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Fortinet

Fortinet

Fortinet - это американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений для сетевой безопасности. Основанная в 2000 году, компания предлагает спектр продуктов и услуг в области кибербезопасности.

Компания разрабатывает и внедряет следующие продукты и системы:

  • Межсетевые экраны нового поколения (NGFW)
  • Системы предотвращения вторжений (IPS)
  • Решения для безопасного доступа (SASE)
  • Системы защиты от DDoS-атак
  • Веб-прикладные файрволы (WAF)
  • Системы управления безопасностью (SIEM, SOAR)
  • Решения для защиты конечных точек (EDR)
  • Системы обнаружения сетевых угроз (NDR)

В технологическом плане Fortinet использует:

Компания является частью группы компаний Fortinet, Inc., зарегистрированной на NASDAQ под тикером FTNT.

Важные правовые аспекты:

Среди недостатков продуктов Fortinet отмечаются:

  • Регулярно обнаруживаются уязвимости в ПО
  • Некоторые уязвимости остаются неустраненными длительное время
  • Проблемы с обновлением уязвимых систем у клиентов

Основные конкуренты Fortinet на рынке:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.01.2026 Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Угнать за N секунд Исследователи команды Arctic Wolf выпустили предупреждение о новом кластере угроз, осуществляющим автоматизированные атаки против файерволов Fortinet FortiGate. Новая волна атак началась 15 января 2026 г.: судя по всему, злоумышленники эксплуатируют уязвимости CVE-2025-59718 и CVE-2025-59719. В декабре эти уязвимости атаковали в рам
17.03.2025 VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки

Все в порядке, беспокоиться не о чем Архитектурная ошибка в VPN-устройствах компании Fortinet позволяет скрывать успешные брутфорс-атаки на их программные оболочки. Проблема заключается в том, что механизм журналирования можно заставить отмечать только неуспешные попытки, а усп
28.02.2025 Новая почти 10-балльная уязвимость в продуктах Fortinet уже подверглась хакерской эксплуатации

Кавалерийский наскок Компания Fortinet выпустила бюллетень, в котором подтвердила факт атак на уязвимость нулевого дня в своем ПО FortiManager. Уязвимость CVE-2024-47575 является критической, оценка по шкале CVSS составляет
17.01.2025 Хакеры выгрузили в Сеть реквизиты доступа к тысячам VPN-устройств Fortinet

1,6 ГБ адресов и паролей Прежде неизвестная хакерская группировка Belsen Group выгрузила на собственный сайт в даркнете более 15 тыс. реквизитов VPN-доступа к устройствам Fortinet FortiGate. Данные слиты в общий доступ бесплатно, и это, скорее всего, приведет к огромному числу кибератак в ближайшем будущем. Публикация сопровождается хвастливым сообщением, в кото
26.12.2024 «Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet

ретензии «ТС интеграция» к ООО МКТ на сумму $2,9 млн и $536 тыс. процентов за «пользование чужими денежными средствами» касаются техподдержки поставленных продуктов американского поставщика ИБ-систем Fortinet, который в марте 2022 г. прекратил работу в России из-за санкций. Иск «ТС интеграция» подала 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Дина Орлова from Pixabay Суд р
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру»

Под активной эксплуатацией Более двух третей активных файерволлов Fortinet до сих пор содержат критическую уязвимость, патч для которой вышел в середине июня 2023 г. Об этом заявили эксперты ИБ-компании Bishop Fox. Речь идет об ошибке переполнения буфера в Fo
11.04.2023 В брешь в ОС Fortinet, отвечающую за безопасность, ринулись хакеры для атак на чиновников и крупный бизнес

Ошибка обхода пути Уязвимость нулевого дня в FortiOS, которую компания Fortinet едва успела исправить, уже активно используется злоумышленниками в деструктивных и шпионских атаках против правительственных и крупных корпоративных структур. FortiOS — это операционна
17.01.2023 Хакеры набросились на госучреждения, атакуя их через уже залатанную «дыру» в VPN Fortinet

Госорганы в прицеле Компания Fortinet объявила о том, что неизвестная группировка злоумышленников активно эксплуатирует критическую уязвимость в программной оболочке аппаратного VPN-решения компании — FortiOS SSL-VPN. Жерт
26.01.2022 Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust

ешение не включает все эти пункты, оно будет лишено широкой видимости и интегрированности во все процессы» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. Отчет Threat Landscape Report от FortiGuard Labs продемонстрировал увеличение количества и повышение уровня изощренности атак, направленных на частных лиц, организации и критическую и
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet

Проблема для стройств Fortinet Реквизиты доступа примерно к 500 тыс. VPN-устройств производства Fortinet оказались в общем доступе на русскоязычном хакерском форуме. Базу выложила шифровальная кибергруппировк
05.10.2021 Алексей Андрияшин, Fortinet: Любая компания рискует стать жертвой киберпреступников

ее применимой? Алексей Андрияшин: Потребности современных организаций все более склоняются в сторону комплексных решений, позволяющих согласованными методами обеспечивать информационную безопасность. Fortinet отвечает на этот вызов с помощью Fortinet Security Fabric, интегрированной платформы, охватывающей самый широкий в отрасли портфель продуктов: от защиты конечных точек до облачн
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies

inet исправила уязвимость в своем межсетевом экране FortiWeb, предназначенном для защиты веб-приложений от веб-атак, и поблагодарила эксперта Positive Technologies Андрея Медова, выявившего проблему. Fortinet занимает первое место по количеству проданных средств безопасности и обеспечивает защиту более 500 000 клиентов по всему миру. Ошибка получила идентификатор CVE-2021-22123 и оценку 7,4
30.03.2021 Linksys и Fortinet создают стратегический альянс

Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение Linksys, производитель беспроводных сетевых продук
04.02.2021 Fortinet устранила уязвимости в FortiWeb, обнаруженные Positive Technologies

нные, выполнить несанкционированный код или команды с помощью параметра redir. Атака реализуется удаленно. Пользователям следует обновить FortiWeb 6.3.x до версии 6.3.6. Исправления были опубликованы Fortinet PSIRT 4 января 2021 г. Разработчик настоятельно рекомендовал своим клиентам установить обновления как можно скорее. «Наиболее опасными среди этих четырех уязвимостей являются SQL-инъек
21.12.2020 Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta

ые и облачные сети, для достижения еще большей безопасности и эффективности бизнеса», – сказал Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet. Клиенты активизируют свои инициативы в области цифровых инноваций, и пользовательский опыт определяет успех приложения. Обеспечение 100% работоспособности инфраструктуры крайне важно.
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред

гий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют легко внедрять ведущее в отрасли решение Secure SD-WAN компании Fortinet в таких отраслях, как коммунальное хозяйство и энергетика, производство и транспорт. Там, где это было невозможно раньше. «Конвергенция ОТ и ИТ меняет способ ведения бизнеса во многих

06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сети, включая гибридные центры обработки данных,
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября
27.07.2020 Fortinet приобрела OPAQ

раница сети простирается через всю цифровую инфраструктуру, сети и безопасность должны слиться воедино. Фактически, приобретение OPAQ еще больше расширяет наше существующее предложение SASE, позволяя Fortinet поставлять самую полную платформу SASE на рынке, обеспечивающую широчайшие возможности безопасности и ведущие в отрасли SD-WAN и сетевые предложения, которые все могут быть доставлены

18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран

дном достижении способствующем обеспечению высочайшей по данным компании производительности в отрасли. Функционирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для современных и будущих сетей. «В последние недели нехватка производительн
13.05.2020 Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года

расширение каналов поставок вынаших глобальных продаж и инвестирования в канал», - отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании. – «Fortinet является важным стратегическим партнером для наших клиентов. Для поддержки удаленной работы, наше собственное устройство обработки данных для безопасности FortiASIC (SPU) может обеспеч
12.05.2020 Fortinet предоставил бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по кибербезопасности

Компания Fortinet открыла бесплатный доступ к полному онлайн-каталогу продвинутых курсов Network Security Expert. Fortinet предлагает 24 бесплатных курса по безопасности, охватывающих, в частност
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

ннего межсетевого экрана сегментации и эффективно укрепить их позиции в области обеспечения безопасности», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. Цифровые инновации разрушают устоявшиеся корпоративные структуры, создавая новые услуги и возможности для бизнеса, а также повышая риск во всех отраслях промышленности. Взрывное внедр
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform

Fortinet анонсировала выход FortiOS 6.4, последней версии флагманской операционной системы для Fortinet Security Fabric. Благодаря 350 новым функциям, в FortiOS 6.4 появляются новые возможности по автоматизации, масштабированию, производительности и работе ИИ – все это для обеспечения на
25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs

Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских пл
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью

олее дешевые широкополосные подключения к интернету, частично или полностью заменяющей MPLS, но с более высокими требованиями к качеству обслуживания и гарантированной доставке. Алексей Мальцев: Мы в Fortinet наблюдаем высокий спрос и стабильный рост интереса заказчиков к решениям SD-WAN CNews: Каковы причины успеха технологии в корпоративном сегменте ИТ? Алексей Мальцев: Сегодня все чаще г
25.11.2019 Fortinet и Siemens займутся совместным созданием средств защиты промышленных сетей

я растущие требования, предъявляемые к кибербезопасности при строительстве ПС, и потребность рынка в специально разработанных продуктах, компания Siemens решила присоединиться к партнерской программе Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance, чтобы участвовать в решении задач, возникающих при конвергенции ПС и IT-сетей. Создание широкого технологического партнерства в рамках всей экосистемы
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo

enSilo, частной компании с головным офисом в Сан-Франциско (Калифорния), разрабатывающей системы для обсепечения безопасности конечных точек. Это приобретение поможет нарастить возможности платформы Fortinet Security Fabric, укрепит создаваемые компанией Fortinet продукты и обеспечит пользователей передовыми решениями для защиты конечных точек, предоставив следующую функциональность
14.10.2019 Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

атаках на ИТ-инфраструктуры компаний по всему миру, подтверждается и аналитическими исследованиями Fortinet. На основе данных, собираемых специалистами FortiGuard Labs, в каждом квартале года

11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

CNews: Как прошло событие, которое ваша компания организует уже не первый год для участников рынка кибербезопасности? Михаил Родионов: На прошлой неделе прошел наш пятый ежегодный Fortinet Security Day. Мы видим возрастающий интерес публики к информационной безопасности — пришло около 850 человек. Два вице-президента Fortinet выступили на мероприятии: Джо Сарно и

03.10.2019 Fortinet рассказала о проблемах ИБ в условиях цифровой трансформации бизнеса

Fortinet провела в Москве пятую конференцию Fortinet Security Day, ключевой темой которой стало «Обеспечение безопасности данных в условиях цифрового мира». В ходе конференцииобсуждались такие темы как Интернет вещей (IoT), Промышленный

18.06.2019 Fortinet представила Secure SD-Branch для защиты WAN и периферии

ение Secure SD-Branch – универсальное решение для защиты WAN и периферийного доступа, а также создания безопасной сетевой инфраструктуры, которое предназначено для распределенных предприятий. Решение Fortinet Secure SD-Branch дополняет собой портфолио Fortinet Security Fabric и расширяет возможности SD-WAN, обеспечивая защиту сетевого доступа и объединяя управление WAN и сетевой безо
27.05.2019 Fortinet: большинство ботнетов используют уже сформировавшуюся инфраструктуру

быструю и масштабную защиту для всего сетевого окружения, от интернета вещей и периферии до ядра сети и мультиоблачных инфраструктур. Фил Квейд (Phil Quade), директор по информационной безопасности, Fortinet, отметил: «К сожалению, мы по-прежнему видим, что киберпреступное сообщество в своей деятельности учитывает общенациональные стратегии и методологии, а также технические особенности но
22.05.2019 Fortinet представила исследование тенденций безопасности в области промышленных сетей

Компания Fortinet, работающая в области масштабных, интегрированных и автоматизированных решений инфор
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN

лизированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру. Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Периферия WAN является сегодня важным элементом поверхностей цифровых атак, но периферия вашей сети никогда не должна становиться узким местом в инфраструктуре. Для филиалов
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric

ии. Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Fortinet, отметил: «Продолжение цифровой трансформации означает, что для бизнеса становится в
13.03.2019 NSS Labs: FortiClient от Fortinet блокирует 100% вредоносного кода

более интеллектуальные подключенные к сети конечных устройств. В этом году тестирование охватывает решения для обеспечения безопасности конечных точек от 19 различных производителей, и в рамках теста Fortinet FortiClient заблокировало 100% эксплойтов, неизвестных угроз и вредоносного кода, распространяющегося по HTTP, с нулевым количеством ложных срабатываний. Кроме того, решение продемонст
27.02.2019 Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G

связи и облачных инфраструктур, призванных защитить мобильные сети пятого поколоения. Среди них – разработанная компанией технология виртуальных SPU (Security Processor Unit – Процессор безопасности Fortinet), а также высокопроизводительные системы для повышения безопасности. Благодаря увеличению скорости доступа к сети, массовости подключений и новым возможностям получения прибыли, сети 5
30.01.2019 Fortinet вошла в число партнеров-основателей центра кибербезопасности ВЭФ

езопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сфере информационной безопасности. Генеральный директор Кен Се (Ken Xie) станет участником консультативного совета центра кибербезопасности. ВЭФ и Fortinet разделяют убежденность в том, что борьба с глобальными угрозами, представляющими опасность для цифровой экономики, требует принятия глобальных мер реагирования. Центр кибербезопасности
06.12.2018 Fortinet: для борьбы с киберпреступниками организациям придется повышать уровень автоматизации

циалистами отдела исследования угроз Fortiguard Labs и касающиеся развития угроз в 2019 г. и в последующие годы. В этих прогнозах говорится о методах и технологиях, которыми, по мнению исследователей Fortinet, киберпреступники будут пользоваться в ближайшем будущем, а также о важных стратегических изменениях, которые помогут защититься от предстоящих атак. Многие преступные организации оцен

Публикаций - 452, упоминаний - 495

Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 80
Microsoft Corporation 25775 67
Check Point Software Technologies 829 58
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 54
Palo Alto Networks 209 48
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 44
Код Безопасности 812 32
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
Softline - Софтлайн 3743 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 21
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 19
Trend Micro 651 19
Ростелеком 10948 19
InfoWatch - Инфовотч 1185 19
Broadcom - VMware 2610 18
Huawei 4676 18
Oracle Corporation 7074 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 15
Информзащита 941 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 14
Citrix Systems 868 13
HPE - Juniper Networks 460 13
SAP SE 5601 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Google LLC 12688 12
Ланит - SafeLine 40 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 12
HP Inc. 5883 12
Крок - Croc 1964 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 11
ESET - ESET Software 1161 11
SonicWall 59 10
Dell EMC 5180 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Gen Digital - Avast Software 184 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Газпром ПАО 1493 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Русагро Группа Компаний 379 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Морской банк 10 3
eBay Inc 1640 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Volkswagen Group - VW 308 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
British Airways - British Midland International 127 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Ассоциация менеджеров 107 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ISSA - Information Systems Security Association - Ассоциация безопасности информационных систем 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 339
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 140
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 128
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 124
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 105
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 98
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 90
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 83
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 81
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 80
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 74
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 70
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 61
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 60
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 54
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 49
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 46
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 46
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 45
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 41
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 41
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 40
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 39
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 38
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 37
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 36
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 115
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 99
Fortinet - FortiGuard Services 55 52
Microsoft Windows 16882 52
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 48
Fortinet - FortiOS 43 42
Linux OS 11533 32
Fortinet - FortiClient 29 27
Fortinet - FortiAnalyzer 24 24
Fortinet - FortiManager 24 24
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 23
Depositphotos - фотобанк 405 21
Fortinet - FortiMail 20 20
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 20
Fortinet - FortiSIEM 21 18
Google Android 15243 17
Fortinet - FortiASIC CP 15 15
Microsoft Azure 1526 15
Microsoft Office 365 1042 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Apple iOS 8583 11
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 9
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 9 9
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 9
Fortinet - FortiAP Access Points 9 9
Apple iPhone 6 4861 8
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 8
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 8
Fortinet - FortiCASB 8 8
Axiom JDK СЗИ 175 8
FreePik 1841 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
Fortinet - FortiSwitch 8 8
Microsoft Windows PowerShell 250 7
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 7
Родионов Михаил 47 41
Maddison John - Мэддисон Джон 24 23
Андрияшин Алексей 13 13
Xie Ken - Се Кен 13 13
Купецкий Дмитрий 11 11
Терехов Андрей 40 11
Захаров Юрий 15 9
Xie Ken - Кси Кен 9 9
Мельникова Анастасия 440 9
Гордеев Вячеслав 10 8
Sarno Joe - Сарно Джо 8 8
Мальцев Алексей 20 8
Гусев Дмитрий 92 7
Xie Michael - Се Майкл 7 7
Роговой Андрей 12 7
Павлов Никита 146 7
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 7
Путин Владимир 3454 7
Ефимов Петр 39 5
Quade Phil - Квад Фил 5 5
Чернов Иван 40 5
Зайцев Михаил 345 4
Плешков Алексей 68 4
Скородумов Анатолий 65 4
Касперская Наталья 319 4
Генс Георгий 79 3
Образцов Алексей 16 3
Анкудинов Николай 19 3
Киселёв Алексей 90 3
Янкин Андрей 52 3
Тимофеев Александр 18 3
Голов Андрей 53 3
Козлов Михаил 182 3
Гнеушев Сергей 6 3
Шилак Ксения 28 3
Ермаченков Алексей 14 3
Бажин Андрей 12 3
Малиновский Евгений 11 3
Ласкин Сергей 6 3
Ковалев Евгений 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 234
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Европа 24964 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Казахстан - Республика 6048 18
Израиль 2856 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Канада 5081 9
США - Калифорния 4829 8
Япония 13807 8
Индия - Bharat 5869 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 7
Европа Восточная 3138 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Россия - ДФО - Амурская область 954 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Украина 7928 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Нидерланды 3746 5
США - Техас 1048 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Сингапур - Республика 1953 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Индонезия - Республика 1058 4
Испания - Королевство 3840 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 4
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 105
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 33
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Английский язык 7030 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 10
BleepingComputer - Издание 458 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Hacker News 92 4
Virus Bulletin 33 4
The Verge - Издание 619 4
Forbes - Форбс 1002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Reddit 398 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
IDG - International Data Group 117 2
Security Affairs 10 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 1
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Медуза - Meduza 48 1
PC Magazine - PCMag 104 1
TechRadar 97 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComputerWorld 144 1
CVE Details 4 1
Vnunet 224 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Gartner - Гартнер 3658 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
Security Compute Rating 5 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Forrester Research 834 3
RiskIQ 9 3
Security Compute Ratings 3 3
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Dimensional Research 16 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 2
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 2
Juniper Research 131 2
Fortune Global 500 295 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Pen Test Partners 6 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ZK Research 8 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Mordor Intelligence 35 1
Fortinet Operational Technology Security Trends Report 1 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Terbium Labs 1 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 4
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Информзащита Учебный центр 38 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 4 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
Fortinet Security Day 9 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Selectel TechDay 6 1
MeYou 3 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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