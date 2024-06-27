Разделы

Loongson Technology

Loongson Technology

27.06.2024 Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon

Китай догнал США Китайская компания Loongson объявила о начале тестирования своих новейших процессоров 3E6000 для серверов, 3C6000 тоже для серверов и 3D6000 для производительных рабочих станций, пишет Tom’s Hardware. Самым потен
04.04.2024 И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux

Учить детей импортозамещению Власти городского округа Хэби в провинции Хэнань (Китай) отдали распоряжение по закупке компьютеров на китайских процессорах Loongson с китайской же операционной системой UOS. Как пишет портал Tom’s Hardware, все эти компьютеры, а их ровно 10 тыс., будут распределены между 50 школами округа, чтобы школьники могли пол
15.02.2024 Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол

Стратегический серверный процессор Китайская компания Loongson, чьи процессоры в конце 2022 г. были признаны властями КНР стратегически важными, разработала новый чип 3C6000 на ядрах LA664, пишет портал Tom’s Hardware. Как утверждается, он вполне

16.11.2023 Китай переводит производство собственных процессоров на 7 нм

Loongson переходит на 7 нм Китайский чипмейкер Loongson начинает разработку микропроцессоров, которые будут выпускаться в соответствии согласно норме 7 нм. По информации Digitimes, переход компании на относительно современную технологию сос
12.10.2023 Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся

енное беречь для себя Китайские власти не дали России доступ к самым передовым процессорам компании Loongson, в частности, к новейшему 3A6000, о существовании которого впервые стало известно ве
09.10.2023 В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен

йского В России начнется выпуск отечественных систем хранения данных (СХД) на китайских процессорах Loongson, пишет «Коммерсант». Это очень яркий прецедент, поскольку в конце 2022 г. власти Кит
17.05.2023 Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день

Китай добрался до Linux Китайская компания Loongson выпустила несколько патчей для Linux, обеспечивающих эту ОС поддержкой ее новейших процессоров серии 3A6000. Как пишет Tom’s Hardware, эти чипы способны на равных тягаться с процессора
10.04.2023 Китай выпустил суперпроцессор на собственной архитектуре, запрещенной для России и всего мира. Он «вчетверо быстрее процессоров ARM»

Новое достижение КНР Китайская компания Loongson выпустила свой новейший процессор 3D5000, который она построила с использованием Loo
06.03.2023 США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными

США добрались до Loongson Министерство торговли США внесло в «черный список» компанию Loongson – китайского производителя одноименных процессоров на базе уникальной архитектуры LoongArch. Как пишет TechS
23.01.2023 Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено

Первый и в то же время нет Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор LS2K2000. Его отличительной особенностью стало наличие

28.12.2022 Китайцы обхитрили США и создали суперпроцессор с десятками ядер. Доступ России к нему запрещен

Два лучше, чем один Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор 3D5000 с небывалым для компании количеством ядер, пишет
13.12.2022 Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel»

Китайские CPU не для России Власти Китая запретили экспорт в Россию процессоров компании Loongson на базе уникальной архитектуры LoongArch, пишет «Коммерсант». Данные CPU разработчики позиционируют как замену чипам AMD и Intel, не уступающую им по производительности. Система команд
23.11.2022 Американские санкции бесполезны. Китай вот-вот выпустит процессор-«убийцу» сверхпопулярных чипов AMD

Китай догоняет США Китайский производитель процессоров Loongson готовится к выпуску нового процессора 3A6000, по своим возможностям сопоставимого с чипами компании AMD линейки Ryzen 5000. По данным портала Tom’s Hardware, премьера процессора состои
09.06.2022 Китай догоняет США: Создаются процессоры не хуже последних Intel и AMD

Китайская угроза Китайская компания Loongson сообщила о ведущейся разработке ее новейшего процессора серии 6000, пишет портал Tom
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника

Китайский CPU Китайская компания Loongson провела премьеру своего новейшего процессора 3A5000 на собственной архитектуре. В его основе нет ничего ни от х86, ни от ARM с MIPS и RISC-V, пишет портал Tom’s Hardware. Уникальная ки
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS

Новая процессорная архитектура Китайская Loongson Technology разработала собственную процессорную архитектуру Loongson Architec
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. О своих планах по выводу их на мировой рынок разработчики не сообщают – вероятно, они будут использоваться исключитель

Intel Corporation 12541 47
AMD - Advanced Micro Devices 4468 39
Huawei 4221 13
BLX IC Design Corporation 12 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 12
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 11
Nvidia Corp 3731 10
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 7
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 37 7
Apple Inc 12628 7
Microsoft Corporation 25236 6
Lenovo Group 2361 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Норси-Транс - НТ 124 5
Трамплин Электроникс 4 4
Qualcomm Technologies 1909 4
Samsung Electronics 10625 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 3
UnionTech 10 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 3
Открытые технологии 715 3
Sophgo 16 3
Adobe Systems 1571 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 434 3
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 156 2
Oracle Corporation 6867 2
Canonical 211 2
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 2
CS2C - China Standard Software 13 2
Red Hat 1344 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 2
Alibaba Group 450 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 2
MediaTek - Ralink 570 2
Tencent 171 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 3
SoftBank Group 270 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Трамплин Венчурс 2 1
Canyon Bridge 3 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
GFG - Lamoda - Купишуз 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
OLPC - One Laptop per Child 81 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
Linux Foundation 189 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 43
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 27
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 20
DDR - Double data rate 2915 16
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 8
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 7
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 298 4
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
Application store - магазин приложений 1372 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 3
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 63 41
Intel x86 - архитектура процессора 1982 31
Linux OS 10896 24
Microsoft Windows 16327 16
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 12
UnionTech - UOS - Unity Operating System 38 11
Linux - Debian GNU 529 9
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 39 9
FreePik 1435 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 8
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 6
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 5
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 5
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 4
Kylin neoKylin Linux 16 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 4
Intel Core - Семейство процессоров 1236 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 240 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 42 3
Google Android 14679 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 3
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Mozilla Firefox - браузер 1918 3
Linux KDE Plasma 248 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 3
Intel Tiger Lake 63 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 2
Microsoft Windows 11 712 2
UnionTech ReFla 4 2
Pixabay 191 2
Копосов Максим 73 3
Изумрудов Олег 41 2
Покровский Иван 132 2
Гребнев Егор 41 2
Овчинников Сергей 49 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Волков Михаил 69 1
Прянишников Николай 311 1
Ложкин Сергей 44 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Боярков Федор 26 1
Жовнер Павел 12 1
Зубов Евгений 13 1
Ламанов Александр 2 1
Трандин Сергей 104 1
Жуков Виктор 11 1
Адамян Эдуард 3 1
Ващенков Константин 9 1
Капустин Святослав 3 1
Болховитин Владислав 2 1
Квашенкина Ольга 40 1
Ninghui Sun - Нинуй Сунь 1 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 3 1
Новодворский Алексей 110 1
Марков Дмитрий 70 1
Иванов Александр 104 1
Делицын Леонид 133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 59
Россия - РФ - Российская федерация 156831 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 36
Китай - Тайвань 4136 9
Китай - Шанхай 807 5
Индия - Bharat 5697 5
Азия - Азиатский регион 5748 4
США - Калифорния 4775 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Америка - Американский регион 2188 3
Япония 13547 3
Китай - Цзянсу 69 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Нидерланды 3631 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
Северная Македония - Республика 100 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
США - Джорджия 329 1
Азия Восточная 182 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
Испания - Эстремадура 9 1
Китай - Хунань 21 1
Испания - Андалусия 12 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Испания - Королевство 3760 1
Швеция - Королевство 3715 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Европа 24634 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 3
Импортозамещение - параллельный импорт 567 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Закон Мура - Moore's law 210 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 52 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Английский язык 6876 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
"китайфон" 26 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Tom’s Hardware 516 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
The Register - The Register Hardware 1696 6
Times 648 4
WCCFTech - Издание 87 4
FT - Financial Times 1259 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 2
ITHome 40 2
EE Times 160 1
TechSpot 158 1
South China Morning Post 75 1
China Daily 69 1
cnTechPost 7 1
Pangnote 1 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
Washington Times 22 1
NYT - The New York Times 1086 1
ZDnet 662 1
РИА Новости 984 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
DigiTimes - Издание 1326 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Wikipedia - Википедия 585 1
In-Stat 115 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
TrendForce 136 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 18
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 19 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hot Chips 10 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

