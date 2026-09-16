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НКАО Нагорно-Карабахская автономная область Нагорный Карабах

НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Началось серийное производство российского электромобиля Atom 1
07.10.2025 Крупный инвестор покинул проект создания российского электромобиля 1
22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака 1
29.10.2024 В России создан аналог БПЛА Bayraktar с улучшенными характеристиками 2
26.08.2024 Россия начала использовать в зоне СВО портативный анти-БПЛА комплекс «Чистюля» 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 2
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 8
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 2
29.11.2011 МТС прокредитовала потенциального президента Армении на $90 млн 1
30.09.2009 В телефонном коде России появилось новое государство 6
15.10.2008 «Билайн» спас армянский интернет от Грузии 1
08.06.2006 "Ростелеком" бросил вызов МТС и "Билайну" 1
09.11.2004 В Армении ввели монополию на IP-телефонию 1
31.05.2004 Сотовая связь Армении и Грузии будет русской? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 30

НКАО и организации, системы, технологии, персоны:

Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 6
Карабах-Телеком 7 5
К Телеком - Исеть Телеком 97 5
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 4
Ростелеком 11019 4
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком - Коллнет 72 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 3
МегаФон 10894 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 826 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Vodafone Group 1412 2
Киевстар - Kyivstar 570 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Тримоб - TriMob 35 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Интертелеком - Intertelecom 38 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 1
Google LLC 12761 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 1
Аквафон 16 1
Nesqol 1 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 1
Trans World Telecom 2 1
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 1
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 1
ОСС-Звезда - Объединенная система связи - Армяно-российско-американское транснациональное СП 8 1
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3371 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
NEQSOL Holding 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Резонанс НПП 407 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 202 1
Саркисян груп 1 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
Кама АО 15 1
eBay Inc 1642 1
Газпром ПАО 1497 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
ОЭЗ Мегри - Особая экономическая зона 2 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 727 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9650 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2644 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2608 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7410 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 2
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10302 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 716 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1445 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3743 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 102 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
LMDS - Local Multipoint Distribution Service - Местный мультиточечный сервис распространения 32 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2523 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 1
Пропускная способность - Bandwidth 1925 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1022 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 644 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3752 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 622 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1412 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 78 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2841 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1050 1
Google Cloud Services 245 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 13 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3578 1
Apple - App Store 3139 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 3
Арзуманян Карен 5 2
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 2
Манукян Андраник 9 2
Григорян Левон 1 1
Кочарян Роберт 12 1
Захарова Мария 13 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 1
Одабашьян Карекин 1 1
Макацария Хвиче 2 1
Копаладзе Реваз 1 1
Морошкин Александр 118 1
Кореш Виктор 83 1
Минаев Артем 26 1
Каледин Виктор 13 1
Клименко Антон 11 1
Киракосян Артак 1 1
Беловолов Сергей 3 1
Gül Abdullah - Гюль Абдулла 4 1
Бабаян Григор 2 1
Акопян Эдуард 1 1
Садоян Аршак 2 1
Шапошников Максим 6 1
Арутюнян Давид 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 64 1
Сулаберидзе Мариам 3 1
Жвания Зурабу 1 1
Vasilios Fetsis - Фетсис Василиос 5 1
Мкртчян Левон 2 1
Драчев Антон 2 1
Корецкий Сергей 1 1
Белоусов Евгений 1 1
Дулов Валерий 1 1
Картавых Игорь 1 1
Бройтман Михаил 2 1
Ляпунов Роман 1 1
Ровинский Юлий 1 1
Оджикян Араксия 2 1
Щеголев Игорь 699 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 14
Армения - Республика 2464 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 8
Украина 7945 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 5
Турция - Турецкая республика 2637 5
Грузия 1336 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 3
Иран - Исламская Республика Иран 1160 3
Греция - Греческая Республика 1018 3
Абхазия - Республика 202 2
Армения - Ереван 225 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 273 2
НКАО - Степанакерт - Ханкенди 2 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 2
Болгария - Республика 800 2
Южная Осетия - Государство Алания 119 2
Ливан - Ливанская Республика 203 2
Украина - Киев 1154 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 470 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 48 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 1
Азербайджанская ССР 1 1
Донбасс 68 1
Ливия 153 1
ПМР - Тирасполь 16 1
Армения - Гюмри 14 1
Армения - Сюникская область - Капан - Каджаран 6 1
Азербайджан - Хачмаз 3 1
Армения - Арташат 4 1
Казахстан - Республика 6087 1
Европа 25012 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 1
Земля - планета Солнечной системы 10893 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7079 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4068 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7650 2
Аренда 2715 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 876 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1217 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 399 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Опцион 109 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2773 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8940 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 1
Паспорт - Паспортные данные 2879 1
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 1
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 1
Металлы - Серебро - Silver 833 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Mash - telegram-канал 25 1
Azernews 1 1
Военный обозреватель 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
Forbes - Форбс 1014 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 1
NYT - The New York Times 1103 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2469 1
The Washington Post 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 3
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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