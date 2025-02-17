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Ермаков Сергей



17.02.2025 Дата-центр «Комплит» разместит в своем облаке проекты ПГУПС 1
13.04.2023 Разработка «Ростеха» защитит от прослушки и утечки информации 1
23.09.2019 Зачем ведущему вузу страны единая платформа по управлению печатью? 2
23.04.2019 Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России 1
20.11.2012 Optima реконструировала подстанцию «Чесноковская» в Алтайском крае 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ермаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Комплит - Complete 96 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Optima Energy 6 1
Системы документооборота 498 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
HPE Aruba Networks 88 1
Fortinet 390 1
Microsoft Corporation 24662 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 561 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 896 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2155 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 727 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 503 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1702 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6712 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1181 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1744 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3742 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1236 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13845 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2521 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 1
Оцифровка - Digitization 4564 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Баликоев Борис 1 1
Бельченко Юрий 2 1
Коньков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 2
Энергетика - Energy - Energetically 5107 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4487 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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