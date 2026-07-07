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Tashir GNC-Alfa Джиэнси-Альфа

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 «Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива 1
07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив 1
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив 1
13.12.2018 МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
25.09.2013 Доступ к ресурсам Mail.Ru Group для жителей Армении ускорился в 7 раз 1
19.12.2012 «Ростелеком» вышел в зарубежный интернет 1
18.12.2012 «Ростелеком» вышел на телекоммуникационный рынок Армении 2
03.02.2012 «Ростелеком» начал международную экспансию 1
03.02.2012 «Ростелеком» приобрел 75% крупнейшего в Армении независимого оператора магистрального интернета и передачи данных 1
08.06.2010 «Комстар» расширяет покрытие сети WiMAX в Армении 1
25.06.2009 Step Logic займется строительством магистральной транспортной сети в Армении 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Tashir и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10872 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15589 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9480 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 10
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 65 10
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 9
Ucom - Юком 22 6
К Телеком - Исеть Телеком 97 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
itel 34 2
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 2
МегаФон 10635 2
VK - Mail.ru Group 3593 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3085 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Киевстар - Kyivstar 568 2
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 1
Ovio 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3319 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 200 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 420 1
Google LLC 12618 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Карабах-Телеком 7 1
Molitro Holdings 5 3
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
Filor Ventures 2 2
Газпром ПАО 1482 2
Фора Банк 85 1
Айбизнесбанк 4 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22770 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4978 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9770 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26152 3
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 296 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64355 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7533 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2949 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2139 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5899 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10705 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3247 1
IP-транзит - IP-магистраль 57 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3649 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 612 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13412 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 443 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4155 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9227 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12756 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26568 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61233 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Провоторов Александр 158 3
Фарамазян Айк 5 3
Карапетян Самвел 13 3
Мартиросян Ваган 9 2
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 2
Арзуманян Карен 5 2
Кромский Дмитрий 28 1
Азизян Лиана 3 1
Кудряшов Антон 10 1
Демирханян Борис 10 1
Есаян (братья) 10 1
Есаян Айком 8 1
Унанян Арман 1 1
Каршков Сергей 5 1
Завьялов Павел 3 1
Соколов Константин 5 1
Азема Екатерина 3 1
Казорин Дмитрий 4 1
Семенихин Роман 4 1
Акопьян Рубен 1 1
Габриэлян Арсен 1 1
Осеевский Михаил 350 1
Сачков Илья 126 1
Зубов Александр 12 1
Есаян Александр 7 1
Писарев Алексей 12 1
Сачков Владимир 14 1
Григорян Левон 1 1
Дарбинян Армен 2 1
Климко Игорь 20 1
Хачатрян Гагик 8 1
Погосян Ашот 12 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 1
Одабашьян Карекин 1 1
Литвиненко Константин 7 1
Армения - Республика 2436 15
Россия - РФ - Российская федерация 164864 12
Иран - Исламская Республика Иран 1153 6
Грузия 1322 5
Армения - Ереван 222 3
Беларусь - Белоруссия 6257 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14772 2
Кипр - Республика 635 2
Армения - Степанаван 3 1
НКАО - Степанакерт - Ханкенди 2 1
Армения - Гюмри 14 1
Армения - Сюникская область - Капан - Каджаран 6 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 1
Армения - Арташат 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54496 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47342 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1240 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1077 1
Канада 5061 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Франция - Французская Республика 8143 1
Украина 7908 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 1
Азербайджанская ССР 1 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3820 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57240 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1904 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8029 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18032 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5563 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1824 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5637 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7423 1
Энергетика - Energy - Energetically 5803 1
Паспорт - Паспортные данные 2823 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2790 1
Аудит - аудиторский услуги 3397 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6662 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6976 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11651 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10825 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
Голос Армении 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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