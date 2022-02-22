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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Age of Kings



22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 1
11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 1
13.03.2020 Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic 1
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства 1
26.02.2020 Google испортит один из важнейших своих сервисов 1
03.02.2020 Google создала «убийцу» YouTube. Он не работает под Android 1
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
26.12.2019 «Октрон» будет поставлять на российский рынок RFID-принтеры Postek 1
17.12.2019 Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google 1
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 1
28.11.2019 МГТС сообщила о назначении генерального директора 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing 1
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
31.10.2019 В сервисный центр системного интегратора Oberon назначен новый директор 1
21.10.2019 Apple назначила нового директора по продажам в России 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1

Публикаций - 73, упоминаний - 73
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
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