ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр

В портфель АО «ЗНТЦ» входит 34 стартапа (2024 год), находящихся на различных стадиях инвестирования. Проекты представлены в сфере микроэлектроники, медицины, нанотехнологий, энергосбережения и интернет-вещей. Наиболее успешным стартапом АО «ЗНТЦ» является компания НПП ГИРОНАВ. Компания разрабатывает и производит отечественные МЭМС-курсовертикали, гироскопы, навигационные системы.

Зеленоградский нанотехнологический центр – современная площадка для запуска и развития технологических стартапов. Развитая производственная инфраструктура, а также наличие партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, отраслевыми ВУЗами, производственными предприятиями позволяет оказывать стартовым компаниям не только консалтинговые услуги, но и открывает доступ к современным производственным технологиям, что в свою очередь способствует минимизации затрат на проведение необходимых научно-исследовательских работ, создание прототипов, а также позволяет сократить сроки разработки и вывода разрабатываемой продукции на рынок.