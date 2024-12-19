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Transsion Holdings Tecno Phantom серия смартфонов



19.12.2024 Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM 2
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2 5
13.09.2024 Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2 2
19.02.2024 Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 2
18.10.2023 В МТС стартовали продажи флагманского складного смартфона TECNO PHANTOM V Flip 5G 1
18.10.2023 Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G 1
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео 2
02.06.2023 Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM 2
26.04.2023 Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO 2
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России 5
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade 1
15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro 2
19.01.2023 Tecno дебютирует с технологией складного смартфона 2
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 3

Публикаций - 19, упоминаний - 37

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 17
Transsion Holdings 62 6
Samsung Electronics 10255 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Google LLC 11775 3
Huawei 3933 2
Xiaomi 1732 2
Apple Inc 12101 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
BBK OPPO Electronics 384 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Lenovo Motorola 3501 2
TÜV 57 2
Lenovo Group 2292 1
GoPro Inc 59 1
Sony 6544 1
Olympus 467 1
DJI 73 1
Caravan - Караван 89 1
Motorola Inc 1140 1
Lantern 8 1
Applied Minds 1 1
МегаФон 8805 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
ДОК 828 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Qualcomm Technologies 1822 1
ZTE Corporation 747 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
MediaTek - Ralink 527 1
BBK vivo iQOO 16 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Walt Disney Company 622 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 15
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 12
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 10
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GSM Arena 72 1
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День молодёжи - 27 июня 896 1
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