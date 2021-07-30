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5G NR
5G New Radio


30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 2
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 2
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 7
09.12.2020 Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO 2
30.11.2020 Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г. 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 2
12.08.2020 Ericsson заключил соглашения о развертывании коммерческих 5G-сетей со 100 операторами 1
05.08.2020 ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае 1
10.07.2020 Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию 2
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть 1
10.04.2020 Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 3
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 5
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 5
19.02.2020 Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм 1
30.01.2020 Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 4
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 3
15.10.2019 6G может перебить аппетит к 5G 1
14.10.2019 Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6 2
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
14.08.2019 Москва и телеком рынок готовят инфраструктуру 5G 1
21.06.2019 Keysight Technologies укорила процесс проектирования, выпустив новый пакет САПР PathWave Design 2020 1
06.06.2019 МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 1
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1
26.02.2019 МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 1
18.01.2019 China Unicom и ZTE протестировали прототипа 5G-смартфона в сети 5G 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
22.11.2018 Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 1
20.11.2018 Кто заработает на 5G 1
10.09.2018 Qualcomm и Ericsson совершили первый мобильный звонок с поддержкой 5G NR mmWave 4
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 3
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 2
14.06.2018 Oppo аннонсировала презентацию нового камерофона Find X 1
13.06.2018 КАМАЗ и «Мегафон» выпустили беспилотный электромобиль, работающий в сети 5G. Фото. Видео 2

Публикаций - 58, упоминаний - 115

5G NR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ericsson 864 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
Qualcomm Technologies 1003 8
Huawei 2733 8
Samsung Electronics 5714 5
ZTE Corporation 550 5
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
China Telecom 89 3
Qualcomm Europe 14 3
Nokia Corporation 2450 3
Intel Corporation 4198 3
China Mobile 186 3
Keysight Technologies 4 2
Vodafone Group 386 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Qualcomm ZTE 2 2
Cisco Systems 2054 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
NTT DoCoMo 161 1
IVA Technologies 33 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
Сател 33 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Genesys 144 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Samsung System LSI 18 1
Кометрика 10 1
Wind Tre 5 1
Elisa 16 1
Google LLC 7168 1
Reliance Jio Infocomm 9 1
LMF 3 1
Hutchison Drei Austria 3 1
MediaTek 315 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Volvo Cars 155 1
UDR Inc 6 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
SoftBank Group 101 1
Merrill Lynch 33 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
DeviantArt 5 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Правительство Москвы 653 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2207 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 32
3GPP Release - стандартизация 5G 23 10
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 10
3G - Стандарт мобильной связи 3748 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 4
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 4
mmWave - миллиметровые волны 12 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 26 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
IoDT - Interoperability Data Testing 4 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 165 2
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Qualcomm Snapdragon X 37 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 6 3
Ericsson Radio System - ERS 43 3
ZTE Axon - серия смартфонов 14 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 2
Huawei 5G Simplified Solution 16 2
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
Huawei 5G Core Network 1 1
CUPS - Common Unix Printing System 13 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Samsung Exynos Modem 1 1
Google Assistant DCH-S 1 1
Nokia AirScale All-in-Cloud 1 1
Intel XMM modems 3 1
Huawei Radio Access Network - Huawei RAN 1 1
Cisco 5G Now 2 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Nokia 8.3 5G 3 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
D-Link Wi-Fi Mesh 1 1
Keysight Technologies PathWave Design 1 1
ZTE Titan 1 1
ZTE Pre5G 10 1
ZTE M-ICT 6 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 1 1
Amazon Alexa 138 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
ANSI Fortran 19 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
DWR - Java библиотека 2 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 3 1
OPPO Find X - Серия смартфонов 31 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
OPPO SuperVOOC 12 1
Клебанова Юлия 16 4
Белов Виктор 26 3
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 3
Иванов Олег 124 2
Лысенко Эдуард 209 2
Корня Алексей 73 2
Ильяич Анатолий 5 2
Путин Владимир 1828 2
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 2
Четвертнев Илья 5 1
Lin Allen - Лин Аллен 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Meissner Peter - Майсснер Питер 1 1
Филимончик Михаил 3 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Фрейнкман Владимир 4 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Keddy Asha - Кедди Аша 2 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Апполонова Светлана 4 1
Карманенко Сергей 1 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Ping Guo - Пин Го 20 1
Рыжиков Валентин 1 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Серебряникова Анна 47 1
Эмдин Сергей 67 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 11
Япония 2808 8
Восточная Европа 1688 5
Испания - Королевство 1258 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Южная Корея - Республика 1466 4
Австралия - Австралийский Союз 1129 4
Европа 3781 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Канада 1309 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 2
Россия - Уфа 646 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 2
Испания - Барселона 537 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Северная Америка 1414 2
Индия - Республика 2181 2
Швеция - Королевство 762 2
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Белгородская область 370 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Воронежская область 400 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Китай - Пекин 322 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Тульская область 754 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Россия - Брянск 216 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Франция - Париж 374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Cisco Ultra Packet Core 1 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2196 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Ericsson Mobility Report 27 1
GSMA Intelligence 5 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Broadband World Forum 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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