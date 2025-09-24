Разделы

ЗНТЦ Зеленоградский нанотехнологический центр Zelenograd Nanotechnology Center Зеленоградский научно-технологический центр

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр

В портфель АО «ЗНТЦ» входит 34 стартапа (2024 год), находящихся на различных стадиях инвестирования. Проекты представлены в сфере микроэлектроники, медицины, нанотехнологий, энергосбережения и интернет-вещей. Наиболее успешным стартапом АО «ЗНТЦ» является компания НПП ГИРОНАВ. Компания разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы.

Зеленоградский нанотехнологический центр – современная площадка для запуска и развития технологических стартапов. Развитая производственная инфраструктура, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, отраслевыми ВУЗами, производственными предприятиями позволяет оказывать стартовым компаниям не только консалтинговые услуги, но и открывает доступ к современным производственным технологиям, что в свою очередь способствует минимизации затрат на проведение необходимых научно-исследовательских работ, создание прототипов, а также позволяет сократить сроки разработки и вывода разрабатываемой продукции на рынок.

 

СОБЫТИЯ

24.09.2025 Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм

спонирования c разрешением 350 нм (фотолитографа) между Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и «Отраслевыми решениями» (входят в группу компаний «Элемент», резиденты ОЭЗ «Технополи
24.09.2025 Россия начала поставлять на микроэлектронные предприятия собственные литографы

Поставка литографа «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) поставит первый российский литограф с разреш
15.09.2025 Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года

ws, российская литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), будет продаваться дешевле зарубежных аналогов на 40-60%. Ее цена составит $6 млн, а ск
17.04.2025 ГК «Элемент» подписала соглашение о сотрудничестве с АО «ЗНТЦ» и ОАО «Планар»

производства микроэлектроники. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент». Соглашение с АО «ЗНТЦ» заключается в намерении компаний обеспечить поставку оборудования и разработку технолог
10.03.2025 Исламский чипмейкинг. Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники

, подразумевающий совместное производство электроники, пишет «Коммерсант». Участниками сделки стали Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) со стороны России и Штаб по развитию нано- и

18.11.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора

«Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной

24.09.2024 «Микрон» и ЗНТЦ будут совместно развивать отечественное электронное машиностроение

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), и Зеленоградский нанотехнологический центр, российский исследовательский центр в области технол
10.07.2024 Зеленоградский нанотехнологический центр» объединился с ООО «АТГ» с целью организации серийного производства оптических трансиверов

Разработчик и производитель радиоэлектронной аппаратуры АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) и поставщик и производитель модулей трансиве
05.03.2024 Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам

Рабочая группа «Фотонные интегральные схемы (ФИС)», координатором которой стал Зеленоградский Нанотехнологический Центр (АО «ЗНТЦ»), планирует разработать ландшафт применен
09.02.2024 Ученые стали чаще создавать стартапы

разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы. *** Зеленоградский нанотехнологический центр — современная площадка для запуска и развития технол
02.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) – готовится начать серийное производство фот
21.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – начал выпускать импортозамещающую мик
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России эксперимента
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников

номической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Деп
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) из инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснан
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр

ноградский инновационно-технологический центр» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ». Зеленоградский нанотехнологический центр — это многофункциональный комплекс разработки и прои

Публикаций - 68, упоминаний - 131

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
