ФСБ РФ ЦОС Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака 1
29.10.2024 Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену 1
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 2
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами 1
04.02.2008 ФСБ наблюдает за Microsoft 1
14.11.2005 ФСБ завело дело на руководство ракетно-космического НИИ 1
15.08.2002 ФСБ обвиняет ФБР в хакерстве 1
08.08.2000 ФСБ арестовала группу лиц, планировавших убийство А.Тулеева 1

ФСБ РФ ЦОС и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2895 1
Microsoft Corporation 25017 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Invita Security 7 1
PayPal 658 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 50 1
RedSys - РедСис 74 1
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1270 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 117 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 149 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3282 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5652 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 153 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 191 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 326 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1404 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4521 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1066 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3260 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2429 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2304 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 396 1
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 316 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2379 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 596 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 361 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21443 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7951 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 523 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5584 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 1
Tutanota - Сервис электронной почты со встроенным шифрованием 2 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
PQMail 2 1
StartMail - почтовый сервис 3 1
Microsoft Windows NT 885 1
Microsoft Windows XP 2412 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4924 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 414 1
Microsoft Office 3871 1
Решетин Игорь 7 1
Иванов Алексей 147 1
Горшков Василий 9 1
Климашин Николай 4 1
Данилов Евгений 20 1
Ткач Игорь 1 1
Твердохлебов Сергей 8 1
Алкснис Виктор 70 1
Тулеев Аман 10 1
Губов Андрей 6 1
Рожкин Александр 6 1
Патрушев Николай 28 1
Pfau Matthias - Пфау Маттиас 1 1
Чубайс Анатолий 215 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Волк Ирина 22 1
Галкин Борис 6 1
Дадобоев Фируз 1 1
Шадаев Максут 1092 1
Кричевский Никита 1 1
Белоусов Андрей 144 1
Шойгу Сергей 90 1
Кузнецов Юрий 5 1
Булгаков Дмитрий 5 1
Попов Иван 3 1
Иванов Тимур 3 1
Барышев Михаил 1 1
Перенджиев Александр 1 1
Хамазин Андрей 1 1
Белков Андрей 1 1
Драчев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 1
Германия - Федеративная Республика 12845 1
Египет - Арабская Республика 1037 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1649 1
Россия - СФО - Новосибирск 4525 1
Россия - СФО - Кемеровская область 963 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1796 1
Россия - СФО - Иркутская область 1190 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1603 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 880 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5296 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 1
Таджикистан - Республика 892 1
Европа 24485 1
Украина 7720 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2947 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8116 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3621 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7194 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Паспорт - Паспортные данные 2654 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1783 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 365 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3601 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 176 1
ОПК - Мины - минирование 94 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 740 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 77 1
Энергетика - Energy - Energetically 5366 1
Аудит - аудиторский услуги 2917 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1640 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 480 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 223 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1342 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 644 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6184 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 221 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 738 1
Минобороны РФ - ЮВО - Южный военный округ 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 2
TechRadar 95 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 677 1
Российская газета 274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Leibniz Universität Hannover - Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 3 1
РАН - Российская академия наук 1964 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379535, в очереди разбора - 738824.
Создано именных указателей - 181430.
