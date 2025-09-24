Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЗНТЦ Зеленоградский нанотехнологический центр Zelenograd Nanotechnology Center Зеленоградский научно-технологический центр
В портфель АО «ЗНТЦ» входит 34 стартапа (2024 год), находящихся на различных стадиях инвестирования. Проекты представлены в сфере микроэлектроники, медицины, нанотехнологий, энергосбережения и интернет-вещей. Наиболее успешным стартапом АО «ЗНТЦ» является компания НПП ГИРОНАВ. Компания разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы.
Зеленоградский нанотехнологический центр – современная площадка для запуска и развития технологических стартапов. Развитая производственная инфраструктура, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, отраслевыми ВУЗами, производственными предприятиями позволяет оказывать стартовым компаниям не только консалтинговые услуги, но и открывает доступ к современным производственным технологиям, что в свою очередь способствует минимизации затрат на проведение необходимых научно-исследовательских работ, создание прототипов, а также позволяет сократить сроки разработки и вывода разрабатываемой продукции на рынок.
|24.09.2025
|
Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм
спонирования c разрешением 350 нм (фотолитографа) между Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и «Отраслевыми решениями» (входят в группу компаний «Элемент», резиденты ОЭЗ «Технополи
|24.09.2025
|
Россия начала поставлять на микроэлектронные предприятия собственные литографы
Поставка литографа «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) поставит первый российский литограф с разреш
|15.09.2025
|
Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года
ws, российская литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), будет продаваться дешевле зарубежных аналогов на 40-60%. Ее цена составит $6 млн, а ск
|17.04.2025
|
ГК «Элемент» подписала соглашение о сотрудничестве с АО «ЗНТЦ» и ОАО «Планар»
производства микроэлектроники. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент». Соглашение с АО «ЗНТЦ» заключается в намерении компаний обеспечить поставку оборудования и разработку технолог
|10.03.2025
|
Исламский чипмейкинг. Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники
, подразумевающий совместное производство электроники, пишет «Коммерсант». Участниками сделки стали Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) со стороны России и Штаб по развитию нано- и
|18.11.2024
|
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора
«Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной
|24.09.2024
|
«Микрон» и ЗНТЦ будут совместно развивать отечественное электронное машиностроение
«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), и Зеленоградский нанотехнологический центр, российский исследовательский центр в области технол
|10.07.2024
|
Зеленоградский нанотехнологический центр» объединился с ООО «АТГ» с целью организации серийного производства оптических трансиверов
Разработчик и производитель радиоэлектронной аппаратуры АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) и поставщик и производитель модулей трансиве
|05.03.2024
|
Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам
Рабочая группа «Фотонные интегральные схемы (ФИС)», координатором которой стал Зеленоградский Нанотехнологический Центр (АО «ЗНТЦ»), планирует разработать ландшафт применен
|09.02.2024
|
Ученые стали чаще создавать стартапы
разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы. *** Зеленоградский нанотехнологический центр — современная площадка для запуска и развития технол
|02.12.2022
|
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) – готовится начать серийное производство фот
|21.10.2022
|
В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – начал выпускать импортозамещающую мик
|05.08.2022
|
На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России эксперимента
|12.05.2021
|
Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников
номической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) – разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Об этом сообщил руководитель Деп
|05.06.2020
|
ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»
Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) из инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснан
|26.11.2013
|
Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр
ноградский инновационно-технологический центр» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ». Зеленоградский нанотехнологический центр — это многофункциональный комплекс разработки и прои
