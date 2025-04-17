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ГК «Элемент» подписала соглашение о сотрудничестве с АО «ЗНТЦ» и ОАО «Планар»

Группа компаний «Элемент», разработчик и производитель электроники, заключила соглашение о сотрудничестве с разработчиками и производителями оборудования для производства микроэлектроники. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Соглашение с АО «ЗНТЦ» заключается в намерении компаний обеспечить поставку оборудования и разработку технологии отечественного фотолитографического оборудования с нормами 350 нм. С этой целью компании планируют проводить совместную работу по постановке технологических процессов на оборудовании с целью оценки возможностей использования оборудования в действующих и планируемых технологических маршрутах.

Соглашение с ОАО «Планар» (Белоруссия) предусматривает совместное участие в проектах по развитию, модернизации и техническому переоснащению производственных мощностей.

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