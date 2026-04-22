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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОЭЗ Томск Особая экономическая зона

СОБЫТИЯ


22.04.2026 Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
27.06.2014 Ростех построит в Томске производство 3D-микросистем 1
23.06.2014 «Дочка» «Ростеха» готовится производить в России «электронику нового поколения» 1
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования 1
09.04.2010 Путин: сибирские технопарки получат новые миллиарды 1
19.07.2006 Россия: первые резиденты обживают технопарки 1
14.06.2006 Первый белорусский технопарк получил ИТ-ориентацию 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

ОЭЗ Томск и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
InfoTeCS - ПроКванТ 9 4
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Код Безопасности 812 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 3
QuSolve - Квантовые системы 26 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Check Point Software Technologies 829 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Fortinet 452 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Palo Alto Networks 209 2
Т8 НТЦ 120 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
Научсофт - ScienceSoft 3 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
HID Global - IdenTrust 12 1
Sakrament - Сакрамент ИТ 11 1
Nokia Networks - ЦБТ - Центр беспроводных технологий 7 1
Телеофис - Teleofis 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 5
Axiom JDK СЗИ 175 4
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 4
InfoTeCS - ViPNet Client 122 4
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 4
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
QNAP QTS 35 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Linux OS 11533 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
Trinity - Тринити ER сервер 23 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 8 1
Google Android 15244 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Гусев Дмитрий 92 3
Якунин Александр 50 2
Путин Владимир 3454 1
Кудрин Алексей 125 1
Шоржин Валерий 67 1
Жвачкин Сергей 8 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Фещенко Марина 16 1
Хозин Леонид 11 1
Толоконский Виктор 8 1
Танаев Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Беларусь - Минск 706 2
Европа 24964 1
Европа Восточная 3138 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
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Образование в России 2893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
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