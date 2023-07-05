Россияне прекращают покупать ноутбуки. На рынке катастрофический обвал

Продажи ноутбуков на российском рынке упали на 25% в деньгах и почти на 12% в объемах. Это следствие ухода из страны крупных брендов, особенно азиатских – по ним просадка ударила сильнее всех.

Ноутбуки не продаются

В России очень сильно просели продажи ноутбуков, пишет «Коммерсант». За первые пять месяцев 2023 г. они упали на 11,5% в натуральном выражении год к году, а падение в деньгах вовсе достигло 25%. Всего за этот период в стране было продано 1,26 млн мобильных ПК, что принесло магазинам 70,8 млрд руб.

Хуже всего дела в период января по май 2023 г. включительно обстояли дела с продажами ноутбуков Acer, Asus, Dell и HP – эти компании официально приостановили деятельность на территории России, и теперь их продукция завозится в страну по каналам легализованного «серого» импорта, более известного как «параллельный импорт». Впрочем, и этот канал скоро может быть закрыт – как сообщал CNews, власти рассматривают возможность искусственного сокращения объемов параллельного импорта.

Просадка по объемам сбыта тайваньских ноутбуков Acer и Asus составила по 52% у каждого бренда, а если рассматривать продажи американских ноутбуков Apple, Dell и HP, то в совокупности их продажи рухнули на 80%. Досталось и китайской Lenovo – КНР не вводила санкции против России, но эта компания решила остановить поставки своих компьютеров. Результат – 47-процентный спад количества проданных ноутбуков всего за год.

Ушли одни – пришли другие

Нежелание одних производителей ноутбуков продавать свои мобильные ПК россиянам почти в полной мере компенсируется стремлением их конкурентов занять освободившуюся нишу. Тайваньские и американские ноутбуки активно вытесняют китайские – от компаний, которые, в отличие от Lenovo, не намерены лишать себя крупного рынка сбыта. В итоге с января по май 2023 г. их доля на российском рынке выросла с 30% в 2022 г. до 40% в 2023 г., сообщили изданию представители «М.Видео-Эльдорадо». В этой сети к самым востребованным брендам ноутбуков относятся Haier и ее «дочка» Thunderobot, а также, как ни странно, Huawei, хотя эта компания на протяжении всего 2022 г. демонстрировала свое стойкое нежелание работать в России.

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Тайваньские производители ноутбуков тоже не отстают. Вместо Acer и Asus ноутбуки из этой страны по официальным каналам поставляет компания MSI – она присутствовала в России и раньше, но уход прямых конкурентов привел к тому, что за год доля MSI выросла до 21% в количественном выражении. Годом ранее она была в пять раз меньше.

Россиянам не хватает ноутбуков

Иностранные производители ноутбуков начали уходить из России после 24 февраля 2022 г.

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Как итог, суммарные поставки ноутбуков в Россию по результатам всего 2022 г. обвалились на 29,6% в сравнении с 2021 г., едва достигнув отметки в 3,38 млн устройств. Азиатские оказались в числе лидеров – у MSI доля составила 16%, а на санкционные ноутбуки Lenovo и Huawei пришлось 12% и 13% соответственно.

Попутно в стране падают и продажи ноутбуков с Windows, и это тоже следствие всем известных событий. Корпорация Microsoft отреагировала на них ярче других и ввела против россиян рекордное количество своих санкций, на что те ответили отказом от лицензионной Windows, которую они из-за ограничений даже не могут обновлять. Теперь жителям России финансово выгоднее купить ноутбук без ОС и без переплаты за Windows и установить взломанную версию этой системы. В госсекторе схожая ситуация – Windows не продается, от нее все чаще отказываются в пользу российских дистрибутивов Linux.

MSI может уйти

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, компания MSI, продолжая поставлять ноутбуки в Россию, рискует попасть под санкции США, поскольку в ее компьютерах могут быть американские технологии «Даже если в продукции MSI таких компонентов нет, как и другие экспортеры, она находится под риском вторичных санкций. В частности, американские и европейские санкции помимо прочего предполагают возможность привлечения лица к ответственности за взаимодействие с подсанкционными лицами, оказание содействия в обходе санкций и поддержку российских властей», – сообщил изданию старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Другие собеседники издания полагают, что азиатские компании не имеют ничего против возвращения на российский рынок ноутбуков и даже ищут лазейки, чтобы сделать это, но из-за постоянно растущего числа западных санкций реализовать это будет непросто. Что до американских компаний, то планов по возвращению в Россию у них нет, считают источники издания.