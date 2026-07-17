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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cronit Интеллектуальные системы

Cronit - Интеллектуальные системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 9 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 9 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 9 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2026 Арестованный по подозрению в заказном убийстве депутата выведен из состава учредителей двух ИТ-компаний 1
03.06.2021 «Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
19.07.2006 Россия: первые резиденты обживают технопарки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Cronit и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
КБСП РУП - Конструкторское бюро системного программирования 1 1
БизКомм 2 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1113 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2142 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9871 1
Кудрин Алексей 125 1
Колодей Сергей 8 1
Трабер Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 3
Беларусь - Минск 703 1
Беларусь - Белоруссия 6266 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11556 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1075 1
Экономический эффект 1329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 1
Энергетика - Energy - Energetically 5824 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3941 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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