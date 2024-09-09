СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций

Западные СМИ сообщили о фактах поставок в России устаревшего оборудования для производства микроэлектроники от голландской компании ASML. Якобы это происходит путем покупки отдельных комплектующих в разборе.

Способ поставки в обход санкций

Россия в обход санкций импортирует станки для производства микрочипов (литографы) голландской компании ASML. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылку на голландскую газету Trouw.

Журналисты голландского издания, изучив российские таможенные декларации, пришли к выводу, что в Россию было поставлено не менее 170 партий запасных частей для литографа ASML PAS 5500. Соответствующее оборудование попадает в Россию через Китай.

ASML PAS 5500 первоначально была представлена в 1991 г. Соответствующая линейка оборудования развивалась в 1990-х и начале 2000-х годов. Сейчас ASML продает восстановленные машины PAS-5500 и намерена поддерживать их вплоть до 2035 г.

ASML Западные СМИ сообщили о поставках в Россию устаревшего оборудования ASML в обход санкций

Украинские СМИ заявляют, что в российских таможенных декларациях имеется не менее 16 наименований оборудования ASML для производства чипов.

Первоначально их ввозила компания АК «Микротех», потом, после включения в санкционные списки, ее место заняла компания «Крафтек».

Украинские издания указывают, что детали для устаревших станков PAS 5500 свободно продаются на маркетплейсах в интернете. Россия же якобы скупает их и собирает «как конструктор».

Поставка такого рода оборудования в Россию запрещена с 2022 г. В ASML заявили агентству Reuters, что не поставляют свое оборудование в России ни полностью, ни частями, а также не сотрудничают с российскими дистрибьюторами.

Литографы в России и в мире

Первоначально оборудование PAS 5500 могло быть использовано для производства микросхем по топологии 350 нм, последующие модификации оборудования стали пригодны для производства микросхем по топологиям 130 нм и 90 нм. Это соответствует мировому уровню миркроэлектронной промышленности по состоянию на начало 2020-х. В России это соответствует уровню основных российских микрэлектронных заводов - «Микрон» и «Ангстрем-Т», указывает издание Tom’s Hardware.

По данным «Хабра», станки ASML PAS 5500 используются на зеленоградском предприятии «Микрон», ЗНТЦ (Зеленоградский нанотехнологический центр), на предприятии «Маппер» и в оспредприятии НИИСИ (Научно-исследовательский институт системных исследований).

91% мирового рынка литографов принадлежит ASML. Еще 6% контролирует японская Nikon, 3% - японская Canon.

Используемые в России литографы относятся к категориям i-line (hg) и KrF с длинной волны 365 нм и 248 нм соответственно. От этого параметра зависит разрешение пластины, которую способен производить литограф. Для пластин 45 нм необходимы литографы ArF Immersion с длинной волны 193 нм, для пластин 7 нм - литографы EUV (Sn) с длинной волны 13,5 нм.

В России литографов ArF Immersion и EUV нет. При этом литографы ArF Immersion производят только ASML и Nikon, литографы EUV - только ASML. В советское время производство литографов существовало в Белоруссии. Сейчас белорусский «Планер» выпускает литографы, которую могут производить чипы по топологии 350 нм. ЗНТЦ ведет разработку литографов для чипов 350 нм и 130 нм.

Мнение эксперта

Источник CNews на российском микроэлектронном рынке указывает, что в начале 2000-х годов китайские компании активно закупали оборудование ASML в Европе и Азии для развития собственных производств.

«Неудивительно, что сейчас они покупают комплектующие в Голландии, - говорит собеседник издания. - Однако непонятно, откуда у голландской прессы есть доступ к таможенным декларациям по поставкам из Китая в Россию, если такие поставки вообще были».