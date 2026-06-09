Комплит - Complete

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана Новый Dreame X60 сразу хочется назвать гибридом. В нем объединены особенности Х50 с некоторыми фишками модели Aqua10 Ultra Roller Complete и даже позаимствованы черты Dreame Matrix10 Ultra. С технической точки зрения у новинки уменьшился корпус и стала компактнее станция самообслуживания, увеличился угол обзора камеры, вы

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — моющий робот-пылесос, который использует для влажной уборки не привычные круглые мопы, а роликовую швабру как у вертикальных пылесосов. Кро

Trouver Z60 Ultra Roller Complete появится в России Trouver объявляет о скором старте продаж Z60 Ultra Roller Complete — робота-пылесоса, продолжающего идею Trouver Z50 Ultra с самоочищающимся мопом. Флагман нового поколения использует технологию HydroForce™ Mopping, которая также очищает моп прямо в р

Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос Trouver объявляет о старте продаж в России рекордно мощного робота-пылесоса Trouver V50 Ultra Complete. Более того, инновационная модель сочетает в себе первую в мире систему с двумя независимыми резервуарами для моющего средства: один предназначен для универсального чистящего раствора,

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня Экcтерьер Корпус Dreame X50 Ultra Complete — черный, с матовым покрытием. Дизайн можно обозначить как строгий и премиальный. Диаметр робота составляет 35 см, а высота варьируется от 89 до 111 мм в зависимости от того поднята ил

«Комплит» и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области решений по управлению разработкой ПО ИТ-компания «Комплит» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявили о стратегическом сотрудничестве в области решений по управлен

Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке Компания бытовой техники Dreame Technology представила инновационные флагманы: роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и Dreame X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro heat, а также Z20 AquaCycle Station.Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology. «2025 г. станет историческим поворотным мо

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Дата-центр «Комплит» разместит в своем облаке проекты ПГУПС Компания «Комплит», системный интегратор и поставщик сервисных ИТ-услуг, в рамках партнерского соглашения с Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) раз

Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО Компания «Комплит», российский системных интегратор, запустила в своем дата-центре тестовую лабораторию программного обеспечения. Новый сервис поможет компаниям оценить возможности российских и зарубежны

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM Dreame X40 Ultra Complete Актуальный флагман Dreame обладает очень высокой для робота-пылесоса мощностью всасывания до 12 000 Па. Как и все роботы в подборке, X40 Ultra Complete поставляется со станцией

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Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete Флагманский робот-пылесос и по совместительству новинка поставляется вместе с базовой станцией, которая полностью освобождает пользователю руки — ему не нужно тратить время и силы на е

Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке Dreame представляет новый робот-пылесос «7 в 1» – X40 Ultra Complete, совмещающий в себе новейшие технологии и расширенные возможности уборки для автономного поддержания высокого уровня чистоты. 14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой ин

Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов й компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 128,2 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который российская ИТ-к

Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД Компания КОМПЛИТ завершила масштабный проект в Группе «Эталон». Он включал в себя объединение в общую

Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты ез перерыва в эксплуатации будет показан на базе ITOM-платформы в демоцентре системного интегратора КОМПЛИТ. Стенд создан на основе решений Micro Focus для оценки потребностей заказчиков. Под н

Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач,

Commvault Software присоединяется к программе HPE Complete Commvault объявила о присоединении к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete, которая позволяет заказчикам приобрести полностью совместимые между собой инфраструктурные решения компании HPE и ее партнеров. По реселлерскому соглашению HPE и ее партнеры по всему

Veeam присоединилась к программе HPE Complete Veeam Software объявила о присоединении к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. Как рассказали CNews в компании, решения Veeam будут добавлены в прайс-лист HPE, тем самым делая возможным покупку полного пакета решений HPE и Veeam напрямую у HPE и ее реселлеров. Б

«Комплит» модернизировал сети инженерной группы «Стройпроект» торию от Норвегии до Хабаровска и Владивостока. Филиалы компании работают в Москве, Ростове-на-Дону, есть подразделения в других городах России и за рубежом. Недавно с помощью системного интегратора «Комплит» группа завершила крупный комплексный проект по модернизации сетевой инфраструктуры и устранила неоднородность парка сетевого оборудования за счет его унификации. Проект интересен не то

Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё

«Комплит» начал предоставлять услугу построения комплексной системы безопасности Компания «Комплит» сообщила о расширении сферы деятельности. Обширный портфель услуг компании, отражающий комплексность подхода при решении любых задач, пополнился новым направлением, связанным с создани

HP в альянсе с «Комплит» пришла в Сочи 29 июня 2012 г. в Сочи на базе компании «Комплит» состоялось открытие первого сервисного центра HP, который обеспечит ремонт и сервисную поддержку всего спектра оборудования — серверов и систем хранения данных, сетевых устройств, рабо

Oracle предлагает полный интегрированный набор бизнес-приложений в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete» Корпорация Oracle представила направления развития семейства бизнес-приложений Oracle в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete». Oracle предлагает клиентам полностью оптимизированные системы (от приложений до дисковых массивов), обеспечивающие высокую производительность, готовность и простоту управления. Полны