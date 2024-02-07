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В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

«Ростелеком» и «НТЦ Протей» создали совместную компанию для развития 5G в России. К 2025 г. они планируют протестировать ядро мобильной связи 5G. Сейчас решения такого класса в России представлены продуктами иностранных вендоров Ericsson, Nokia и Huawei.

СП для развития 5G

Как выяснил CNews, оператор «Ростелеком» и разработчик продуктов для телекома — ООО «НТЦ Протей» учредили совместное предприятие для создания и ускоренного развития сети связи стандарта 5G. Об этом CNews рассказал представитель «Ростелекома».

Для этого 29 января 2024 г. было образовано ООО «Протей-Ртк». Гендиректором компании назначена Екатерина Богданова. 51% «Протей-Ртк» принадлежит «Ростелекому» через юрлицо ООО «Рестрим» и 49% — сосредоточено у ООО «НТЦ Протей».

«Протей-Ртк» будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты «Ростелекома». Совместными усилиями компании планируют к 2025 г. провести пилотное тестирование ядра мобильной связи 5G в одном из операционных регионов группы «Ростелеком», рассказал CNews представитель оператора.

Совместное предприятие будет развивать сети связи стандарта 5G «в том числе с задействованием доступных отечественных технологических решений, способствующих обеспечению стабильности поддержания критической информационной инфраструктуры и обеспечения национальной безопасности».

Ядро мобильной связи 5G

Как пояснил CNews представитель консорциума «Телекоммуникационные технологии», ядро мобильной связи 5G — это программно-аппаратный комплекс (ПО и аппаратные платформы), отвечающий за аутентификацию абонентов, управление абонентскими профилями и политиками предоставляемых услуг, в том числе отвечает за управление мобильностью абонентов, пакетной сети передачи данных и др.

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Фото: pixabay.com
«Ростелеком» и «НТЦ Протей» совместно займутся развитием 5G

Ядро также обеспечивает функции управления сетью и безопасности сети и абонентов. Чаще всего оно разворачивается в центрах обработки данных мобильных операторов. Сейчас операторы используют решения иностранных производителей: Ericsson, Nokia и Huawei.

«Сейчас, пожалуй, единственным разработчиком в России, который успешно продвигается в направлении создания отечественного оборудования для ядра сетей, является компания “НТЦ Протей”, — рассказал CNews представитель АНО ТТ. — Создание отечественного ядра 5G позволит обеспечить почти безусловную независимость операторов сетей от иностранных производителей, оборудование которых либо не поставляется в страну, либо поставляется без необходимых лицензий и лишено поддержки». По его словам, технологический суверенитет в этой области не может быть обеспечен без создания и дальнейшего применения отечественного ядра 5G.

Дорожная карта по развитию сетей в России

Согласно дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи», «НТЦ Протей» отвечает за направление «Ядро мобильной сети связи». Затраты на реализацию мероприятий по его разработке составят 3,73 млрд руб. Эту сумму примерно поровну (примерно по 1,8 млрд руб.) поделят между собой федеральный бюджет и «НТЦ Протей».

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Дорожная карта, рассчитанная на период до 2030 г., описывает этапы разработки и внедрения в России оборудования для сетей второго (2G, стандарт GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NRNew Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G).

Сейчас пакетное ядро Evolved Packet Core (для сетей четвертого поколения) от «НТЦ Протей» уже используется, например, на сетях Private LTE МТС, рассказал CNews представитель оператора. Пакетные ядра размещаются в дата-центрах предприятий, использующих сети Private LTE.

Кристина Холупова

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