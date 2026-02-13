Разделы

Протей НТЦ Протей-РТК


СОБЫТИЯ

13.02.2026 У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза 1
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Протей НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Ростелеком 10416 1
Huawei 4294 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 22 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12344 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9457 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 110 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 1
Pixabay 210 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 365 1
Богданова Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1799 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 1
