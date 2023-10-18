В МТС стартовали продажи флагманского складного смартфона TECNO PHANTOM V Flip 5G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж первого вертикального складного смартфона TECNO - PHANTOM V Flip 5G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон представлен в конфигурации 8+256 ГБ и в двух цветах: чёрное затмение и сиреневый рассвет. На новинку доступа рассрочка 0-0-12, а также клиенты получают полгода бесплатной связи.

«Спрос на складные смартфоны в России продолжает расти. Например, по итогам третьего квартала 2023 г. на российском рынке было продано 21,4 тыс. устройств на общую сумму 2,6 млрд руб., что больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года почти в четыре раза в штуках и в деньгах. У новинки есть высокие шансы стать популярной в сегменте складных устройств, а доступная цена будет только подстегивать к ней интерес», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Дизайн PHANTOM V Flip 5G выполнен в минималистичном стиле. Основным материалом является экокожа, с которой сочетаются металлические рамки и стеклянный модуль с внешним экраном и системой камер в форме планеты. В комплекте со смартфоном поставляется твердый прорезиненный чехол, который дополняет необычный дизайн. Чехол защищает смартфон и имеет металлическое кольцо для удобного ношения.

В развернутом виде размер смартфона составляет 171,7 x 74 x 6,9 мм, а в сложенном - 88,7 х 74 х 14,9 мм. Он поместится в карман или маленькую сумку. Основной экран слегка сужен по краям. Параметры разработаны с учетом результатов исследований, которые помогли определить наиболее удобное использование устройства одной рукой.

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Смартфон оснащен мультифункциональным внешним AMOLED-дисплеем диагональю 1.3" с поддержкой полной цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей отображает звонки, уведомления, погоду, кольца активности и многое другое. Пользователи могут установить различные стили часов и заставок, настроив дисплей под свои задачи. Основной складной AMOLED-экран имеет диагональ 6.9" с соотношением сторон 22:9, разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивает повышенную цветопередачу в 16,7 млн цветов. Соотношение экрана к корпусу составляет 94,5%.

Благодаря каплевидному шарниру обеспечивается надежность и прочность складного устройства. PHANTOM V Flip 5G выдержал свыше 200 тыс. складываний в лабораторных условиях, что гарантирует отсутствие заломов и глубину складки экрана не более 0,11 мм. Каплевидный шарнир из высокопрочной стали способен раскрывать и фиксировать смартфон в промежуточном положении от 30 до 150 градусов, что расширяет сценарии использования устройства во время съемки фото и видео.

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Аккумулятор имеет емкость 4 тыс. мАч, что позволяет оставаться на связи как можно дольше. Быстрая и безопасная зарядка 45 Вт способна за 15 минут восполнить 50% энергии, а 100% - за 45 минут.