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Драчев Антон
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Венчурный фонд «Т-Инвестиций» инвестировал в онлайн-сервис бытовых услуг Airo 1
Драчев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 11 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
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