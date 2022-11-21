Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты

Тайваньская компания Asus зарегистрировала в Евразийском экономическом союзе новые видеокарты и перерегистрировала старые. Это значит, что в Россию скоро приедут видеокарты Dual-RTX3060TI с чипами Nvidia 30-й серии и новые модели видеокарт Asus Radeon RX 7900XT на чипах AMD.



Возвращение Asus

Тайваньская компания Asus оформила две заявки на включение своих видеокарт в реестр Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан. Сведения об этом можно найти на сайте Евразийской экономической комиссии в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

11 ноября 2022 г. была подана заявка на видокарты марки Asus (всего 40 моделей с чипами Nvidia 30-й серии, выпущенными в 2021 г., включая DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITE, DUAL-RTX3060TI-8GD6X-WHITE, DUAL-RTX3060TI-O8GD6X). Срок действия нотификации – до 2027 г. Вторая заявка содержит новые модели видеокарт Asus Radeon RX 7900XT на чипах AMD, которые компания представила в начале ноября 2022 г.

Некоторые видеокарты Asus в российских магазинах можно найти и сейчас

В номерах нотификаций указан префикс KZ – это означает, что Asus регистрирует товары для ввоза в Казахстан. Однако в Евразийском экономическом союзе применяется региональный принцип исчерпания права, иными словами товар, проданный в одну страну по разрешению правообладателя, может свободно продаваться в другие государства-члена Союза. Таким образом, россияне получат доступ к видеокартам благодаря единому таможенному пространству.

Упрощение нотификации

Напомним, в мае 2022 г. власти России придумали, как упростить ввоз зарубежной компьютерной техники в России. Сразу шесть ИТ-ассоциаций получили право выдавать разрешение на ввоз в Россию смартфонов, планшетов, ПК и другой техники, содержащей модули криптографии.

Так, если раньше разрешение выдавал один лишь Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России (ФСБ), теперь делать это уполномочены Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация разработчиков и производителей электроники, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа», а также Автономная некоммерческая организация (АНО) развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум "Вычислительная техника"» и АНО содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"».

«Иначе Казахстан не смог бы в этом году стать мощнейшим хабом по экспорту электроники в Россию. Например, за полгода импорт смартфонов из Казахстана вырос в 2000 раз, процессоров – в 120 раз, еще рос объем импорта из Казахстана таких позиций, как смарт-карты», – отметил в беседе с «Ведомостями» руководитель направления «Разрешение It & Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

В то же время существует другой нюанс: попасть в Россию товару может помешать ограничение по защите бренда. Об этом изданию сообщил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. По его словам, если правообладатель включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, есть ограничение для круга уполномоченных импортеров, которые могут поставлять товар в Россию.

Однако это ограничение снимает список товаров параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом. Продукция Asus там также есть.

Кому пригодятся видеокарты

Видеокарты, которые зарегистрировала Asus, относятся к самым мощным из существующих, объяснил «Ведомостям» эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По его словам, их используют как геймеры, так и майнеры криптовалют. Однако в том, что касается задач корпоративного уровня в области решений с искусственным интеллектом и обработки данных, этих видеокарт будет недостаточно – нужна продукция другого уровня, уточнил изданию представитель системного интегратора DCLogic.

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В марте 2022 г. крупнейшие разработчики графических процессоров Nvidia вместе с AMD приостановили свои операции в России. Представители рынка предрекали, что в стране полностью исчезнут ускорители GeForce, которые часто используются в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Вскоре после этого цены на видеокарты в российских магазинах взлетели.

Тем не менее, по состоянию на 21 ноября 2022 г. некоторые видеокарты сейчас все еще можно найти в крупных торговых сетях электроники в России, цены стартуют от 38 тыс. руб. Так, в «Ситилинке» игровая видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3060Ti для киберспортсменов обойдется в 44 тыс. руб.

Как уходила Asus

Напомним, крупнейший поставщик компьютеров, смартфонов, ноутбуков и комплектующих, аксессуаров для ПК и видеокарт Asus объявила о том, что прекращает свою работу в России 14 марта 2022 г. в связи со специальной военной операцией на Украине.

Вплоть до февраля 2022 г. техника Asus была в числе лидеров российского рынка электроники, затем ее продажи упали. В то же время, ноутбуки Asus в первые восемь месяцев 2022 г. еще входили в пятерку самых востребованных в стране. По данным МТС, самым популярным брендом остается американская HP с 21% рынка (в штуках), за ней идут китайские ноутбуки Lenovo с долей рынка в 17%, третье и четвертое место заняли тайваньские бренды Acer с 14% и Asus с 13%.