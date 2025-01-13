АНО ТТ Консорциум Телекоммуникационные технологии
АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) – создан в 2019 году РТК ЦРИ (входит в ПАО «Ростелеком»), Концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и группой компаний «Элемент» при поддержке Минпромторга и Минцифры России с целью формирования условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественного производства радиоэлектронной продукции для телекоммуникационной индустрии.
АНО ТТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 5
|Хасьянова Гульнара 141 4
|Покровский Иван 118 4
|Мишустин Михаил 676 4
|Осеевский Михаил 315 3
|Шпак Василий 223 3
|Легостаева Светлана 82 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Лаконцев Дмитрий 18 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Леонов Андрей 7 2
|Терещиков Владимир 2 2
|Жарый Галина 2 2
|Федорушкин Илья 13 2
|Крикушенко Владимир 5 2
|Изумрудов Олег 38 2
|Ачкасов Евгений 33 2
|Марченко Константин 5 2
|Ушацкий Андрей 105 1
|Белов Виктор 56 1
|Артемов Михаил 14 1
|Иванцов Илья 11 1
|Хачатуров Вартан 11 1
|Бочаров Олег 28 1
|Дмитриенко Алексей 4 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Понькин Александр 31 1
|Плотко Сергей 7 1
|Мантуров Денис 106 1
|Айбашева Анна 97 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Копосов Максим 60 1
|Заренин Андрей 47 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Голодец Ольга 23 1
|Беглов Александр 30 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 7
|Ведомости 996 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Bloomberg 1286 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
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