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Планар НПО


«ОАО «Планар» — научно-технический комплекс,  занимается разработкой и поставкой специализированного технологического оборудования для реализации технологий в микроэлектронике.


17.04.2025 ГК «Элемент» подписала соглашение о сотрудничестве с АО «ЗНТЦ» и ОАО «Планар» 2
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
02.12.2024 В России создают лазеры на базе отечественных кристаллов для производства чипов и 3D-печати 1
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML 1
07.11.2024 Россия выделила полмиллиарда на оборудование для настройки литографов, выпускающих отечественные чипы 1
04.10.2024 «Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе 2
24.09.2024 «Микрон» и ЗНТЦ будут совместно развивать отечественное электронное машиностроение 2
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
11.03.2024 Векторные анализаторы цепей «Планар» смогут измерять коэффициент шума с новой программной опцией NF 1
25.01.2024 Новые отечественные модули расширения частотного диапазона до 170 ГГц компании MWAVE доступны для заказа 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
13.09.2007 Выбираем акустику для системы 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 2
21.06.2006 Оффшорное программирование - хлеб белорусских айтишников 2
17.12.2002 "Планар" разработал брелок для подзарядки мобильного телефона 2

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Планар НПО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
Яндекс.Маркет 991 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 302 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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