Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3459
Системы 25704
Персоны 75630
География 2861
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

Колодей Сергей


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Интер РАО» и «Группа Астра» укрепляют партнерство для развития отечественных ИТ-технологий 1
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

 1
Импортозамещение 2023 1
28.12.2023 Сергей Колодей -

Сергей Колодей, «Сигма»: Российскому ERP-рынку не хватает поддержки и площадок для обмена опытом

 1
19.12.2022 Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года 1
03.06.2021 «Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Колодей Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5336 4
Cisco Systems 5158 2
Microsoft Corporation 24868 1
Huawei 4031 1
Lenovo Group 2307 1
Adobe Systems 1560 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Cronit - Интеллектуальные системы 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1339 1
Softline - Софтлайн 2997 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Oracle Corporation 6761 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 76 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 1
Dynamika - Динамика 26 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 25 1
MSoft - МСофт 16 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 2
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 277 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Роснефтегаз 5 1
Интер РАО Инвест 2 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Интер РАО Капитал 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 487 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9689 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1983 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5530 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6353 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4903 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17404 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5361 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3028 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 357 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 438 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1100 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 599 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3261 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1415 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3308 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7504 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 426 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4176 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 108 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 803 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 867 1
Age of Kings 2 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 317 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 30 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Сигма.ERP 2 1
Сигма.Биллинг 2 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Сигма.ИВК 5 1
Чубайс Анатолий 215 1
Сечин Игорь 36 1
Шугаев Дмитрий 2 1
Потапов Дмитрий 15 1
Яшин Андрей 12 1
Бочкарев Владимир 14 1
Какарыжкин Сергей 2 1
Скакунов Александр 16 1
Золотов Денис 3 1
Врацкий Андрей 145 1
Лебедева Ольга 20 1
Соколов Кирилл 33 1
Еремин Андрей 15 1
Путин Владимир 3250 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 48 1
Афанасьев Денис 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Казахстан - Республика 5654 1
Европа 24397 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Украина 7673 1
Грузия 1256 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Монголия 355 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Литва - Литовская Республика 655 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 5
Энергетика - Energy - Energetically 5249 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3634 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4054 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4140 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1382 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3098 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3012 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2574 1
Экономический эффект 1117 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5346 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 658 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 649 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 945 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5031 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 2
CNews Fast рейтинг 46 1
Markets&Markets Research 113 1
Mordor Intelligence 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
1С:Проект года 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще