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Планар НПО
«ОАО «Планар» — научно-технический комплекс, занимается разработкой и поставкой специализированного технологического оборудования для реализации технологий в микроэлектронике.
Планар НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
|Яндекс.Маркет 991 1
|Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 302 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1324 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 1
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