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Ucom Юком


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
25.01.2024 МТС с трудом продала зарубежный актив таинственному офшору 1
16.11.2023 Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив 1
11.04.2023 МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили 1
14.03.2023 МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet 1
26.07.2022 «МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС 1
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив 1
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив 1
29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» 1
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» 1
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку 1
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться 1
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» 1
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
13.12.2018 МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
17.03.2016 Ericsson и Ucom запустят в Армении сеть LTE 1
19.12.2012 «Ростелеком» вышел в зарубежный интернет 1
16.05.2000 Норвежская Telenor приобретет акции двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Ucom и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 16
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 13
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 12
Ростелеком 10014 7
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 15 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 5
К Телеком - Исеть Телеком 88 5
Киевстар - Kyivstar 545 2
Карабах-Телеком 7 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
МегаФон 9399 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 293 1
Google LLC 12006 1
Цифра ГК 2488 1
itel 31 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Telenor - DTAC - Total Access Communication Public Company Limited 12 1
UCOM - United Communications Industry Plc 1 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Ericsson Nikola Tesla 4 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 9
Газпром ПАО 1376 5
Айбизнесбанк 4 4
Фора Банк 60 3
Molitro Holdings 4 2
Filor Ventures 2 2
Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - МобиДрам 5 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2041 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2147 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4954 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8681 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3267 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8252 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8980 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1226 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 291 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2313 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3007 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 528 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 1
Apple iPhone 6 4863 2
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Google Play - Google Store - Android Market 3367 1
Apple - App Store 2947 1
Samsung Galaxy 971 1
ММТ uDoctor 1 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Ericsson Expert Analytics 3 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
Age of Kings 2 1
Есаян (братья) 10 10
Карапетян Самвел 12 9
Хачатрян Гагик 8 8
Есаян Айком 8 8
Есаян Александр 7 6
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 5
Пятахин Андрей 20 3
Азизян Лиана 3 3
Фарамазян Айк 5 2
Арзуманян Карен 5 2
Казорин Дмитрий 4 2
Николаев Вячеслав 102 2
Каршков Сергей 5 2
Юдчиц Денис 7 1
Григорян Левон 1 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 1
Одабашьян Карекин 1 1
Мартиросян Ваган 9 1
Осеевский Михаил 329 1
Унанян Арман 1 1
Хачатрян Гигак 1 1
Барсегян Ашот 1 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 18 1
Ерзнкян Минас 2 1
Баргесян Ашот 1 1
Армения - Республика 2337 19
Россия - РФ - Российская федерация 150548 17
Франция - Французская Республика 7916 5
Армения - Ереван 206 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 4
Украина 7689 3
Канада 4929 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1095 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Италия - Итальянская Республика 4394 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1149 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1028 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 1
Таджикистан - Республика 888 1
Бурунди - Республика 70 1
Зимбабве - Республика 118 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 12 1
Камбоджа - Королевство 151 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 77 1
Азербайджанская ССР 1 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Евразия - Евразийский континент 619 1
Африка - Африканский регион 3526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Азия - Азиатский регион 5635 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Таиланд - Королевство 841 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
НКАО - Степанакерт - Ханкенди 2 1
Намибия - Республика 89 1
Япония 13392 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 1
Кипр - Республика 571 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7133 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 2
Армения - Сотовый рынок 2 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6525 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6654 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 409 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5907 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 933 1
Энергетика - Energy - Energetically 5289 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 267 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 4
Sputnik Армения 1 1
Голос Армении 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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