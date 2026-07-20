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Таджикистан Республика

Таджикистан - Республика

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

сейчас доступны специальные условия на подписку. Об этом CNews сообщили представители Wink. Жители Таджикистана доступны свыше 40 популярных проектов линейки Wink Originals, включая «Слово пац
10.12.2025 «МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников

«МегаФон Таджикистан» выстроил системную модель корпоративного обучения на базе платформы iSpring Learn. Благодаря внедрению решения iSpring оператору удалось сократить сроки подготовки и адаптации новы
10.10.2025 «Сомерс» запустила в Таджикистане оплату госуслуг на POS-терминалах

бщили представители Softline. Приложение работает на платежных устройствах системообразующих банков Таджикистана и может быть масштабировано на другие финансовые организации по всему СНГ. Благо
18.06.2025 «МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

еским развитием нашего партнерства с «МегаФоном» – теперь на уровне национального телеком-оператора Таджикистана. «МегаФон Таджикистан» – ключевой оператор с масштабной инфраструктурой и глубок
13.03.2025 Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»

артнерства в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что соответствует целям Таджикистана по цифровизации экономики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. «Сотр
05.03.2025 РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности

город Душанбе, где встретился с директором Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан Хуршедом Мирзо и главой «Национального патентно-информационного центра
26.12.2024 Оплата по QR в Таджикистане стала доступна для клиентов Сбербанка

представители Сбербанка. Привычный для жителей России способ оплаты теперь доступен и на территории Таджикистана. Все, что нужно – отсканировать QR камерой в приложении Сбербанка. Оплата будет

09.06.2023 «МТС банк» реализовал платежный сервис оплаты по QR из любых банков РФ в Таджикистане

рвис открывает широкие возможности оплаты товаров и услуг со счетов российских банков на территории Таджикистана. Сервис доступен как гражданам России, так и иностранным гражданам, имеющим дейс
07.03.2023 «МТС банк» обеспечил сервис прямых трансграничных переводов по номеру телефона в Таджикистан

е финансовые сервисы «МТС банка» на новый уровень». *** МДО «Имон интернешнл» − финансовый институт Таджикистана, имеющий сеть из 127 представительств и функционирующий на рынке микрофинансиров
16.02.2023 МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»

сервисов пополнил новый способ перевода между двумя странами. Он однозначно будет оценен гражданами Таджикистана, которые часто посещают Россию. Сервис МТС Банка – еще один удобный способ попол
12.10.2022 Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках

специальный чат-бот банка в мессенджере Telegram MTS Bank Now для граждан из стран СНГ, прибывающих в Россию. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка». Чат-бот доступен на русском, узбекском, таджикском и кыргызском языках. По прибытии в Россию иностранные граждане могут получить дебетовую карту MTS Cashback и SIM-карту сотового оператора МТС в точках продаж, вместе с которыми клиен
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды

еч с коллегами из телеком-компаний, представителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых
29.07.2022 «МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС

са мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы «Корти милли» любых банков Таджикистана в салонах связи МТС в таджикских сомони. Для этого необязательно быть клиентом «
16.02.2022 «МТС банк» запустил оплату услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана

«МТС банк» объявил о запуске нового сервиса по оплате услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана для всех пользователей без комиссии и с начислением кешбэка 1%. Оп
03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз

Монополизация таджикского рынка SMS-рассылок Сотовые операторы Таджикистана передали функцию осуществления SMS-рассылок единому поставщику — зарегистрирован
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана

бербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и компанией «МегаФон». Сервис оказался востребованным среди клие
11.11.2020 «МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан

вили о запуске мгновенных переводов без комиссии на банковские карты Национальной платежной системы Республики Таджикистан «Корти Милли» и услуги пополнения лицевого счета абонента сотового опе
30.01.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана

Сбербанк сообщил о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут оплатить услуги связи Tcell, «Мегафона
13.12.2019 Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке

телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан. С сегодняшнего дня любой клиент оператора может моментально пополнить
18.11.2019 Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell

писании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в «Сбербанк онлайне» и сети терми
19.04.2019 Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан

В Таджикистане подорожал мобильный интернет Сотовые операторы Таджикистана повысили цены на мобильный интернет. Как сообщила таджикская служба «Радио «Своб
04.03.2019 СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана

«Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас». В начале прошлого года в ведомстве начался проце
25.09.2018 «Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов

кта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует проду
30.08.2018 Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос

Не более двух SIM-карт в одни руки Гражданам Таджикистана запретили иметь более двух SIM-карт разных сотовых операторов. Об этом сообщила

06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана

Veon выходит из Таджикистана Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», д
02.04.2018 «Хайтэк» завершил первый международный проект в Республике Таджикистан

связи Eastera по созданию мультимедийного контакт-центра для Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. В ходе проекта в ведомстве был построен контакт-центр на базе решения
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype

Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым операторам и интернет-провайдерам письмо об аннулирова
18.09.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей

, ОАХР), которой до этого уже принадлежали остальные 40% акций оператора. Как Telia не выпускали из Таджикистана Первоначально Telia договорилась о продаже «Индиго-Таджикистан» еще в сентябре 2
29.05.2017 Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Таджикистане

льным образом, убеждены в компании. После этого сервис планирует начинать работу и в других городах Таджикистана.
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане

Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной
01.03.2017 Столичные абоненты Tele2 могут звонить в Таджикистан за 36 копеек

рорегиона «Москва» Tele2, сказал: «В столичном регионе работает и учится большое количество жителей Таджикистана, которым важно всегда оставаться на связи с родными и близкими. Специально для н
23.01.2017 Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане

Telia подчеркивают, что такого понятия, как «нереализованные доходы», в налоговом законодательстве Таджикистана нет. Вице-президент Telia Эмиль Нильсон (Emil Nilsson) выразил серьезную обеспок
18.01.2017 Таджикские «Билайн» и «Мегафон» повышают цену звонков в Россию

В Таджикистане подорожали звонки в Россию Сотовые операторы Таджикистана повышают цены на международные звонки в России. Как сообщает «Интерфакс», об это
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»

л событие Рамеш Худоиев, председатель правления «Казкоммерцбанк Таджикистан». На сегодняшний день в Таджикистане работают более 1500 пунктов «Золотой Короны», партнерами системы являются 24 фин
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора

Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пак
15.06.2016 Решение от «АйТи. Смарт системы» с применением RFID-технологии внедряют в Таджикистане

Система «АйТи-Автоматическая идентификация: Учет имущества», разработанная компанией «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи»), будет внедрена в одном из крупных банков Таджикистана. Проектом займется компания NASR Innovation Technology (г. Душанбе) с помощью «АйТи. Смарт системы», которая в России выполнила уже более 30 аналогичных проектов в крупных организа
23.05.2016 ЦФТ открыла офис в Таджикистане

стан) и Кишиневе (Молдова), сообщили CNews в ЦФТ. В ряду задач нового офиса ЦФТ — развитие на рынке Таджикистана современных продуктов банковской автоматизации, внедрение и сопровождение ИТ-реш
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке»

Компания «Аксиоматика» объявила о старте работы на рынке Таджикистана. Как сообщили CNews в «Аксиоматике», в июле компания подписала договор с «Спитам
26.03.2015 МДО «Дастрас» запустила денежные переводы по системе Contact

ии, Индии, Вьетнама и др., на банковские карты Visa, MasterCard и UnionPay. Переводы Contact внутри республики Таджикистан, в Россию и другие страны ближнего зарубежья являются безадресными — п
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов

ВымпелКом Лтд.» объявила о принятии решения назначить Константина Колесова на должность генерального директора компании «Таком», предоставляющей услуги связи под торговой маркой Beeline на территории Таджикистана. Константин Колесов сменит на этом посту Милоша Сурлу, который решил покинуть компанию в связи с семейными обстоятельствами. Константин Колесов в настоящее время занимает должность

Публикаций - 953, упоминаний - 1225

Таджикистан и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 193
МегаФон 10742 147
Microsoft Corporation 25775 120
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 116
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 105
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 51
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 45
ЦФТ - Золотая Корона 362 37
Ростелеком 10948 35
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 33
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 31
Киевстар - Kyivstar 569 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 29
Huawei 4676 28
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 27
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 27
Cisco Systems 5372 23
Yandex - Яндекс 9216 22
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 22
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 20
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 18
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 17
Intel Corporation 12811 17
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 17
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 16
Таджиктелеком 17 16
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 16
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 14
Samsung Electronics 11064 14
Oracle Corporation 7074 14
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 13
Fintur 57 12
9594 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
NanduQ - Qiwi 1013 34
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 30
Visa International 1993 29
Альфа-Групп 745 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Альфа-Банк 1979 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Имон Интернешнл МДО 10 10
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 10
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 9
Почта России ПАО 2370 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 9
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 8
Россети Ленэнерго 1699 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Кампэй - Comepay - платежная система 43 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 6
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 5
Jam Holding Asset Management 6 5
Связной ГК 1401 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 25
Судебная власть - Judicial power 2500 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 6
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 5
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 5
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 69
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 6
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 189
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 160
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 119
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 76
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 75
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 48
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 40
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 35
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 28
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 25
Microsoft Windows 16882 62
Microsoft Windows 2000 8678 40
Microsoft Windows XP 2431 35
Google Android 15243 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 22
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 18
Apple iOS 8583 17
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 17
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 16
Linux OS 11533 16
Apple iPhone 6 4861 15
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 12
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 11
Microsoft Office 4170 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 9
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 9
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 7
Microsoft Visual Studio 429 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Rakuten Viber 665 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Microsoft Windows NT 890 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Microsoft Office XP 81 6
Федорова Олеся 63 17
Путин Владимир 3454 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
Каримов Ислам 97 12
Каримова Гульнара 95 11
Пальчун Кирилл 84 11
Изосимов Александр 192 10
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
Солдатенков Сергей 162 8
Фридман Михаил 146 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Рейман Леонид 1065 8
Арлазаров Владимир 290 8
Торбахов Александр 111 8
Брюквин Юрий 300 7
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Фролова Светлана 42 6
Погребинский Антон 45 6
Усманов Алишер 311 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
Слободин Михаил 56 5
Кузьмичев Алексей 54 5
Авен Петр 67 5
Хан Герман 56 5
Рахмон Эмомали 5 5
Белашева Марина 37 5
Авдеев Сергей 29 5
Шадаев Максут 1210 5
Дмитриев Кирилл 120 4
Авакян Гаянэ 52 4
Ермаков Валерий 140 4
Осадчая Екатерина 47 4
Пилюгин Игорь 11 4
Дробышевский Михаил 53 4
Ничипоренко Алексей 30 4
Зобнина Маргарита 54 4
Айриян Сурен 34 4
Баженова Елена 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 794
Узбекистан - Республика 2005 598
Казахстан - Республика 6048 578
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 517
Беларусь - Белоруссия 6289 442
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 431
Армения - Республика 2449 412
Украина 7928 389
Грузия 1332 367
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 347
Туркмения - Туркменистан 456 230
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 194
Молдавия - Республика Молдова 738 187
Турция - Турецкая республика 2620 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 123
Европа 24964 89
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 85
Азия - Азиатский регион 5920 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 82
Монголия 382 75
Абхазия - Республика 196 57
Латвия - Латвийская Республика 836 56
Израиль 2856 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
Германия - Федеративная Республика 13221 53
Чехия - Чешская Республика 1349 51
Индия - Bharat 5869 50
Италия - Итальянская Республика 4508 49
Таджикистан - Душанбе 55 47
Африка - Африканский регион 3641 46
Греция - Греческая Республика 1017 44
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 42
Франция - Французская Республика 8177 42
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 42
Литва - Литовская Республика 673 41
Норвегия - Королевство 1858 41
Швеция - Королевство 3782 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 267
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 189
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 75
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Английский язык 7030 32
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 19
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 73
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
РИА Новости 1033 7
Bloomberg 1627 6
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Известия ИД 770 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
AP - Associated Press 2007 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Space Daily 528 2
Washington Profile 142 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
Военно-промышленный курьер 88 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Fortune 211 1
SamMobile 57 1
Деловой Петербург 40 1
Царьград - телеканал 29 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 22
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 9
Рустелеком ТК 305 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
GSMA Intelligence 11 1
Synergy Research Group 48 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AdIndex 13 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Global 50 11 1
MForum Analytics 20 1
Envisioneering Group 10 1
Multimedia Research Institute 3 1
Futuresource Consulting 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН - Российская академия наук 2122 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Oracle Academy 8 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
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