поддержка Android L. Также по просьбам пользователей добавлена тема оформления в тёмных тонах, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Так, в ICQ появилась возможность заблокировать приложение PIN-кодом, чтобы и
10.03.2015 Google выпустил обновленный Android с новыми функциями

Google выпустил Android 5.1 — первое крупное обновление платформы Android Lollipop, запущенной в конце прошло
03.03.2015 Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир

ние клавиатуры. Конференция Google I/O При этом было очевидно, изменений между Android 4.4 KitKat и Android 5.0 Lollipop (Android L, как его называли поначалу) заметно больше, чем между iOS 7 и
19.02.2015 Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas

Micromax обновит операционную систему Android на смартфонах премиальной серии Canvas до версии 5.0 Lollipop. Первой в линейке на базе Lollipop станет модель Canvas Xpress A99. «Как прои
13.02.2015 Подпорченная репутация: Apple iOS признана менее стабильной, чем Android

Android 5.0 Lollipop признана более стабильной операционной системой, чем Apple iOS 8. Такой вывод содерж
05.02.2015 Google обновила Android и исправила раздражающий «баг»

Корпорация Google выпустила обновление для Android 5.0 Lollipop — Android 5.1. Среди прочих нововведений, в нем вновь появился бе
21.11.2014 Пользователи: Обновление до Android 5.0 превращает устройства в «кирпичи»

ционировать. Трое пользователей Nexus 5 сообщили на интернет-форуме Google, что после обновления до Android 5.0 их аппараты перестали включаться. «Я специально не стал обновляться, начитавшись

18.11.2014 Пользователи начали жаловаться на новый Android

evelopers Forum под ником GldRush98. Беззвучный режим в предыдущих версиях операционной системы (до Android 5.0) выключал звук всех событий и вибрацию, но сохранял активными критические уведомл
11.11.2014 Смартфоны LG первыми получат новую версию Android

Новые прошивки, содержащие обновление до Android 5.0 Lollipop, становятся доступны для загрузки владельцам смартфонов и планшетов разл
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop

на смену прошлогодним моделям и станут первыми в продаже устройствами на новой версии Android — 5.0 Lollipop (ранее Android L). Lollipop переводится как «леденец». Смартфон Nexus 6 оснащ
05.09.2014 Philips UHD 880: медиаплеер с поддержкой 4K UHD контента на базе Android L

вила медиаплеер Philips. Philips UHD 880 позволит принимать сжатый с помощью HEVC контент через интернет и воспроизводить его на Ultra HD телевизорах Philips в высоком качестве. Работающий на базе ОС Android L, медиаплеер UHD 880, будет совместим с любыми Ultra HD телевизорами Philips 2013 и 2014 модельного года. Начало продаж медиаплеера в России и странах Европы запланировано на первый кв
02.07.2014 Android L протягивает руку фотографам

Новая операционная система Android L откроет перед поклонниками фотосъёмки с помощью смартфонов множество новых творческих возможностей. Согласно информации от разработчиков, в Android L появится возможность съёмк
26.06.2014 Новый Android L: «Это крупнейшее обновление в истории». ВИДЕО

e Android 5.0 L, релиз которой ожидается осенью 2014 г. Новая версия ОС пока носит кодовое название Android L, что продолжает традицию Google именовать версии Android в алфавитном порядке по на
04.02.2013 Стал известен срок выпуска новой версии Android

лучшена функция синхронизации на нескольких устройствах одного пользователя. Также ожидается, что в Android 5.0 будет интегрирована социальная сеть Google+, как в случае с Facebook в Apple iOS

17.05.2012 В этом году Google выпустит 5 собственных смартфонов на Android 5

012 г. планирует выпустить не менее пяти моделей смартфонов Nexus на платформе следующего поколения Android 5.0 (под кодовым именем Jelly Bean). Ожидается, что каждая из этих моделей будет изго
28.03.2012 Lollipop Chainsaw в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Lollipop Chainsaw, разработкой которой занимается студия GRASSHOPPER MANUFACTURE, основанная маститым геймдизайнером Гоити Судой, также известным как SUDA 51. В роли мирового издателя выступает
16.02.2012 Google выпускает Android 5.0 для борьбы с Windows 8

платформе Android принадлежало 39% рынка планшетов, а Windows - 1,5%, согласно Strategy Analytics. Android 5.0 будет еще больше оптимизирован для планшетных компьютеров. Ожидается, что новая о

Публикаций - 314, упоминаний - 484

Google Android 5 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11406 115
Apple Inc 11679 97
Samsung Electronics 9986 76
LG Electronics 3574 47
Lenovo Group 2238 46
HTC Corporation 1493 41
NeXus 329 36
Huawei 3705 35
Microsoft Corporation 24090 29
Lenovo Motorola 3491 28
Qualcomm Technologies 1754 27
Zoom Int - Zoom Video Communications 1381 27
Xiaomi 1518 24
Meta Platforms - Facebook 4372 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1997 20
Sony 6490 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 16
MediaTek 493 16
X Corp - Twitter 2804 15
ZTE Corporation 737 15
BBK OnePlus 204 13
Meizu Technology 159 11
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2470 11
Intel Corporation 11920 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8439 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10900 10
Yandex - Яндекс 6510 9
Philips 2039 8
ДОК 809 8
Cyanogen Mod 53 7
Toshiba Corporation 2910 7
Nvidia Corp 3323 6
Sharp Corporation 1036 6
VK - Mail.ru Group 3281 6
Motorola Inc 1137 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 400 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2628 5
Цифра ГК 2280 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1304 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6792 9
Связной ГК 1359 6
JD.com - Jingdong Mall 85 6
Kickstarter 127 5
Евросеть 1402 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 420 3
Геометрия НПО 133 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2036 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 938 3
Открытие ФК - Банк Открытие 525 3
Royal Dutch Shell - Шелл 198 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Совкомбанк Совесть 270 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1853 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 2
Резонанс НПП 358 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 2
Asahi Glass 43 2
Caterpillar - 88 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6598 2
LinkedIn 614 2
Visa International 1922 2
Лента - Сеть розничной торговли 1912 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 2
BMW Group 426 2
DuPont - Дюпон 100 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 1
Lexicon Branding 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Swarovski AG 71 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 447 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 236 1
Carl Zeiss AG 292 1
Walt Disney Company 576 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 153 1
Porsche Design GmbH 23 1
Энергобанк АКБ 11 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Unsplash 262 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4303 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1100 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3466 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10527 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1734 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1747 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5107 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 242 1
Правительство Москвы 2217 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6183 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22852 251
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23678 205
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19973 166
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8825 157
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9121 144
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12141 133
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7081 105
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4395 104
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22772 100
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11742 99
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5788 84
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7002 79
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1953 71
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12030 70
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2763 64
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6955 56
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AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1112 43
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2112 42
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6292 42
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