МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 7

Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO 2

Как обеспечить безопасность сетей 5G 1

Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1

Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G 1

МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 5

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 5

Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 4

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6G может перебить аппетит к 5G 1

Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6 2

Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1

Москва и телеком рынок готовят инфраструктуру 5G 1

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 1

Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1

МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 1

Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 1

Кто заработает на 5G 1

Qualcomm и Ericsson совершили первый мобильный звонок с поддержкой 5G NR mmWave 4

ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 2