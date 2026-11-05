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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203893
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Именнов Антон

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Приговоренный в России к 8 годам экс-совладелец производителя редкоземов для электроники попросил политического убежища за границей 1
05.07.2023 Россияне прекращают покупать ноутбуки. На рынке катастрофический обвал 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Именнов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13345 2
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
ТЦ НПК - Технологический центр НПК 6 1
Dell EMC 5212 1
Microsoft Corporation 25918 1
Huawei 4742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 1
Lenovo Group 2478 1
Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
HP Inc. 5914 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 1
Acer Group - Acer Inc 2831 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 760 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1140 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 84 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 46 1
Haier Group 233 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 1
Zelax - Зелакс 90 1
Серния Инжиниринг 6 1
Samocat Sharing - Самокат Шеринг Систем 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3030 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
Data monetization - Монетизация данных 2023 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4894 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 451 1
Освещение - яркость источника света 760 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10486 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2706 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15610 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5971 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 126 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 571 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3482 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1999 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8956 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13229 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 83 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 1
Haier Thunderobot 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7740 1
Linux OS 11747 1
Microsoft Windows 17088 1
Apple - App Store 3159 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Сухман Сергей 13 1
Писаренко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 1
Европа 25063 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 823 1
Китай - Тайвань 4297 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
США - Калифорния 4847 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 501 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 996 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9046 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 2
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8359 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 555 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1159 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
Импортозамещение - параллельный импорт 645 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 71 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6923 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4699 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 1
Всероссийская перепись населения 293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2525 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
AppleInsider 400 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 11 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Субмикрон НИИ 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1273 1
РАН - Российская академия наук 2158 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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