Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
5G NR
5G New Radio
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 115
5G NR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
|Volvo Cars 155 1
|UDR Inc 6 1
|Bank of America - Банк Америки 101 1
|SoftBank Group 101 1
|Merrill Lynch 33 1
|Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
|DeviantArt 5 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2196 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|GSMA Intelligence 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru