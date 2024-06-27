Loongson Technology

Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon Китай догнал США Китайская компания Loongson объявила о начале тестирования своих новейших процессоров 3E6000 для серверов, 3C6000 тоже для серверов и 3D6000 для производительных рабочих станций, пишет Tom’s Hardware. Самым потен

И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux Учить детей импортозамещению Власти городского округа Хэби в провинции Хэнань (Китай) отдали распоряжение по закупке компьютеров на китайских процессорах Loongson с китайской же операционной системой UOS. Как пишет портал Tom’s Hardware, все эти компьютеры, а их ровно 10 тыс., будут распределены между 50 школами округа, чтобы школьники могли пол

Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол Стратегический серверный процессор Китайская компания Loongson, чьи процессоры в конце 2022 г. были признаны властями КНР стратегически важными, разработала новый чип 3C6000 на ядрах LA664, пишет портал Tom’s Hardware. Как утверждается, он вполне

Китай переводит производство собственных процессоров на 7 нм Loongson переходит на 7 нм Китайский чипмейкер Loongson начинает разработку микропроцессоров, которые будут выпускаться в соответствии согласно норме 7 нм. По информации Digitimes, переход компании на относительно современную технологию сос

Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся енное беречь для себя Китайские власти не дали России доступ к самым передовым процессорам компании Loongson, в частности, к новейшему 3A6000, о существовании которого впервые стало известно ве

В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен йского В России начнется выпуск отечественных систем хранения данных (СХД) на китайских процессорах Loongson, пишет «Коммерсант». Это очень яркий прецедент, поскольку в конце 2022 г. власти Кит

Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день Китай добрался до Linux Китайская компания Loongson выпустила несколько патчей для Linux, обеспечивающих эту ОС поддержкой ее новейших процессоров серии 3A6000. Как пишет Tom’s Hardware, эти чипы способны на равных тягаться с процессора

Китай выпустил суперпроцессор на собственной архитектуре, запрещенной для России и всего мира. Он «вчетверо быстрее процессоров ARM» Новое достижение КНР Китайская компания Loongson выпустила свой новейший процессор 3D5000, который она построила с использованием Loo

США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными США добрались до Loongson Министерство торговли США внесло в «черный список» компанию Loongson – китайского производителя одноименных процессоров на базе уникальной архитектуры LoongArch. Как пишет TechS

Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено Первый и в то же время нет Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор LS2K2000. Его отличительной особенностью стало наличие

Китайцы обхитрили США и создали суперпроцессор с десятками ядер. Доступ России к нему запрещен Два лучше, чем один Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор 3D5000 с небывалым для компании количеством ядер, пишет

Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel» Китайские CPU не для России Власти Китая запретили экспорт в Россию процессоров компании Loongson на базе уникальной архитектуры LoongArch, пишет «Коммерсант». Данные CPU разработчики позиционируют как замену чипам AMD и Intel, не уступающую им по производительности. Система команд

Американские санкции бесполезны. Китай вот-вот выпустит процессор-«убийцу» сверхпопулярных чипов AMD Китай догоняет США Китайский производитель процессоров Loongson готовится к выпуску нового процессора 3A6000, по своим возможностям сопоставимого с чипами компании AMD линейки Ryzen 5000. По данным портала Tom’s Hardware, премьера процессора состои

Китай догоняет США: Создаются процессоры не хуже последних Intel и AMD Китайская угроза Китайская компания Loongson сообщила о ведущейся разработке ее новейшего процессора серии 6000, пишет портал Tom

Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника Китайский CPU Китайская компания Loongson провела премьеру своего новейшего процессора 3A5000 на собственной архитектуре. В его основе нет ничего ни от х86, ни от ARM с MIPS и RISC-V, пишет портал Tom’s Hardware. Уникальная ки

Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS Новая процессорная архитектура Китайская Loongson Technology разработала собственную процессорную архитектуру Loongson Architec