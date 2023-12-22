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5G NR 5G New Radio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно
22.12.2023 Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена
21.12.2023 МТС начинает производство базовых станций для 5G
18.10.2023 В МТС стартовали продажи флагманского складного смартфона TECNO PHANTOM V Flip 5G
18.10.2023 Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре
21.09.2023 Infinix запускает в России смартфон для влогов
13.09.2023 Tecno представил новинки серии Pova 5
03.09.2023 Насколько больше мобильного трафика будет расходовать 5G?
30.08.2023 Созданы уникальные дешевые смартфоны с полностью безопасными для глаз экранами как у электронных книг, но гораздо лучше
23.08.2023 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео
21.08.2023 Oukitel RT7 Titan 5G: первый в мире планшет с батареей 32000 мАч
20.08.2023 4 мифа о 5G, в которые до сих пор верят
14.08.2023 Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G
19.07.2023 В МФТИ разработали компактные антенные решетки для приложений 5G
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ
13.07.2023 Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G
12.07.2023 Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США
10.07.2023 ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G
07.07.2023 Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии
03.07.2023 Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала
21.06.2023 Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой
19.05.2023 Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме
17.05.2023 МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России
27.12.2022 Samsung до предела ухудшит свои дешевые смартфоны ради бесполезной в России функции
16.12.2022 Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям
05.12.2022 «Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник
01.11.2022 «Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G

Публикаций - 84, упоминаний - 118

5G NR и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
Huawei 4703 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 14
Qualcomm Technologies 1988 13
ZTE Corporation 801 10
Samsung Electronics 11121 8
Ростелеком 11021 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 8
МегаФон 10896 7
Intel Corporation 12859 7
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 6
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 6
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 4
ИКС 556 4
Vodafone Group 1412 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 3
Apple Inc 13253 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 804 3
Sony 6754 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 3
Deutsche Telekom 956 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 293 2
Сател 186 2
Keysight Technologies 10 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 58 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Google LLC 12764 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
Qualcomm ZTE 2 2
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 2
Omnispace 2 2
РуСат 65 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 4
SoftBank Group 286 3
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 38 2
Метрополис ТРК 60 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 202 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
Газпром нефть 738 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
PornHub 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Merrill Lynch 454 1
Гранит 57 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
DeviantArt 9 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Smeg 19 1
Live Nation 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Sony Style 30 1
МЭФ Legal - МЭФ Лигал 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1283 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Связной ГК 1401 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Volvo Cars 263 1
Renault Groupe 166 1
UDR Inc 10 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Carl Zeiss AG 308 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 397 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 2
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2604 74
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 37
Gen V - кибератаки пятого поколения 1359 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 20
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 598 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 15
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1534 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 13
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 22 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 12
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4020 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3217 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 11
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 11
5G NSA - 5G Non-Standalone 30 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36599 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 10
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 9
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2268 11
Ericsson Radio System - ERS 74 9
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2490 5
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 3
Depositphotos - фотобанк 407 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 3
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 292 2
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 120 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 2
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 10 2
Huawei 5G Core Network - Huawei 5G Product Line 2 2
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 2
НТР - Новые телеком-решения 38 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 2
Liebherr - серия холодильников 36 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
FreePik 1874 2
Panasonic NR - серия холодильников 7 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 2
Intel x86 - архитектура процессора 2183 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 2
Huawei 5G Simplified Solution 20 2
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 2
Keysight PROPSIM FS - Эмулятор каналов 5G 1 1
МТС 5G-сеть 20 1
Nokia 5G Future X 2 1
Zyxel 5G New Radio 1 1
Cisco 5G Now 2 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 53 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
CUPS - Common Unix Printing System 27 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Клебанова Юлия 30 4
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 4
Филимончик Михаил 5 4
Белов Виктор 60 3
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 3
Tommi Juhani Uitto 11 2
Ильяич Анатолий 5 2
Коробов Сергей 6 2
Bansal Arun - Банзал Арун 6 2
Keddy Asha - Кедди Аша 2 2
Путин Владимир 3466 2
Иванов Олег 156 2
Лысенко Эдуард 318 2
Корня Алексей 80 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 2
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 2
Петров Дмитрий 80 1
Рыжиков Валентин 1 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
Ping Guo - Пин Го 23 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Базюкин Дмитрий 3 1
Карманенко Сергей 1 1
Апполонова Светлана 5 1
Lin Allen - Лин Аллен 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
Meissner Peter - Майсснер Питер 1 1
Четвертнев Илья 11 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Абрамов Никита 15 1
Фрейнкман Владимир 10 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Клинаичев Андрей 33 1
Галеев Артур 13 1
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
Конарев Дмитрий 7 1
Wang David - Ванг Дэвид 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167708 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 17
Европа 25014 15
Япония 13839 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 11
Южная Корея - Республика 7085 10
Испания - Королевство 3845 7
Швеция - Королевство 3792 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 6
Индия - Bharat 5897 6
Европа Восточная 3140 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 6
Канада 5093 6
Германия - Федеративная Республика 13281 6
Финляндия - Финляндская Республика 3704 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 4
Земля - планета Солнечной системы 10893 4
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Франция - Французская Республика 8194 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Китай - Пекин - Beijing 1106 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
Азия - Азиатский регион 5945 3
Сингапур - Республика 1959 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3491 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 927 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1327 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 3
Португалия - Лиссабон 41 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 174 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1272 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3364 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2881 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1528 2
Китай - Тайвань 4283 2
Турция - Турецкая республика 2638 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Япония - Токио 1022 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4457 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2152 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18312 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7081 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3022 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9152 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27530 4
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 3
Металлы - Серебро - Silver 833 3
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 38 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2455 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5828 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2349 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2341 2
9to5Mac 70 2
Ведомости 1507 2
CNews - ZOOM.CNews 1912 2
9to5Google 61 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 3
GSMA Intelligence 11 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Dell'Oro Group 66 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
Gartner - Гартнер 3669 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 468 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
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Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 3
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Broadband World Forum 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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