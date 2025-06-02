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Xiaomi Dreame Z10 Station Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual Dreame H13 Pro Dreame Trouver Dreame R20 Aqua Dreame Z30 AquaCycle серия пылесосов


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке 1
15.04.2025 Dreame представляет моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с еще более широкими возможностями уборки 1
15.04.2025 Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой 1
02.04.2025 Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM 1
10.03.2025 Dreame: Сияющая чистота без хлопот 12
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 1
13.02.2025 Начались продажи моющего пылесоса Trouver K30 и версии K30 Mix с расширенными возможностями 1
13.02.2025 Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM 1
11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM 2
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 2
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 2
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 2
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 2
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
08.08.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 3
23.07.2024 Dreame R10 Pro Aqua: глубокая чистка с помощью вращающихся швабр 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
25.06.2024 Новая эра тщательной высокотемпературной очистки с вертикальным пылесосом H13 Pro от Dreame Technology 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 2
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver 5
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 2
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
21.12.2023 Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме 1
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 2
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 2

Публикаций - 32, упоминаний - 62

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 56 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 13
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 9
Комплит - Complete 100 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 27 2
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 20 2
Samsung Electronics 10379 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 167 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 241 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Glory 23 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
ФОРС - Центр разработки 650 1
Xiaomi 1819 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 1
Okami - Оками 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 21 4
Groupe SEB - Tefal 97 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 460 1
Геометрия НПО 146 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
Hyundai Motor Company 401 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
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БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 239 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 12
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 60 12
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БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 10
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CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 8
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1097 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1076 1
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