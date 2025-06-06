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Колодей Сергей
УПОМИНАНИЯ
Колодей Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Сечин Игорь 36 1
|Шугаев Дмитрий 2 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Яшин Андрей 12 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Какарыжкин Сергей 2 1
|Скакунов Александр 16 1
|Золотов Денис 3 1
|Врацкий Андрей 145 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Соколов Кирилл 33 1
|Еремин Андрей 15 1
|Путин Владимир 3250 1
|Емышев Владимир 13 1
|Баулин Валерий 48 1
|Афанасьев Денис 71 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 2
|CNews Fast рейтинг 46 1
|Markets&Markets Research 113 1
|Mordor Intelligence 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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