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OLPC One Laptop per Child

СОБЫТИЯ


08.10.2010 OLPC создала сверхдешевый планшет для школьников стран «третьего мира»

Организация One Laptop Per Child (OLPC), занимающаяся разработками ультрадешевых компьютеров для стран "третьего мира", заказал
31.12.2009 Детям дадут новые OLPC

В 2012 году появится новая модель так называемого "компьютера за 100 долларов" OLPC, пишет Slashgear со ссылкой на источники в этом проекте. Она будет называться OLPC XO-3 и отличаться от того, что сейчас представлено на рынке для детей из развивающихся стран. Ново
24.12.2009 Планшет за $75 появится в 2012 г.

Некоммерческая организация «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC) представила концепт мобильного компьютера XO-3, разработанный дизайнерским бюро Fuseproject. XO-3 — устройство размером с конверт толщиной 6 мм, всю лицевую сторону которого занимает
18.03.2009 OLPC собирается мигрировать на ARM

Это очередное решение, вызывающее массу вопросов в свете прошлых «успехов» проекта. Напомним, ранее OLPC не сумели снизить цену устройства до плановых $100, превысив её в итоге почти вдвое, а в
22.08.2008 Формула OLPC впервые воплотилась в жизнь

Формула некоммерческой организации OLPC впервые воплотилась в жизнь – крошечное государство на юге тихоокеанского региона Ньюей

19.05.2008 Sugar отделился от OLPC

ботчики свободной инновационной графической среды Sugar отделились от проекта One Laptop per Child (OLPC) и заявили о создании Sugar Labs. Целью новой организации станет дальнейшая разработка о
16.05.2008 Windows и Linux «поселятся» в OLPC XO вместе

Некоммерческая организация "Каждому ребенку по ноутбуку" (One Laptop Per Child, OLPC) и корпорация Microsoft планируют осуществить возможность запуска на ноутбуках OLPC

22.04.2008 OLPC осталась без ведущего программиста

Некоммерческая организация «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC) сообщила об уходе директора по работе с программным обеспечением и контентом (Software

24.03.2008 OLPC осталась без директора по безопасности

Некоммерческую организацию «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC) покинул директор по архитектуре безопасности Иван Крстич (Ivan Krstić). Заявив о том, ч
07.03.2008 OLPC ищет нового CEO

Основатель некоммерческой организации «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC), профессор Массачусетского технологического института Николас Негропонте (Nicholas Negr
18.02.2008 «Стодолларовый ноутбук» подешевеет в 2 раза

Основатель некоммерческой организации «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC), профессор Массачусетского технологического института Николас Негропонте (Nicholas Negr
10.01.2008 Intel бросил бедных детей

el сообщила о своем намерении прекратить участие в некоммерческой организации One Laptop Per Child (OLPC). Проект, основанный в 2005 г. и возглавляемый 66-летним профессором Массачусетского тех
29.11.2007 Производство OLPC XO могут приостановить

Нигерийская компания Lagos Analysis (Lancor) подала иск на некоммерческую организацию OLPC в связи с нарушением патента. По словам официальных представителей Lancor, в ноутбуках XO используется метод ввода, использование которого без согласия их компании незаконно, сообщает Dail
23.11.2007 OLPC продляет акцию «Подари один, получи один»

Некоммерческая организация One Laptop Per Child решила продлить акцию «Подари один, получи один» (Give One Get One), согласно которой покупатель приобретает два ноутбука XO за $399, один из которых направляется детям стр
08.11.2007 На Тайване приступили к производству OLPC XO

Некоммерческая организация OLPC (One Laptop Per Child) сообщила о начале массового производства своих ноутбуков, ориенти
30.10.2007 Цена «стодолларового» ноутбука выросла до $200

перь составляет $200, сообщает Reuters. Такая стоимость указана на сайте некоммерческой организации OLPC (One Laptop Per Child), где на днях устройства поступили в оптовую продажу с минимальной
23.07.2007 «Стодолларовый ноутбук» поступил в массовое производство

Поставщики компонентов для ноутбука XO от OLPC переводят свои линии на массовое производство. Для этого организации пришлось сделать заказ на 3 млн. устройств. Компьютер состоит из более восьмисот различных деталей, включая энергоэффек
23.07.2007 «Ноутбук за $100» поступает в массовое производство

Поставщики компонентов для ноутбука XO от организации OLPC получили зеленый свет на переход к массовому производству. Компьютеры поступят на вооруж
16.07.2007 Intel отбирает детский ноутбук у AMD

Корпорация Intel заключила соглашение с некоммерческой OLPC (One Laptop Per Child). В рамках соглашения Intel займется поставками электронных компон
05.06.2007 Intel и Asus готовят ноутбук за $200

адаптером для беспроводного доступа в интернет. В отличие от проекта «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC — One Laptop Per Child) это устройство будет полноценным компьютером, собранным на базе

05.06.2007 Intel готовит OLPC ответный удар: подробности

l будет построено на базе выверенного ноутбука низшего ценового сегмента, в то время как компьютеры OLPC разработаны специально для детей. По словам Шона Мэлуни (Sean Maloney), главы общемировы
22.05.2007 Обвинения от OLPC: Intel препятствует ведению бизнеса

Основатель проекта «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC — One Laptop Per Child) Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) обвинил компанию I
28.04.2007 Проект «Каждому ребенку по ноутбуку» подорожал

Стоимость компьютера OLPC (One Laptop Per Child – каждому ребенку по ноутбуку) поднялась на 75% до $175 по сравнен
11.01.2007 Ноутбук за $100 появится в широкой продаже

Как заявила некоммерческая организация OLPC (One Laptop Per Child — «Каждому ребенку по ноутбуку»), самый дешевый в мире портативный
01.08.2006 У "ноутбука за $100" появились первые заказчики

ния школьников и студентов из бедных семей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря программы OLPC (One Laptop Per Child, «Каждому ребенку по ноутбуку»). Однако, доподлинно не известно, в

Публикаций - 82, упоминаний - 125

OLPC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Quanta Computer 215 11
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 7
Google LLC 12690 7
Pixel Qi 11 6
HP Inc. 5883 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Lenovo Group 2447 5
Red Hat 1378 5
Samsung Electronics 11065 4
Dell EMC 5180 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Nvidia Corp 4002 3
EPAM Solutions - Jointech - Joint Technology Development 14 3
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 2
One Education 3 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Sony 6739 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Canonical 221 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Fitbit 63 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Loongson Technology 80 2
VAIO 475 2
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 2
MiTAC 84 1
Insigne Software 1 1
Loongon 1 1
SolarCity 4 1
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RobotLAB 5 1
Neoteny Labs 1 1
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NComputing 7 1
MuseScore BVBA 2 1
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Mattel 32 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
True Ventures 10 1
Fuseproject 5 1
MENA Venture Investments 1 1
Lerer Hippeau Ventures 1 1
eBay Inc 1640 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Walt Disney Company 647 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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