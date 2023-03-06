США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными

Китайский вендор процессоров Loongson попал в санкционный список США и больше не имеет доступа к американским технологиям. Ее новейшие чипы по своим возможностям вплотную подобрались к процессорам AMD и Intel, что могло послужить основанием для добавления ее в «черный список».

США добрались до Loongson

Министерство торговли США внесло в «черный список» компанию Loongson – китайского производителя одноименных процессоров на базе уникальной архитектуры LoongArch. Как пишет TechSpot, в «блэклисте» Loongson оказалась из-за того, что ее процессоры «достигли зрелости».

Это означает, что чипы Loongson вполне способны конкурировать с разработками AMD и Intel. О соперничестве с суперсовременными Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 говорить пока рано, но, к примеру, еще летом 2022 г. CNews писал о ведущейся в недрах Loongson разработке сверхсекретного CPU, способного «побить» процессоры Intel и AMD образца 2020 г. В его основе – все та же LoongArch со своими инструкциями, никак не связанная с х86, ARM, RISC-V и другими архитектурами.

Таким образом, Loongson отстает от главных игроков мирового рынка настольных и мобильных CPU всего на два-три года. По всей вероятности, новые санкции Минторга США направлены на увеличение этого отставания, хотя официальная причина ограничительных мер в отношении Loongson совсем другая.

В чем провинилась Loongson

«Санкционный» список американского Минторга пополнился отнюдь не одной лишь Loongson. На деле позиций в нем стало на 37 больше – все эти организации отныне лишены доступа к американским технологиям, а американские корпорации теперь не могут вести с ними бизнес.

Фото: QQ.com Вполне может оказаться, что Loongson заранее продумала варианты обхода американских санкций

Большинство новых компаний, попавших в «черный список» – китайские. Среди них следует обратить внимание на Loongson и на Inspur Group. Последняя – один из крупнейших поставщиков серверов на мировой арене, в настоящее время занимающая в пределах 10% глобального рынка. Это очень старая компания – на ее сайте указано, что она основана в 40-х годах XX века за десятилетия до появления американских AMD, Intel и Dell. При этом она не сообщает, в какой сфере работала первые 40 лет своего существования. В современном мире ее серверы используются, в том числе, и в России.

В «черном списке» властей США также оказались национальные исследовательские центры и госучреждения Китая. Разработчики ПО и производители различного оборудования разделили их участь.

Как пишет TechSpot, американские власти наложили санкции на большинство этих компаний из-за их связи с программами по созданию ядерных и баллистических ракет в КНР и странах-союзниках. Что до Loongson и Inspur Group, то их американцы обвинили в закупке американских технологий от имени Народно-освободительной армии.

Следует отметить, что это доказанный факт. Как сообщал CNews, в конце 2022 г. власти Китая запретили экспорт процессоров Loongson и устройств на их основе в Россию и другие страны мира, чтобы все их поставки осуществлялись в пределах границ КНР, в том числе и для нужд армии Китая. Архитектура LoongArch была признана стратегически значимой.

Китай – налево, США – направо

Конкретно для Loongson попадание в «блэклист» означает в первую очередь невозможность выпускать свои процессоры на оборудовании американского производства или с американскими технологиями внутри. В глобальном плане это означает, что у Loongson больше нет доступа к современной аппаратуре по выпуску микросхем.

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Власти США дают Loongson, как и другим компаниям из «черного списка», возможность пользоваться всеми нужными технологиями – для этого им нужно лишь обратиться в Бюро промышленности и безопасности США за соответствующими лицензиями. На первый взгляд, это простая бюрократическая формальность, но на деле это преодолимая преграда между китайской корпорацией и заветной американской разработкой, поскольку шанс на получение нужной лицензии ничтожно мал.

Связано это с непрекращающейся торговой войной между КНР и Новым светом, развязанной в 2018 г. в период правления экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В последние годы США идут на любые меры, лишь бы поскорее уничтожить ИТ-отрасль Китая, к коей относится и Loongson. Например, Америка всеми силами пытается задавить производителя микросхем памяти YMTC и контрактного вендора чипов SMIC, которые тоже находятся под санкциями.

Ситуация дополнительно усложняется тем фактом, что Loongson не может передать заказы на выпуск своих чипов компании SMIC, хотя она тоже китайская. Оснащение ее фабрик состоит из «железа» с американскими наработками внутри, и, несмотря на то, что она еще осенью 2022 г. смогла освоить 14-нанометровый техпроцесс, ей все равно придется направить в США запрос на получение лицензии на сотрудничество с Loongson.

То же касается и производителей микросхем из других стран. Например, Loongson могла бы обратиться за помощью по выпуску ее нового 12-нанометрового чипа 3А6000 к тайваньской TSMC, но та еще весной 2020 г. оказалась под неусыпным контролем США. На тот момент американские власти запретили ей работать с китайской Huawei, а спустя два года ситуация повторилась, но на этот раз под ограничения попал выпуск российских процессоров серий «Байкал» и «Эльбрус».