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Комплит Complete

Комплит - Complete

Компания КОМПЛИТ - системный интегратор и поставщик сервисных ИТ-услуг с 1994 года создает информационные системы корпоративного уровня, а также занимается проектированием и монтажом инженерных систем зданий и центров обработки данных. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Среди заказчиков КОМПЛИТ — российские предприятия из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, энергетика, финансы и страхование, ритейл.

 

Обзор «Комплит» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 62 дела, на cумму 3 744 896 501 ₽*

Судебные дела (62) на сумму 3 744 896 501 ₽*
в качестве истца (50) на сумму 1 343 166 019 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 5 702 364 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.06.2026 Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Новый Dreame X60 сразу хочется назвать гибридом. В нем объединены особенности Х50 с некоторыми фишками модели Aqua10 Ultra Roller Complete и даже позаимствованы черты Dreame Matrix10 Ultra. С технической точки зрения у новинки уменьшился корпус и стала компактнее станция самообслуживания, увеличился угол обзора камеры, вы
24.02.2026 Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющий робот-пылесос, который использует для влажной уборки не привычные круглые мопы, а роликовую швабру как у вертикальных пылесосов. Кро
06.11.2025 Trouver Z60 Ultra Roller Complete появится в России

Trouver объявляет о скором старте продаж Z60 Ultra Roller Complete — робота-пылесоса, продолжающего идею Trouver Z50 Ultra с самоочищающимся мопом. Флагман нового поколения использует технологию HydroForce™ Mopping, которая также очищает моп прямо в р
07.08.2025 Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос

Trouver объявляет о старте продаж в России рекордно мощного робота-пылесоса Trouver V50 Ultra Complete. Более того, инновационная модель сочетает в себе первую в мире систему с двумя независимыми резервуарами для моющего средства: один предназначен для универсального чистящего раствора,
26.06.2025 Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Экcтерьер Корпус Dreame X50 Ultra Complete — черный, с матовым покрытием. Дизайн можно обозначить как строгий и премиальный. Диаметр робота составляет 35 см, а высота варьируется от 89 до 111 мм в зависимости от того поднята ил
20.06.2025 «Комплит» и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области решений по управлению разработкой ПО

ИТ-компания «Комплит» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявили о стратегическом сотрудничестве в области решений по управлен
02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке

Компания бытовой техники Dreame Technology представила инновационные флагманы: роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и Dreame X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro heat, а также Z20 AquaCycle Station.Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology. «2025 г. станет историческим поворотным мо
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

ти современную технику для дома со скидкой, например, в подарок на 8 марта. Распродажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, со скидкой можно купить фен Dreame Hair Miracle. Техника продается в официальном интернет-магазине Dreame и в торговых сетях «МВидео»,
17.02.2025 Дата-центр «Комплит» разместит в своем облаке проекты ПГУПС

Компания «Комплит», системный интегратор и поставщик сервисных ИТ-услуг, в рамках партнерского соглашения с Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) раз
11.02.2025 Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО

Компания «Комплит», российский системных интегратор, запустила в своем дата-центре тестовую лабораторию программного обеспечения. Новый сервис поможет компаниям оценить возможности российских и зарубежны
14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete Актуальный флагман Dreame обладает очень высокой для робота-пылесоса мощностью всасывания до 12 000 Па. Как и все роботы в подборке, X40 Ultra Complete поставляется со станцией

06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

н-кода.  Помимо сообщений в приложении, определенные действия Dreame X40 Ultra сопровождает голосовыми уведомлениями. Уровень локализации и русский голосовой пакет не вызывают никаких нареканий.Набор Complete Приставка Complete, которую вольно можно перевести как «полный» или «завершенный» означает, что дополнительный набор аксессуаров закрывает все потребности по обслуживанию пылесо
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete Флагманский робот-пылесос и по совместительству новинка поставляется вместе с базовой станцией, которая полностью освобождает пользователю руки — ему не нужно тратить время и силы на е
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке

Dreame представляет новый робот-пылесос «7 в 1» – X40 Ultra Complete, совмещающий в себе новейшие технологии и расширенные возможности уборки для автономного поддержания высокого уровня чистоты. 14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой ин
11.05.2023 Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов

й компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 128,2 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который российская ИТ-к
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД

Компания КОМПЛИТ завершила масштабный проект в Группе «Эталон». Он включал в себя объединение в общую

09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты

ез перерыва в эксплуатации будет показан на базе ITOM-платформы в демоцентре системного интегратора КОМПЛИТ. Стенд создан на основе решений Micro Focus для оценки потребностей заказчиков. Под н
21.05.2018 Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут

Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач,

15.03.2018 Commvault Software присоединяется к программе HPE Complete

Commvault объявила о присоединении к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete, которая позволяет заказчикам приобрести полностью совместимые между собой инфраструктурные решения компании HPE и ее партнеров. По реселлерскому соглашению HPE и ее партнеры по всему

07.12.2016 Veeam присоединилась к программе HPE Complete

Veeam Software объявила о присоединении к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. Как рассказали CNews в компании, решения Veeam будут добавлены в прайс-лист HPE, тем самым делая возможным покупку полного пакета решений HPE и Veeam напрямую у HPE и ее реселлеров. Б
03.12.2015 «Комплит» модернизировал сети инженерной группы «Стройпроект»

торию от Норвегии до Хабаровска и Владивостока. Филиалы компании работают в Москве, Ростове-на-Дону, есть подразделения в других городах России и за рубежом. Недавно с помощью системного интегратора «Комплит» группа завершила крупный комплексный проект по модернизации сетевой инфраструктуры и устранила неоднородность парка сетевого оборудования за счет его унификации. Проект интересен не то
07.06.2013 Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений

Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё
10.12.2012 «Комплит» начал предоставлять услугу построения комплексной системы безопасности

Компания «Комплит» сообщила о расширении сферы деятельности. Обширный портфель услуг компании, отражающий комплексность подхода при решении любых задач, пополнился новым направлением, связанным с создани
04.07.2012 HP в альянсе с «Комплит» пришла в Сочи

29 июня 2012 г. в Сочи на базе компании «Комплит» состоялось открытие первого сервисного центра HP, который обеспечит ремонт и сервисную поддержку всего спектра оборудования — серверов и систем хранения данных, сетевых устройств, рабо
11.04.2011 Oracle предлагает полный интегрированный набор бизнес-приложений в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete»

Корпорация Oracle представила направления развития семейства бизнес-приложений Oracle в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete». Oracle предлагает клиентам полностью оптимизированные системы (от приложений до дисковых массивов), обеспечивающие высокую производительность, готовность и простоту управления. Полны
02.11.2005 Надежность ИТ-базиса решает судьбу бизнеса

изненно важным выбор правильной и всеобъемлющей стратегии защиты информации и обеспечения работоспособности ИТ-центров компании – любая мелочь может свести насмарку все усилия. Проведенный компанией «Комплит» семинар ставил целью ознакомить российских специалистов с последними достижениями в различных областях ИТ, позволяющих обеспечить надежный и бесперебойный доступ к информации и ее сохр

Публикаций - 114, упоминаний - 155

Комплит и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 18
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 16
HP Inc. 5883 16
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 10
Citrix Systems 868 10
Microsoft Corporation 25775 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Открытые технологии 732 7
Broadcom - VMware 2610 7
Dell EMC 5180 7
Oracle Corporation 7074 7
МегаФон 10742 6
Intel Corporation 12811 6
OpenText - Micro Focus 122 5
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 5
Cisco Systems 5372 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
HPE Aruba Networks 98 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
Commvault 187 4
Крок - Croc 1964 4
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Schneider Electric 614 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Tibco Software 94 3
Google LLC 12688 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Softline - Софтлайн 3743 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Telegram Group 2940 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 3
Евросеть 1421 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Dyson 157 2
КуйбышевАзот 20 2
Стройпроект - Инженерная группа 8 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Carlsberg Group 26 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Мосводоканал МГУП 69 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Marketing-Complete 2 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация городского округа Самара 23 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 19
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 316 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 78 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 9
Оповещение и уведомление - Notification 5943 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 8
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 8
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 395 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 14
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 66 10
HPE ProLiant 409 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 8
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 30 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 7
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 6
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 6
Xiaomi - Dreame OmniDirt 8 6
HPE 3PAR 105 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Apple iPhone 6 4861 4
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 4
Intel Itanium 649 4
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 4
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 4
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 3
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 3
HPE Synergy 62 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Комплит - ЦОД 3 3
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 3
Oracle Exalogic 73 3
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 3
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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