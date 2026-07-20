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Таджикистан Республика
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
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Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан
сейчас доступны специальные условия на подписку. Об этом CNews сообщили представители Wink. Жители Таджикистана доступны свыше 40 популярных проектов линейки Wink Originals, включая «Слово пац
|10.12.2025
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«МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников
«МегаФон Таджикистан» выстроил системную модель корпоративного обучения на базе платформы iSpring Learn. Благодаря внедрению решения iSpring оператору удалось сократить сроки подготовки и адаптации новы
|10.10.2025
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«Сомерс» запустила в Таджикистане оплату госуслуг на POS-терминалах
бщили представители Softline. Приложение работает на платежных устройствах системообразующих банков Таджикистана и может быть масштабировано на другие финансовые организации по всему СНГ. Благо
|18.06.2025
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«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане
еским развитием нашего партнерства с «МегаФоном» – теперь на уровне национального телеком-оператора Таджикистана. «МегаФон Таджикистан» – ключевой оператор с масштабной инфраструктурой и глубок
|13.03.2025
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Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»
артнерства в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что соответствует целям Таджикистана по цифровизации экономики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. «Сотр
|05.03.2025
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РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности
город Душанбе, где встретился с директором Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан Хуршедом Мирзо и главой «Национального патентно-информационного центра
|26.12.2024
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Оплата по QR в Таджикистане стала доступна для клиентов Сбербанка
представители Сбербанка. Привычный для жителей России способ оплаты теперь доступен и на территории Таджикистана. Все, что нужно – отсканировать QR камерой в приложении Сбербанка. Оплата будет
|09.06.2023
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«МТС банк» реализовал платежный сервис оплаты по QR из любых банков РФ в Таджикистане
рвис открывает широкие возможности оплаты товаров и услуг со счетов российских банков на территории Таджикистана. Сервис доступен как гражданам России, так и иностранным гражданам, имеющим дейс
|07.03.2023
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«МТС банк» обеспечил сервис прямых трансграничных переводов по номеру телефона в Таджикистан
е финансовые сервисы «МТС банка» на новый уровень». *** МДО «Имон интернешнл» − финансовый институт Таджикистана, имеющий сеть из 127 представительств и функционирующий на рынке микрофинансиров
|16.02.2023
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МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»
сервисов пополнил новый способ перевода между двумя странами. Он однозначно будет оценен гражданами Таджикистана, которые часто посещают Россию. Сервис МТС Банка – еще один удобный способ попол
|12.10.2022
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Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках
специальный чат-бот банка в мессенджере Telegram MTS Bank Now для граждан из стран СНГ, прибывающих в Россию. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка». Чат-бот доступен на русском, узбекском, таджикском и кыргызском языках. По прибытии в Россию иностранные граждане могут получить дебетовую карту MTS Cashback и SIM-карту сотового оператора МТС в точках продаж, вместе с которыми клиен
|23.09.2022
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«Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды
еч с коллегами из телеком-компаний, представителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых
|29.07.2022
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«МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС
са мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы «Корти милли» любых банков Таджикистана в салонах связи МТС в таджикских сомони. Для этого необязательно быть клиентом «
|16.02.2022
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«МТС банк» запустил оплату услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана
«МТС банк» объявил о запуске нового сервиса по оплате услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана для всех пользователей без комиссии и с начислением кешбэка 1%. Оп
|03.06.2021
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В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз
Монополизация таджикского рынка SMS-рассылок Сотовые операторы Таджикистана передали функцию осуществления SMS-рассылок единому поставщику — зарегистрирован
|22.12.2020
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Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана
бербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и компанией «МегаФон». Сервис оказался востребованным среди клие
|11.11.2020
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«МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан
вили о запуске мгновенных переводов без комиссии на банковские карты Национальной платежной системы Республики Таджикистан «Корти Милли» и услуги пополнения лицевого счета абонента сотового опе
|30.01.2020
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Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана
Сбербанк сообщил о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут оплатить услуги связи Tcell, «Мегафона
|13.12.2019
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Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке
телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан. С сегодняшнего дня любой клиент оператора может моментально пополнить
|18.11.2019
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Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell
писании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в «Сбербанк онлайне» и сети терми
|19.04.2019
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Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан
В Таджикистане подорожал мобильный интернет Сотовые операторы Таджикистана повысили цены на мобильный интернет. Как сообщила таджикская служба «Радио «Своб
|04.03.2019
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СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана
«Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас». В начале прошлого года в ведомстве начался проце
|25.09.2018
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«Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов
кта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует проду
|30.08.2018
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Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос
Не более двух SIM-карт в одни руки Гражданам Таджикистана запретили иметь более двух SIM-карт разных сотовых операторов. Об этом сообщила
|06.04.2018
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Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана
Veon выходит из Таджикистана Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», д
|02.04.2018
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«Хайтэк» завершил первый международный проект в Республике Таджикистан
связи Eastera по созданию мультимедийного контакт-центра для Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. В ходе проекта в ведомстве был построен контакт-центр на базе решения
|05.01.2018
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В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype
Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым операторам и интернет-провайдерам письмо об аннулирова
|18.09.2017
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Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей
, ОАХР), которой до этого уже принадлежали остальные 40% акций оператора. Как Telia не выпускали из Таджикистана Первоначально Telia договорилась о продаже «Индиго-Таджикистан» еще в сентябре 2
|29.05.2017
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Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Таджикистане
льным образом, убеждены в компании. После этого сервис планирует начинать работу и в других городах Таджикистана.
|03.04.2017
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Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане
Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной
|01.03.2017
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Столичные абоненты Tele2 могут звонить в Таджикистан за 36 копеек
рорегиона «Москва» Tele2, сказал: «В столичном регионе работает и учится большое количество жителей Таджикистана, которым важно всегда оставаться на связи с родными и близкими. Специально для н
|23.01.2017
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Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане
Telia подчеркивают, что такого понятия, как «нереализованные доходы», в налоговом законодательстве Таджикистана нет. Вице-президент Telia Эмиль Нильсон (Emil Nilsson) выразил серьезную обеспок
|18.01.2017
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Таджикские «Билайн» и «Мегафон» повышают цену звонков в Россию
В Таджикистане подорожали звонки в Россию Сотовые операторы Таджикистана повышают цены на международные звонки в России. Как сообщает «Интерфакс», об это
|05.10.2016
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К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»
л событие Рамеш Худоиев, председатель правления «Казкоммерцбанк Таджикистан». На сегодняшний день в Таджикистане работают более 1500 пунктов «Золотой Короны», партнерами системы являются 24 фин
|08.09.2016
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Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора
Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пак
|15.06.2016
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Решение от «АйТи. Смарт системы» с применением RFID-технологии внедряют в Таджикистане
Система «АйТи-Автоматическая идентификация: Учет имущества», разработанная компанией «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи»), будет внедрена в одном из крупных банков Таджикистана. Проектом займется компания NASR Innovation Technology (г. Душанбе) с помощью «АйТи. Смарт системы», которая в России выполнила уже более 30 аналогичных проектов в крупных организа
|23.05.2016
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ЦФТ открыла офис в Таджикистане
стан) и Кишиневе (Молдова), сообщили CNews в ЦФТ. В ряду задач нового офиса ЦФТ — развитие на рынке Таджикистана современных продуктов банковской автоматизации, внедрение и сопровождение ИТ-реш
|06.08.2015
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«Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке»
Компания «Аксиоматика» объявила о старте работы на рынке Таджикистана. Как сообщили CNews в «Аксиоматике», в июле компания подписала договор с «Спитам
|26.03.2015
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МДО «Дастрас» запустила денежные переводы по системе Contact
ии, Индии, Вьетнама и др., на банковские карты Visa, MasterCard и UnionPay. Переводы Contact внутри республики Таджикистан, в Россию и другие страны ближнего зарубежья являются безадресными — п
|14.11.2014
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Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов
ВымпелКом Лтд.» объявила о принятии решения назначить Константина Колесова на должность генерального директора компании «Таком», предоставляющей услуги связи под торговой маркой Beeline на территории Таджикистана. Константин Колесов сменит на этом посту Милоша Сурлу, который решил покинуть компанию в связи с семейными обстоятельствами. Константин Колесов в настоящее время занимает должность
Таджикистан и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Олеся 63 17
|Путин Владимир 3454 15
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
|Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
|Каримов Ислам 97 12
|Каримова Гульнара 95 11
|Пальчун Кирилл 84 11
|Изосимов Александр 192 10
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
|Солдатенков Сергей 162 8
|Фридман Михаил 146 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Арлазаров Владимир 290 8
|Торбахов Александр 111 8
|Брюквин Юрий 300 7
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 7
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Фролова Светлана 42 6
|Погребинский Антон 45 6
|Усманов Алишер 311 5
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
|Слободин Михаил 56 5
|Кузьмичев Алексей 54 5
|Авен Петр 67 5
|Хан Герман 56 5
|Рахмон Эмомали 5 5
|Белашева Марина 37 5
|Авдеев Сергей 29 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Авакян Гаянэ 52 4
|Ермаков Валерий 140 4
|Осадчая Екатерина 47 4
|Пилюгин Игорь 11 4
|Дробышевский Михаил 53 4
|Ничипоренко Алексей 30 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Айриян Сурен 34 4
|Баженова Елена 29 4
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