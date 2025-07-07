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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Соколов Константин


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
25.01.2024 МТС с трудом продала зарубежный актив таинственному офшору 1
20.09.2012 В «АМТ-Груп» — новый директор департамента ИБ 1
09.07.2007 «Микротест» поможет компаниям защититься от DDoS-атак: новое решение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соколов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 2
Микротест 278 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 1
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 15 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1328 1
Cisco Systems 5168 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Arbor Networks 59 1
Газпром ПАО 1376 1
Айбизнесбанк 4 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1330 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3292 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 313 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6503 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3043 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2109 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12488 1
Есаян Александр 7 1
Есаян (братья) 10 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Гольцов Александр 79 1
Носаков Василий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Армения - Республика 2337 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 1
Энергетика - Energy - Energetically 5289 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6039 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1503 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 549 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2838 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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