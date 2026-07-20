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«МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников «МегаФон Таджикистан» выстроил системную модель корпоративного обучения на базе платформы iSpring Learn. Благодаря внедрению решения iSpring оператору удалось сократить сроки подготовки и адаптации новы

«Сомерс» запустила в Таджикистане оплату госуслуг на POS-терминалах бщили представители Softline. Приложение работает на платежных устройствах системообразующих банков Таджикистана и может быть масштабировано на другие финансовые организации по всему СНГ. Благо

«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане еским развитием нашего партнерства с «МегаФоном» – теперь на уровне национального телеком-оператора Таджикистана. «МегаФон Таджикистан» – ключевой оператор с масштабной инфраструктурой и глубок

Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» артнерства в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что соответствует целям Таджикистана по цифровизации экономики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata. «Сотр

РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности город Душанбе, где встретился с директором Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан Хуршедом Мирзо и главой «Национального патентно-информационного центра

Оплата по QR в Таджикистане стала доступна для клиентов Сбербанка представители Сбербанка. Привычный для жителей России способ оплаты теперь доступен и на территории Таджикистана. Все, что нужно – отсканировать QR камерой в приложении Сбербанка. Оплата будет

«МТС банк» реализовал платежный сервис оплаты по QR из любых банков РФ в Таджикистане рвис открывает широкие возможности оплаты товаров и услуг со счетов российских банков на территории Таджикистана. Сервис доступен как гражданам России, так и иностранным гражданам, имеющим дейс

«МТС банк» обеспечил сервис прямых трансграничных переводов по номеру телефона в Таджикистан е финансовые сервисы «МТС банка» на новый уровень». *** МДО «Имон интернешнл» − финансовый институт Таджикистана, имеющий сеть из 127 представительств и функционирующий на рынке микрофинансиров

МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан» сервисов пополнил новый способ перевода между двумя странами. Он однозначно будет оценен гражданами Таджикистана, которые часто посещают Россию. Сервис МТС Банка – еще один удобный способ попол

Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках специальный чат-бот банка в мессенджере Telegram MTS Bank Now для граждан из стран СНГ, прибывающих в Россию. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка». Чат-бот доступен на русском, узбекском, таджикском и кыргызском языках. По прибытии в Россию иностранные граждане могут получить дебетовую карту MTS Cashback и SIM-карту сотового оператора МТС в точках продаж, вместе с которыми клиен

«Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды еч с коллегами из телеком-компаний, представителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых

«МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС са мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы «Корти милли» любых банков Таджикистана в салонах связи МТС в таджикских сомони. Для этого необязательно быть клиентом «

«МТС банк» запустил оплату услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана «МТС банк» объявил о запуске нового сервиса по оплате услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана для всех пользователей без комиссии и с начислением кешбэка 1%. Оп

В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз Монополизация таджикского рынка SMS-рассылок Сотовые операторы Таджикистана передали функцию осуществления SMS-рассылок единому поставщику — зарегистрирован

Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана бербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и компанией «МегаФон». Сервис оказался востребованным среди клие

«МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан вили о запуске мгновенных переводов без комиссии на банковские карты Национальной платежной системы Республики Таджикистан «Корти Милли» и услуги пополнения лицевого счета абонента сотового опе

Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана Сбербанк сообщил о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут оплатить услуги связи Tcell, «Мегафона

Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан. С сегодняшнего дня любой клиент оператора может моментально пополнить

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell писании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в «Сбербанк онлайне» и сети терми

Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан В Таджикистане подорожал мобильный интернет Сотовые операторы Таджикистана повысили цены на мобильный интернет. Как сообщила таджикская служба «Радио «Своб

СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана «Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас». В начале прошлого года в ведомстве начался проце

«Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов кта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует проду

Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос Не более двух SIM-карт в одни руки Гражданам Таджикистана запретили иметь более двух SIM-карт разных сотовых операторов. Об этом сообщила

Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана Veon выходит из Таджикистана Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», д

«Хайтэк» завершил первый международный проект в Республике Таджикистан связи Eastera по созданию мультимедийного контакт-центра для Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. В ходе проекта в ведомстве был построен контакт-центр на базе решения

В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым операторам и интернет-провайдерам письмо об аннулирова

Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей , ОАХР), которой до этого уже принадлежали остальные 40% акций оператора. Как Telia не выпускали из Таджикистана Первоначально Telia договорилась о продаже «Индиго-Таджикистан» еще в сентябре 2

Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Таджикистане льным образом, убеждены в компании. После этого сервис планирует начинать работу и в других городах Таджикистана.

Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной

Столичные абоненты Tele2 могут звонить в Таджикистан за 36 копеек рорегиона «Москва» Tele2, сказал: «В столичном регионе работает и учится большое количество жителей Таджикистана, которым важно всегда оставаться на связи с родными и близкими. Специально для н

Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане Telia подчеркивают, что такого понятия, как «нереализованные доходы», в налоговом законодательстве Таджикистана нет. Вице-президент Telia Эмиль Нильсон (Emil Nilsson) выразил серьезную обеспок

Таджикские «Билайн» и «Мегафон» повышают цену звонков в Россию В Таджикистане подорожали звонки в Россию Сотовые операторы Таджикистана повышают цены на международные звонки в России. Как сообщает «Интерфакс», об это

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» л событие Рамеш Худоиев, председатель правления «Казкоммерцбанк Таджикистан». На сегодняшний день в Таджикистане работают более 1500 пунктов «Золотой Короны», партнерами системы являются 24 фин

Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пак

Решение от «АйТи. Смарт системы» с применением RFID-технологии внедряют в Таджикистане Система «АйТи-Автоматическая идентификация: Учет имущества», разработанная компанией «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи»), будет внедрена в одном из крупных банков Таджикистана. Проектом займется компания NASR Innovation Technology (г. Душанбе) с помощью «АйТи. Смарт системы», которая в России выполнила уже более 30 аналогичных проектов в крупных организа

ЦФТ открыла офис в Таджикистане стан) и Кишиневе (Молдова), сообщили CNews в ЦФТ. В ряду задач нового офиса ЦФТ — развитие на рынке Таджикистана современных продуктов банковской автоматизации, внедрение и сопровождение ИТ-реш

«Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» Компания «Аксиоматика» объявила о старте работы на рынке Таджикистана. Как сообщили CNews в «Аксиоматике», в июле компания подписала договор с «Спитам

МДО «Дастрас» запустила денежные переводы по системе Contact ии, Индии, Вьетнама и др., на банковские карты Visa, MasterCard и UnionPay. Переводы Contact внутри республики Таджикистан, в Россию и другие страны ближнего зарубежья являются безадресными — п