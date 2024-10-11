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Индексная книга (каталог) CNews*
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Санкции Sanctions коллективные или односторонние принудительные меры санкционное давление Эмбарго


 

 


11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового

11.09.2024 Отечественный энергетический гигант отдаст полтора миллиарда за обслуживание санкционного SAP

Полтора миллиарда за обслуживание санкционного ПО Как выяснил CNews, ПАО «Россети» выделили 1,42 млрд руб. на обслуживание ушедшего из России немецкого ПО SAP, на базе которого построена их действующая корпоративная информацион
10.09.2024 США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают

; Intellexa Limited (Ирландия); Intellexa S.A. (Греция); Thalestris Limited (Ирландия). Включение в санкционный список означает, что все американские активы, связанные с этими физическими и юри
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов

ц из России. Нужно получить подтверждения о проведении оплаты взносов, прежде всего в свете текущих санкционных ограничений», – добавил он. По словам Кузьмичева этот вопрос Координационный цент
09.09.2024 СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций

заявляют, что в российских таможенных декларациях имеется не менее 16 наименований оборудования ASML для производства чипов. Первоначально их ввозила компания АК «Микротех», потом, после включения в санкционные списки, ее место заняла компания «Крафтек». Украинские издания указывают, что детали для устаревших станков PAS 5500 свободно продаются на маркетплейсах в интернете. Россия же якобы
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы

реки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР. Mathew Schwartz / Unsplash Санкционные GPU продолжают проникать в КНР транзитом через Японию и страны ЮВА Представители

05.09.2024 Россия нашла для экспорта технологичную отрасль, свободную от санкций

разработают механизмы для повышения экспортного потенциала отрасли. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет «Коммерсант». Это обусловлено, в том числе тем, что на сегмент не распространяются западные санкции. Ожидается, что эта мера обеспечит приток кадров в региональные университеты и окажет поддержку отрасли создания контента. Ожидается, что когда креативный контент в России переориентиру
02.09.2024 США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую

ei за первую половину 2019 г., когда санкций США против нее было введено в разы меньше, составила около 401,3 млрд юаней ($56,5 млрд). Фото: Tarik Haiga / Unsplash Китай дал один из мощнейших отпоров санкциям США Также важно подчеркнуть, это первый случай, когда чистая прибыль Huawei за первое полугодие превысила 50 млрд юаней (для сравнения, в первой половине 2023 г. было 46,6 млрд юаней,

27.08.2024 Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники

Оценка АРПЭ Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Росс
26.08.2024 Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку

я к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даж
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка

ити Сайбер Секьюрити»). Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказалис
21.08.2024 Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут

Новый удар Microsoft Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлай
15.08.2024 Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами

шенно не помешало ему в числе первых отвернуться от россиян после того, как Россия угодила в пучину западных санкций. Он приостановил работу своего российского офиса в марте 2022 г., сразу посл
14.08.2024 Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей

бщили CNews представители Softline. Фото: WDnet Studio / Stocksnap Пользоваться сервисами Google можно только на свой страх и риск - их в любой момент могут закрыть для россиян Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion

a Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружественные страны, кросс-отраслевой обмен данными — рассказываем, какие еще темы подняли в рамках главного ежегодного события в отечественной ИТ-индустрии
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты. Санкции от Минфина США С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержк
05.08.2024 Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых

Китайская гидра Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые он
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как п
24.07.2024 В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

ран, входящих в Евросоюз. Сделали все что могли «БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих.

23.07.2024 У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада

mittee for Freedom in Hong Kong), правительство Гонконга не возражает против этого, чем «саботирует санкции, намеренно способствуя передаче запрещенных и секретных технологий неблагонадежным ре
09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России

оссийского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г. Сроков нет, но вопрос в
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям

ановленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко. Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также

25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы

ия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качест
21.06.2024 США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

ролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборат
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

онные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дил
14.06.2024 Huawei нашел невероятный способ прорыва санкций США и случайно захватил новый для себя рынок

нции – это мера, на которую Huawei была вынуждена пойти. Ей нужно распространять свою продукцию, но американские санкции накладывают слишком жесткие ограничения на ее международный бизнес. Пост
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

ет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России. В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам у
06.06.2024 Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость

ор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The
05.06.2024 Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США

роцесс – он используется в основном при производстве чипов Apple, Qualcomm и MediaTek на фабриках TSMC. До недавнего времени практически все мощности заводов SMIC были зарезервированы Huawei, которая из-за санкций США с 2020 г. лишена доступа к иностранным предприятиям по производству чипов, использующим американские технологии. По информации нескольких источников агентства в 2024 г. SMIC с
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний

технологий. В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в с
24.05.2024 Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

я «Видеоглаз», работающая в сфере видеонаблюдения. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 17 мая 2024 г. «Hikvision – компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка России, – говорится в публикации компании «Видеоглаз». – Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продук
15.05.2024 Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции

ского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В последние годы западные страны проводят
13.05.2024 Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам

06.05.2024 Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян

03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании

ешения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжат
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний

Очередные санкции против российских компаний Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-ком
24.04.2024 Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты

18.04.2024 Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам

11.04.2024 Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus

и Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в


Публикаций - 2961, упоминаний - 3833

Санкции и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24507 411
Google LLC 11691 311
Apple Inc 11976 282
Huawei 3870 267
Yandex - Яндекс 7134 221
Ростелеком 9570 204
Intel Corporation 12124 200
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12205 194
Samsung Electronics 10195 163
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3752 162
Oracle Corporation 6648 158
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 868 157
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1755 152
SAP SE 5241 149
8093 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8674 138
МегаФон 8591 132
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4800 123
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3199 117
AMD - Advanced Micro Devices 4176 117
IBM - International Business Machines Corp 9417 109
VK - Mail.ru Group 3443 107
Meta Platforms - Facebook 4427 106
Cisco Systems 5091 100
Softline - Софтлайн 2704 96
X Corp - Twitter 2840 84
Telegram Group 1838 82
Xiaomi 1672 77
Элемент ГК - Микрон - Micron 1444 75
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 409 74
Базальт СПО - BaseALT 615 68
Nvidia Corp 3441 68
Amazon Inc - Amazon.com 2970 65
HP Inc. 5671 65
Dell EMC 5018 63
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 118 61
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 456 59
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1622 57
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 763 57
Qualcomm Technologies 1798 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7123 253
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 128
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 880 126
Unsplash 644 76
Альфа-Банк 1745 75
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1610 73
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1276 73
Visa International 1942 71
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2272 69
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2715 69
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1874 63
Газпром ПАО 1334 62
НСПК - Национальная система платежных карт 801 58
Почта России ПАО 2092 55
РЖД - Российские железные дороги 1882 54
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 42
Альфа-Групп 693 41
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 716 38
Лента - Сеть розничной торговли 2038 38
ПСБ - Промсвязьбанк 843 37
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 604 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 890 33
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 94 33
ГПБ - Газпромбанк 1070 32
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 325 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 30
МКБ - Московский кредитный банк 553 30
Газпром нефть 608 29
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1064 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 28
Роснефть НК - нефтяная компания 511 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 443 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 443 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 706 25
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 472 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 791 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11371 428
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4633 246
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1487 219
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5381 164
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1180 142
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3932 140
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2685 138
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 191 115
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 306 106
Судебная власть - Judicial power 2292 98
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2167 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2843 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3240 81
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2964 79
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2686 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3008 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1924 73
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 975 61
Федеральное казначейство России 1754 60
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 430 50
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1066 49
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 773 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2450 40
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1660 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1859 35
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 43 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 812 34
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 32
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 29
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 695 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1127 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1153 28
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 764 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 646 55
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 33
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 124 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 330 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6253 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 238 20
Единая Россия - Политическая партия 291 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1015 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 10
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 9
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 6
Демократическая политическая партия США 114 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 6
АФТ - Ассоциация Финтех 153 5
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 5
ГосИнформСистемы 107 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 4
Linux Foundation 183 4
ЛДПР 105 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18440 1167
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64284 1128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49100 694
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29194 631
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26546 605
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24955 502
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20733 443
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30079 400
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23790 378
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15681 366
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20598 351
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12542 318
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7186 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20327 284
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10858 278
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9723 266
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23775 252
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12763 251
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11094 245
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27633 242
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7676 242
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7328 236
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4096 220
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16035 219
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11469 212
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9187 208
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14243 206
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15480 202
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10293 182
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9869 180
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5931 180
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12353 179
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6614 178
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24214 175
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12307 173
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12388 172
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12595 172
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11720 170
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13826 166
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10808 159
Linux OS 9778 245
Microsoft Windows 15528 227
Google Android 13875 218
Apple iPhone - серия смартфонов 7041 144
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3163 131
Apple iOS 7650 125
Google Play - Google Store - Android Market 3263 119
FreePik 880 118
Apple - App Store 2860 110
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1411 103
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 899 97
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5057 93
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4285 86
Google YouTube - Видеохостинг 2706 81
СКБ Контур - Контур.Фокус 1010 77
Новые облачные технологии - МойОфис 746 58
Microsoft Office 3695 58
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 577 57
Intel x86 - архитектура процессора 1827 55
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1190 53
VK - Mail.ru Одноклассники 1765 51
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 797 49
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 850 48
WhatsApp Messenger 1055 46
Apple iPhone 6 4861 46
Apple iPad 3849 45
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 657 43
Microsoft Windows 2000 8660 43
Apple macOS 2023 42
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 641 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 540 41
Oracle Java - язык программирования 3033 41
Huawei AppGallery 272 40
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 348 38
Google Gmail 936 35
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 476 34
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 345 34
Microsoft Teams - MS Teams 525 33
VK RuStore 295 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1292 30
Путин Владимир 3122 161
Trump Donald J. - Трамп Дональд 406 98
Шадаев Максут 963 73
Мишустин Михаил 655 58
Biden Joe - Байден Джо 115 52
Чернышенко Дмитрий 560 38
Фридман Михаил 132 35
Волож Аркадий 250 35
Никифоров Николай 1135 34
Медведев Дмитрий 1653 32
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 28
Кузьмичев Алексей 46 27
Худавердян Тигран 91 26
Biden Joseph - Джозеф Байден 57 26
Рейман Леонид 1048 24
Дуров Павел 285 24
Хан Герман 39 23
Усманов Алишер 300 23
Покровский Иван 113 22
Авен Петр 42 22
Натрусов Артем 284 21
Хинштейн Александр 137 19
Smith Brad - Смит Брэд 94 19
Смирнов Алексей 235 18
Шпак Василий 210 17
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Галкин Николай 84 16
Горелкин Антон 87 16
Паршин Максим 315 16
Евдокимов Андрей 82 16
Жаров Александр 174 16
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Бобровников Борис 103 16
Кириенко Сергей 149 15
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 33 15
Боровиков Игорь 126 15
Касперский Евгений 318 15
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51836 1265
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Европа 21689 318
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14048 161
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Южная Корея - Республика 6605 144
Азия - Азиатский регион 5453 135
Беларусь - Белоруссия 5569 134
Нидерланды 3489 132
Казахстан - Республика 5482 125
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Япония 13237 106
Индия - Bharat 5393 99
Франция - Французская Республика 7804 97
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Турция - Турецкая республика 2324 88
Канада 4858 84
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7310 68
Израиль 2716 66
Финляндия - Финляндская Республика 3587 64
Армения - Республика 2269 58
Ближний Восток 2918 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2854 54
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 577 21
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ИИИ - Институт исследований интернета 54 11
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 47 11
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 63 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 213 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 5
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 525 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 5
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 95 5
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 53 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 4
ТГУ - Томский государственный университет 171 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 72 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 158 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 75
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 6
День молодёжи - 27 июня 868 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 5
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 4
Микроэлектроника - международный форум 17 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
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ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 2
Международный женский день - 8 марта 323 2
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 58 2
GITEX Technology - международная выставка 37 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 2
MIPS Securika 8 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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Google Summer of Code 10 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CeBIT 611 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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Создано именных указателей - 162068.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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