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Viva Armenia GNC-Alfa Джиэнси-Альфа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 18
Viva Armenia и организации, системы, технологии, персоны:
|Molitro Holdings 5 3
|Tashir Group - Ташир ГК 31 3
|Filor Ventures 2 2
|Газпром ПАО 1484 2
|Фора Банк 85 1
|Айбизнесбанк 4 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
|Depositphotos - фотобанк 404 1
|Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
|Провоторов Александр 158 3
|Фарамазян Айк 5 3
|Карапетян Самвел 13 3
|Мартиросян Ваган 9 2
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 2
|Арзуманян Карен 5 2
|Кромский Дмитрий 28 1
|Азизян Лиана 3 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Демирханян Борис 10 1
|Есаян (братья) 10 1
|Есаян Айком 8 1
|Унанян Арман 1 1
|Каршков Сергей 5 1
|Завьялов Павел 3 1
|Соколов Константин 5 1
|Азема Екатерина 3 1
|Казорин Дмитрий 4 1
|Семенихин Роман 4 1
|Акопьян Рубен 1 1
|Габриэлян Арсен 1 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Сачков Илья 126 1
|Зубов Александр 12 1
|Есаян Александр 7 1
|Писарев Алексей 12 1
|Сачков Владимир 14 1
|Григорян Левон 1 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Климко Игорь 20 1
|Хачатрян Гагик 8 1
|Погосян Ашот 12 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 1
|Одабашьян Карекин 1 1
|Литвиненко Константин 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.