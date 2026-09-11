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Маппер

Компания «Маппер» представляет собой foundry – контрактное производство микроэлектромеханических (МЭМС) пластин по техническим заданиям заказчика. В ОЭЗ Москвы компания создает МЭМС-элементы для различных приборов. Например, акселерометров, гироскопов, датчиков давления, управляемых микрозеркал, высокочастотных фильтров, микропереключателей и инерциальных датчиков, используемых в системах навигации. Развиваться компании помогают экономические преференции, доступные резидентам столичной ОЭЗ, а также современная инфраструктура и логистика на ее площадках.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.09.2026 Раскрыт покупатель первого российского серийного литографа. Поставка до конца 2026 года 1
09.09.2024 СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Маппер и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 83 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Nikon 648 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 189 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 1
Крафтек 3 1
Pocoo Team 2 1
Canon 1443 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1278 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 387 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3984 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 640 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 943 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 327 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8856 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1500 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1256 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11596 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4827 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18451 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 944 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3701 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 197 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5292 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1053 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1104 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26131 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8723 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 208 1
OpenStack 563 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 560 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54422 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1306 1
Яндекс.Танк 5 1
Селиванов Юрий 5 1
Дегтев Геннадий 271 1
Светлов Андрей 2 1
Шамирян Денис 1 1
Schlawack Hynek - Схлавацк Гинек 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167488 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
США - Торонто 273 1
Нидерланды 3762 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Беларусь - Белоруссия 6327 1
Япония 13834 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47864 1
Европа 25008 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19274 1
Украина 7940 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4509 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6119 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53846 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6835 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
Tom’s Hardware 613 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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