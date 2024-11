mittee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции , намеренно способствуя передаче запрещенных и секретных технологий неблагонадежным ре

Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также