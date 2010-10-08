OLPC создала сверхдешевый планшет для школьников стран «третьего мира» Организация One Laptop Per Child (OLPC), занимающаяся разработками ультрадешевых компьютеров для стран "третьего мира", заказал

Детям дадут новые OLPC В 2012 году появится новая модель так называемого "компьютера за 100 долларов" OLPC, пишет Slashgear со ссылкой на источники в этом проекте. Она будет называться OLPC XO-3 и отличаться от того, что сейчас представлено на рынке для детей из развивающихся стран. Ново

Планшет за $75 появится в 2012 г. Некоммерческая организация «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC) представила концепт мобильного компьютера XO-3, разработанный дизайнерским бюро Fuseproject. XO-3 — устройство размером с конверт толщиной 6 мм, всю лицевую сторону которого занимает

OLPC собирается мигрировать на ARM Это очередное решение, вызывающее массу вопросов в свете прошлых «успехов» проекта. Напомним, ранее OLPC не сумели снизить цену устройства до плановых $100, превысив её в итоге почти вдвое, а в

Формула OLPC впервые воплотилась в жизнь Формула некоммерческой организации OLPC впервые воплотилась в жизнь – крошечное государство на юге тихоокеанского региона Ньюей

Sugar отделился от OLPC ботчики свободной инновационной графической среды Sugar отделились от проекта One Laptop per Child (OLPC) и заявили о создании Sugar Labs. Целью новой организации станет дальнейшая разработка о

Windows и Linux «поселятся» в OLPC XO вместе Некоммерческая организация "Каждому ребенку по ноутбуку" (One Laptop Per Child, OLPC) и корпорация Microsoft планируют осуществить возможность запуска на ноутбуках OLPC

OLPC осталась без ведущего программиста Некоммерческая организация «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC) сообщила об уходе директора по работе с программным обеспечением и контентом (Software

OLPC осталась без директора по безопасности Некоммерческую организацию «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC) покинул директор по архитектуре безопасности Иван Крстич (Ivan Krstić). Заявив о том, ч

OLPC ищет нового CEO Основатель некоммерческой организации «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC), профессор Массачусетского технологического института Николас Негропонте (Nicholas Negr

«Стодолларовый ноутбук» подешевеет в 2 раза Основатель некоммерческой организации «Каждому ребенку по ноутбуку» (One Laptop Per Child, OLPC), профессор Массачусетского технологического института Николас Негропонте (Nicholas Negr

Intel бросил бедных детей el сообщила о своем намерении прекратить участие в некоммерческой организации One Laptop Per Child (OLPC). Проект, основанный в 2005 г. и возглавляемый 66-летним профессором Массачусетского тех

Производство OLPC XO могут приостановить Нигерийская компания Lagos Analysis (Lancor) подала иск на некоммерческую организацию OLPC в связи с нарушением патента. По словам официальных представителей Lancor, в ноутбуках XO используется метод ввода, использование которого без согласия их компании незаконно, сообщает Dail

OLPC продляет акцию «Подари один, получи один» Некоммерческая организация One Laptop Per Child решила продлить акцию «Подари один, получи один» (Give One Get One), согласно которой покупатель приобретает два ноутбука XO за $399, один из которых направляется детям стр

На Тайване приступили к производству OLPC XO Некоммерческая организация OLPC (One Laptop Per Child) сообщила о начале массового производства своих ноутбуков, ориенти

Цена «стодолларового» ноутбука выросла до $200 перь составляет $200, сообщает Reuters. Такая стоимость указана на сайте некоммерческой организации OLPC (One Laptop Per Child), где на днях устройства поступили в оптовую продажу с минимальной

«Стодолларовый ноутбук» поступил в массовое производство Поставщики компонентов для ноутбука XO от OLPC переводят свои линии на массовое производство. Для этого организации пришлось сделать заказ на 3 млн. устройств. Компьютер состоит из более восьмисот различных деталей, включая энергоэффек

«Ноутбук за $100» поступает в массовое производство Поставщики компонентов для ноутбука XO от организации OLPC получили зеленый свет на переход к массовому производству. Компьютеры поступят на вооруж

Intel отбирает детский ноутбук у AMD Корпорация Intel заключила соглашение с некоммерческой OLPC (One Laptop Per Child). В рамках соглашения Intel займется поставками электронных компон

Intel и Asus готовят ноутбук за $200 адаптером для беспроводного доступа в интернет. В отличие от проекта «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC — One Laptop Per Child) это устройство будет полноценным компьютером, собранным на базе

Intel готовит OLPC ответный удар: подробности l будет построено на базе выверенного ноутбука низшего ценового сегмента, в то время как компьютеры OLPC разработаны специально для детей. По словам Шона Мэлуни (Sean Maloney), главы общемировы

Обвинения от OLPC: Intel препятствует ведению бизнеса Основатель проекта «Каждому ребенку по ноутбуку» (OLPC — One Laptop Per Child) Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) обвинил компанию I

Проект «Каждому ребенку по ноутбуку» подорожал Стоимость компьютера OLPC (One Laptop Per Child – каждому ребенку по ноутбуку) поднялась на 75% до $175 по сравнен

Ноутбук за $100 появится в широкой продаже Как заявила некоммерческая организация OLPC (One Laptop Per Child — «Каждому ребенку по ноутбуку»), самый дешевый в мире портативный