Отечественный энергетический гигант отдаст полтора миллиарда за обслуживание санкционного SAP Полтора миллиарда за обслуживание санкционного ПО Как выяснил CNews, ПАО «Россети» выделили 1,42 млрд руб. на обслуживание ушедшего из России немецкого ПО SAP, на базе которого построена их действующая корпоративная информацион

США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают ; Intellexa Limited (Ирландия); Intellexa S.A. (Греция); Thalestris Limited (Ирландия). Включение в санкционный список означает, что все американские активы, связанные с этими физическими и юри

Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов ц из России. Нужно получить подтверждения о проведении оплаты взносов, прежде всего в свете текущих санкционных ограничений», – добавил он. По словам Кузьмичева этот вопрос Координационный цент

СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций заявляют, что в российских таможенных декларациях имеется не менее 16 наименований оборудования ASML для производства чипов. Первоначально их ввозила компания АК «Микротех», потом, после включения в санкционные списки, ее место заняла компания «Крафтек». Украинские издания указывают, что детали для устаревших станков PAS 5500 свободно продаются на маркетплейсах в интернете. Россия же якобы

Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы реки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР. Mathew Schwartz / Unsplash Санкционные GPU продолжают проникать в КНР транзитом через Японию и страны ЮВА Представители

Россия нашла для экспорта технологичную отрасль, свободную от санкций разработают механизмы для повышения экспортного потенциала отрасли. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет «Коммерсант». Это обусловлено, в том числе тем, что на сегмент не распространяются западные санкции. Ожидается, что эта мера обеспечит приток кадров в региональные университеты и окажет поддержку отрасли создания контента. Ожидается, что когда креативный контент в России переориентиру

США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую ei за первую половину 2019 г., когда санкций США против нее было введено в разы меньше, составила около 401,3 млрд юаней ($56,5 млрд). Фото: Tarik Haiga / Unsplash Китай дал один из мощнейших отпоров санкциям США Также важно подчеркнуть, это первый случай, когда чистая прибыль Huawei за первое полугодие превысила 50 млрд юаней (для сравнения, в первой половине 2023 г. было 46,6 млрд юаней,

Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники Оценка АРПЭ Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Росс

Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку я к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даж

Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка ити Сайбер Секьюрити»). Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказалис

Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут Новый удар Microsoft Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлай

Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами шенно не помешало ему в числе первых отвернуться от россиян после того, как Россия угодила в пучину западных санкций. Он приостановил работу своего российского офиса в марте 2022 г., сразу посл

Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей бщили CNews представители Softline. Фото: WDnet Studio / Stocksnap Пользоваться сервисами Google можно только на свой страх и риск - их в любой момент могут закрыть для россиян Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion a Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружественные страны, кросс-отраслевой обмен данными — рассказываем, какие еще темы подняли в рамках главного ежегодного события в отечественной ИТ-индустрии

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты. Санкции от Минфина США С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержк

Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых Китайская гидра Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые он

Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как п

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН ран, входящих в Евросоюз. Сделали все что могли «БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих.

У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада mittee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче запрещенных и секретных технологий неблагонадежным ре

Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России оссийского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г. Сроков нет, но вопрос в

В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям ановленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко. Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.

Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также

Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы ия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качест

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК ролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборат

Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения онные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дил

Huawei нашел невероятный способ прорыва санкций США и случайно захватил новый для себя рынок нции – это мера, на которую Huawei была вынуждена пойти. Ей нужно распространять свою продукцию, но американские санкции накладывают слишком жесткие ограничения на ее международный бизнес. Пост

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники ет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России. В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам у

Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость ор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The

Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США роцесс – он используется в основном при производстве чипов Apple, Qualcomm и MediaTek на фабриках TSMC. До недавнего времени практически все мощности заводов SMIC были зарезервированы Huawei, которая из-за санкций США с 2020 г. лишена доступа к иностранным предприятиям по производству чипов, использующим американские технологии. По информации нескольких источников агентства в 2024 г. SMIC с

США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний технологий. В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в с

Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают я «Видеоглаз», работающая в сфере видеонаблюдения. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 17 мая 2024 г. «Hikvision – компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка России, – говорится в публикации компании «Видеоглаз». – Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продук

Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции ского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В последние годы западные страны проводят

Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании ешения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжат

США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний Очередные санкции против российских компаний Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-ком