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АНО ТТ Консорциум Телекоммуникационные технологии

АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии

АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) – создан в 2019 году РТК ЦРИ (входит в ПАО «Ростелеком»), Концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и группой компаний «Элемент» при поддержке Минпромторга и Минцифры России с целью формирования условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественного производства радиоэлектронной продукции для телекоммуникационной индустрии.


13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 1
16.09.2024 Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено 1
22.07.2024 «Школа экспертов»: «Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки для партнеров-операторов связи 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei 2
10.01.2024 Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов 3
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется 2
14.06.2023 В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования 1
19.05.2023 Власти заинтересовало предложение о пошлинах на ввоз в Россию зарубежного телеком-оборудования 2
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов 2
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт 2
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 2
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1
11.11.2022 Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции 1
15.07.2022 Радиоэлектронной отрасли России утвердили «налоговый маневр», который сэкономит ей 16 млрд руб. ежегодно 1
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
15.04.2022 «Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком» 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование 1
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам 2
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии 2
03.12.2021 Ассоциация «Отечественный софт» подписала Меморандум с Ассоциацией потребителей ПО и оборудования 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 2
07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники 1
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 2
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 3
30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 1
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники 13
24.04.2020 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 2
07.07.2017 В США требуют запретить продажи iPhone и iPad 1
15.04.2015 Исполнительный вице-президент «Ростелекома» Александр Роговой назначен гендиректором «РТКомм.ру» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 79

АНО ТТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 8
МегаФон 8804 8
Т8 НТЦ 82 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Huawei 3933 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
АФК Система ПАО 1797 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 4
Intel Corporation 12197 4
Merlion iRU - Деловой офис 301 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 3
РТИ Микроэлектроника 12 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Lenovo Motorola 3501 2
Merlion - Мерлион 793 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Samsung Electronics 10254 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
Газпром ПАО 1342 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
UFG Capital Partners 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Фармстандарт АО 40 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Visa International 1949 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
eBay Inc 1619 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Газпром нефть 618 1
Серния Инжиниринг 6 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Prudential Financial 52 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Менатеп - Menatep 38 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 2 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 21
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 9
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 7
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
6G - Шестое поколение мобильной связи 88 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 9
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Pixabay 129 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Kartoteka.ru 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Apple iPhone 7 282 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Skype 2067 1
Путин Владимир 3171 5
Хасьянова Гульнара 141 4
Покровский Иван 118 4
Мишустин Михаил 676 4
Осеевский Михаил 315 3
Шпак Василий 223 3
Легостаева Светлана 82 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Лаконцев Дмитрий 18 2
Шадаев Максут 1008 2
Рейман Леонид 1049 2
Леонов Андрей 7 2
Терещиков Владимир 2 2
Жарый Галина 2 2
Федорушкин Илья 13 2
Крикушенко Владимир 5 2
Изумрудов Олег 38 2
Ачкасов Евгений 33 2
Марченко Константин 5 2
Ушацкий Андрей 105 1
Белов Виктор 56 1
Артемов Михаил 14 1
Иванцов Илья 11 1
Хачатуров Вартан 11 1
Бочаров Олег 28 1
Дмитриенко Алексей 4 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Понькин Александр 31 1
Плотко Сергей 7 1
Мантуров Денис 106 1
Айбашева Анна 97 1
Пожидаев Николай 85 1
Копосов Максим 60 1
Заренин Андрей 47 1
Матвеева Татьяна 104 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Голодец Ольга 23 1
Беглов Александр 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Европа 21767 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Южная Корея - Республика 6646 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Казахстан - Республика 5525 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Китай - Тайвань 3984 3
Армения - Республика 2280 3
Украина 7608 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Польша - Республика 1959 2
Румыния 728 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Япония 13282 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Швеция - Королевство 3619 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Индия - Bharat 5432 1
Израиль 2730 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 7
Ведомости 996 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Bloomberg 1286 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Рустелеком ТК 304 1
NPD DisplaySearch 284 1
Gartner - Dataquest 347 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
Директ Инфо 9 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Vanson Bourne 48 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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