Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам Угнать за N секунд Исследователи команды Arctic Wolf выпустили предупреждение о новом кластере угроз, осуществляющим автоматизированные атаки против файерволов Fortinet FortiGate. Новая волна атак началась 15 января 2026 г.: судя по всему, злоумышленники эксплуатируют уязвимости CVE-2025-59718 и CVE-2025-59719. В декабре эти уязвимости атаковали в рам

VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки Все в порядке, беспокоиться не о чем Архитектурная ошибка в VPN-устройствах компании Fortinet позволяет скрывать успешные брутфорс-атаки на их программные оболочки. Проблема заключается в том, что механизм журналирования можно заставить отмечать только неуспешные попытки, а усп

Новая почти 10-балльная уязвимость в продуктах Fortinet уже подверглась хакерской эксплуатации Кавалерийский наскок Компания Fortinet выпустила бюллетень, в котором подтвердила факт атак на уязвимость нулевого дня в своем ПО FortiManager. Уязвимость CVE-2024-47575 является критической, оценка по шкале CVSS составляет

Хакеры выгрузили в Сеть реквизиты доступа к тысячам VPN-устройств Fortinet 1,6 ГБ адресов и паролей Прежде неизвестная хакерская группировка Belsen Group выгрузила на собственный сайт в даркнете более 15 тыс. реквизитов VPN-доступа к устройствам Fortinet FortiGate. Данные слиты в общий доступ бесплатно, и это, скорее всего, приведет к огромному числу кибератак в ближайшем будущем. Публикация сопровождается хвастливым сообщением, в кото

«Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet ретензии «ТС интеграция» к ООО МКТ на сумму $2,9 млн и $536 тыс. процентов за «пользование чужими денежными средствами» касаются техподдержки поставленных продуктов американского поставщика ИБ-систем Fortinet, который в марте 2022 г. прекратил работу в России из-за санкций. Иск «ТС интеграция» подала 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Дина Орлова from Pixabay Суд р

Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» Под активной эксплуатацией Более двух третей активных файерволлов Fortinet до сих пор содержат критическую уязвимость, патч для которой вышел в середине июня 2023 г. Об этом заявили эксперты ИБ-компании Bishop Fox. Речь идет об ошибке переполнения буфера в Fo

В брешь в ОС Fortinet, отвечающую за безопасность, ринулись хакеры для атак на чиновников и крупный бизнес Ошибка обхода пути Уязвимость нулевого дня в FortiOS, которую компания Fortinet едва успела исправить, уже активно используется злоумышленниками в деструктивных и шпионских атаках против правительственных и крупных корпоративных структур. FortiOS — это операционна

Хакеры набросились на госучреждения, атакуя их через уже залатанную «дыру» в VPN Fortinet Госорганы в прицеле Компания Fortinet объявила о том, что неизвестная группировка злоумышленников активно эксплуатирует критическую уязвимость в программной оболочке аппаратного VPN-решения компании — FortiOS SSL-VPN. Жерт

Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust ешение не включает все эти пункты, оно будет лишено широкой видимости и интегрированности во все процессы» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. Отчет Threat Landscape Report от FortiGuard Labs продемонстрировал увеличение количества и повышение уровня изощренности атак, направленных на частных лиц, организации и критическую и

Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet Проблема для стройств Fortinet Реквизиты доступа примерно к 500 тыс. VPN-устройств производства Fortinet оказались в общем доступе на русскоязычном хакерском форуме. Базу выложила шифровальная кибергруппировк

Алексей Андрияшин, Fortinet: Любая компания рискует стать жертвой киберпреступников ее применимой? Алексей Андрияшин: Потребности современных организаций все более склоняются в сторону комплексных решений, позволяющих согласованными методами обеспечивать информационную безопасность. Fortinet отвечает на этот вызов с помощью Fortinet Security Fabric, интегрированной платформы, охватывающей самый широкий в отрасли портфель продуктов: от защиты конечных точек до облачн

Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies inet исправила уязвимость в своем межсетевом экране FortiWeb, предназначенном для защиты веб-приложений от веб-атак, и поблагодарила эксперта Positive Technologies Андрея Медова, выявившего проблему. Fortinet занимает первое место по количеству проданных средств безопасности и обеспечивает защиту более 500 000 клиентов по всему миру. Ошибка получила идентификатор CVE-2021-22123 и оценку 7,4

Linksys и Fortinet создают стратегический альянс Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение Linksys, производитель беспроводных сетевых продук

Fortinet устранила уязвимости в FortiWeb, обнаруженные Positive Technologies нные, выполнить несанкционированный код или команды с помощью параметра redir. Атака реализуется удаленно. Пользователям следует обновить FortiWeb 6.3.x до версии 6.3.6. Исправления были опубликованы Fortinet PSIRT 4 января 2021 г. Разработчик настоятельно рекомендовал своим клиентам установить обновления как можно скорее. «Наиболее опасными среди этих четырех уязвимостей являются SQL-инъек

Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta ые и облачные сети, для достижения еще большей безопасности и эффективности бизнеса», – сказал Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet. Клиенты активизируют свои инициативы в области цифровых инноваций, и пользовательский опыт определяет успех приложения. Обеспечение 100% работоспособности инфраструктуры крайне важно.

Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред гий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют легко внедрять ведущее в отрасли решение Secure SD-WAN компании Fortinet в таких отраслях, как коммунальное хозяйство и энергетика, производство и транспорт. Там, где это было невозможно раньше. «Конвергенция ОТ и ИТ меняет способ ведения бизнеса во многих

Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сети, включая гибридные центры обработки данных,

Fortinet приобрела OPAQ раница сети простирается через всю цифровую инфраструктуру, сети и безопасность должны слиться воедино. Фактически, приобретение OPAQ еще больше расширяет наше существующее предложение SASE, позволяя Fortinet поставлять самую полную платформу SASE на рынке, обеспечивающую широчайшие возможности безопасности и ведущие в отрасли SD-WAN и сетевые предложения, которые все могут быть доставлены

Fortinet представила производительный межсетевой экран дном достижении способствующем обеспечению высочайшей по данным компании производительности в отрасли. Функционирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности, необходимых для современных и будущих сетей. «В последние недели нехватка производительн

Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года расширение каналов поставок вынаших глобальных продаж и инвестирования в канал», - отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании. – «Fortinet является важным стратегическим партнером для наших клиентов. Для поддержки удаленной работы, наше собственное устройство обработки данных для безопасности FortiASIC (SPU) может обеспеч

Fortinet предоставил бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по кибербезопасности Компания Fortinet открыла бесплатный доступ к полному онлайн-каталогу продвинутых курсов Network Security Expert. Fortinet предлагает 24 бесплатных курса по безопасности, охватывающих, в частност

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F ннего межсетевого экрана сегментации и эффективно укрепить их позиции в области обеспечения безопасности», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. Цифровые инновации разрушают устоявшиеся корпоративные структуры, создавая новые услуги и возможности для бизнеса, а также повышая риск во всех отраслях промышленности. Взрывное внедр

Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform Fortinet анонсировала выход FortiOS 6.4, последней версии флагманской операционной системы для Fortinet Security Fabric. Благодаря 350 новым функциям, в FortiOS 6.4 появляются новые возможности по автоматизации, масштабированию, производительности и работе ИИ – все это для обеспечения на

Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs Fortinet объявила об интеграции Fortinet Secure SD-WAN с расширяемым решением для оркестрирования Amdocs, что позволит сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы по обеспечению безопасности и SD-WAN на клиентских пл

Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью олее дешевые широкополосные подключения к интернету, частично или полностью заменяющей MPLS, но с более высокими требованиями к качеству обслуживания и гарантированной доставке. Алексей Мальцев: Мы в Fortinet наблюдаем высокий спрос и стабильный рост интереса заказчиков к решениям SD-WAN CNews: Каковы причины успеха технологии в корпоративном сегменте ИТ? Алексей Мальцев: Сегодня все чаще г

Fortinet и Siemens займутся совместным созданием средств защиты промышленных сетей я растущие требования, предъявляемые к кибербезопасности при строительстве ПС, и потребность рынка в специально разработанных продуктах, компания Siemens решила присоединиться к партнерской программе Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance, чтобы участвовать в решении задач, возникающих при конвергенции ПС и IT-сетей. Создание широкого технологического партнерства в рамках всей экосистемы

Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo enSilo, частной компании с головным офисом в Сан-Франциско (Калифорния), разрабатывающей системы для обсепечения безопасности конечных точек. Это приобретение поможет нарастить возможности платформы Fortinet Security Fabric, укрепит создаваемые компанией Fortinet продукты и обеспечит пользователей передовыми решениями для защиты конечных точек, предоставив следующую функциональность

Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока атаках на ИТ-инфраструктуры компаний по всему миру, подтверждается и аналитическими исследованиями Fortinet. На основе данных, собираемых специалистами FortiGuard Labs, в каждом квартале года

Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз CNews: Как прошло событие, которое ваша компания организует уже не первый год для участников рынка кибербезопасности? Михаил Родионов: На прошлой неделе прошел наш пятый ежегодный Fortinet Security Day. Мы видим возрастающий интерес публики к информационной безопасности — пришло около 850 человек. Два вице-президента Fortinet выступили на мероприятии: Джо Сарно и

Fortinet рассказала о проблемах ИБ в условиях цифровой трансформации бизнеса Fortinet провела в Москве пятую конференцию Fortinet Security Day, ключевой темой которой стало «Обеспечение безопасности данных в условиях цифрового мира». В ходе конференцииобсуждались такие темы как Интернет вещей (IoT), Промышленный

Fortinet представила Secure SD-Branch для защиты WAN и периферии ение Secure SD-Branch – универсальное решение для защиты WAN и периферийного доступа, а также создания безопасной сетевой инфраструктуры, которое предназначено для распределенных предприятий. Решение Fortinet Secure SD-Branch дополняет собой портфолио Fortinet Security Fabric и расширяет возможности SD-WAN, обеспечивая защиту сетевого доступа и объединяя управление WAN и сетевой безо

Fortinet: большинство ботнетов используют уже сформировавшуюся инфраструктуру быструю и масштабную защиту для всего сетевого окружения, от интернета вещей и периферии до ядра сети и мультиоблачных инфраструктур. Фил Квейд (Phil Quade), директор по информационной безопасности, Fortinet, отметил: «К сожалению, мы по-прежнему видим, что киберпреступное сообщество в своей деятельности учитывает общенациональные стратегии и методологии, а также технические особенности но

Fortinet представила исследование тенденций безопасности в области промышленных сетей Компания Fortinet, работающая в области масштабных, интегрированных и автоматизированных решений инфор

Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN лизированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру. Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Периферия WAN является сегодня важным элементом поверхностей цифровых атак, но периферия вашей сети никогда не должна становиться узким местом в инфраструктуре. Для филиалов

Fortinet расширила портфолио Security Fabric ии. Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Fortinet, отметил: «Продолжение цифровой трансформации означает, что для бизнеса становится в

NSS Labs: FortiClient от Fortinet блокирует 100% вредоносного кода более интеллектуальные подключенные к сети конечных устройств. В этом году тестирование охватывает решения для обеспечения безопасности конечных точек от 19 различных производителей, и в рамках теста Fortinet FortiClient заблокировало 100% эксплойтов, неизвестных угроз и вредоносного кода, распространяющегося по HTTP, с нулевым количеством ложных срабатываний. Кроме того, решение продемонст

Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G связи и облачных инфраструктур, призванных защитить мобильные сети пятого поколоения. Среди них – разработанная компанией технология виртуальных SPU (Security Processor Unit – Процессор безопасности Fortinet), а также высокопроизводительные системы для повышения безопасности. Благодаря увеличению скорости доступа к сети, массовости подключений и новым возможностям получения прибыли, сети 5

Fortinet вошла в число партнеров-основателей центра кибербезопасности ВЭФ езопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сфере информационной безопасности. Генеральный директор Кен Се (Ken Xie) станет участником консультативного совета центра кибербезопасности. ВЭФ и Fortinet разделяют убежденность в том, что борьба с глобальными угрозами, представляющими опасность для цифровой экономики, требует принятия глобальных мер реагирования. Центр кибербезопасности