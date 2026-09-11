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Маппер
Компания «Маппер» представляет собой foundry – контрактное производство микроэлектромеханических (МЭМС) пластин по техническим заданиям заказчика. В ОЭЗ Москвы компания создает МЭМС-элементы для различных приборов. Например, акселерометров, гироскопов, датчиков давления, управляемых микрозеркал, высокочастотных фильтров, микропереключателей и инерциальных датчиков, используемых в системах навигации. Развиваться компании помогают экономические преференции, доступные резидентам столичной ОЭЗ, а также современная инфраструктура и логистика на ее площадках.
СОБЫТИЯ
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Маппер и организации, системы, технологии, персоны:
|Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1306 1
|Яндекс.Танк 5 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Светлов Андрей 2 1
|Шамирян Денис 1 1
|Schlawack Hynek - Схлавацк Гинек 1 1
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