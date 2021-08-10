Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таджикистан
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 434, упоминаний - 663
Таджикистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 408 6
|Фролова Светлана 41 6
|Каримов Ислам 85 5
|Каримова Гульнара 89 5
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Цыбульников Вячеслав 35 3
|Рахмон Эмомали 3 3
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 3
|Кирсанова Светлана 54 2
|Фридман Михаил 54 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Тюрина Мария 39 2
|Давлатзод Нусратулл 3 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Андреев Сергей 39 2
|Носков Константин 201 2
|Атоев Илхом 3 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Путятинский Сергей 53 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Резникович Алексей 19 1
|Каримов Ринат 28 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Торбахов Александр 54 1
|Кулик Вадим 113 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Степченков Максим 36 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Чугунов Никита 53 1
|Титов Борис 27 1
|Поляков Сергей 60 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
|Главчев Владимир 17 1
|Песков Дмитрий 65 1
|CNews Analytics 1988 7
|Analysys Mason 26 2
|Gartner 2188 1
|GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756111, в очереди разбора - 659801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756111, в очереди разбора - 659801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru