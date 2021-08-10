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Таджикистан
Республика


10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз 5
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 2
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 2
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 2
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
11.11.2020 «МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан 4
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
23.09.2020 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана 3
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 2
27.07.2020 Tele2 нарастил оборот по финансовым сервисам 2
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
11.03.2020 Сбербанк открыл переводы в Армению по номеру телефона 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.02.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Узбекистана 2
30.01.2020 Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ 3
30.01.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана 4
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1

Публикаций - 434, упоминаний - 663

Таджикистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 21
Золотая Корона 280 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 13
Navitel - Навител Навигатор 252 10
Telia Company 348 9
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 9
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 9
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 8
Turkcell 179 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 7
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 7
Microsoft Corporation 11017 7
Киевстар 256 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Руссобит-М 121 6
SAP SE 3207 6
Fintur 33 5
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 5
Питерская группа связистов 113 5
Eastwind - Восточный Ветер 22 4
Казахтелеком 199 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 12 4
Samsung Electronics 5633 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 3
VMware 1829 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
АйТи 749 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 103 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 3
Facebook 3765 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
Юнистрим - Unistream 167 19
РусславБанк - РСБ 147 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 4
Альфа-Групп 318 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Western Union 86 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Альфа-Банк 1123 3
Открытие ФК 538 2
Агробанк АКБ 2 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Эсхата Банк 4 2
Кыргызстан КБ 2 2
Spitamen Bank - Спитамен Банк 3 2
Коммерцбанк Таджикистана 2 2
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 2 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 2
Глобэкс банк 28 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 2
Душанбе сити МДО 2 2
Сбербанк Казахстан 8 2
D-Wine - D'Wine 3 1
Evocabank - Эвокабанк 1 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Ташир 13 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Merrill Lynch 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Uber 257 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Президент Российской Федерации 1439 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
Правительство Москвы 649 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 5 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
3D-печать 135 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Google Android 10750 18
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
Apple iOS 5741 13
WhatsApp Messenger 654 6
Rakuten Viber 429 5
R-Style Softlab - RS-Bank 228 5
Microsoft Skype 1462 4
R-Style Softlab - InterBank 93 3
Linux OS 4243 3
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 3
Eastwind Contact Center 4 3
Eastwind Call Register 4 3
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Eastwind Billing System 7 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
SQL - Язык программирования 432 2
Eastwind Mobile Contact 2 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
Microsoft SQL Server 789 2
SAP Business One - SAP B1 57 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 2
ROBBO - РОББО Класс 3 2
Qiwi Терминалы 100 2
Eastwind DigiTel 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Office 1921 2
Microsoft Windows 850 2
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple Mac 1454 1
Apple - App Store 2198 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Pegasus 23 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Edge - Браузер 968 1
Рейман Леонид 408 6
Фролова Светлана 41 6
Каримов Ислам 85 5
Каримова Гульнара 89 5
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
Дмитриев Кирилл 93 4
Никифоров Николай 1126 4
Цыбульников Вячеслав 35 3
Рахмон Эмомали 3 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 3
Кирсанова Светлана 54 2
Фридман Михаил 54 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Тюрина Мария 39 2
Давлатзод Нусратулл 3 2
Стоклицкая Анна 24 2
Андреев Сергей 39 2
Носков Константин 201 2
Атоев Илхом 3 2
Дорохина Юлия 42 2
Путятинский Сергей 53 1
Аксаков Анатолий 98 1
Кириченко Игорь 41 1
Резникович Алексей 19 1
Каримов Ринат 28 1
Чаркин Евгений 182 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Кривозубов Павел 26 1
Зайцев Михаил 145 1
Торбахов Александр 54 1
Кулик Вадим 113 1
Мамонтов Игорь 28 1
Степченков Максим 36 1
Воробьев Андрей 125 1
Чугунов Никита 53 1
Титов Борис 27 1
Поляков Сергей 60 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Главчев Владимир 17 1
Песков Дмитрий 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 300
Казахстан - Республика 2621 227
Беларусь - Белоруссия 2081 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 164
Украина 3347 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 56
Узбекистан - Республика 821 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 36
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 31
Германия - Федеративная Республика 3614 29
Армения - Республика 687 28
Европа 3730 27
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 26
Грузия 690 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 26
Индия - Республика 2161 24
Франция - Французская Республика 2112 23
Молдавия - Республика Молдова 428 22
Эстония - Эстонская Республика 413 18
Италия - Итальянская Республика 1371 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Туркмения - Туркменистан 195 13
Испания - Королевство 1248 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 11
Восточная Европа 1669 11
Монголия 172 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Литва - Литовская Республика 328 9
Турция - Турецкая республика 950 9
Латвия - Латвийская Республика 450 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Япония 2760 8
Иран - Исламская Республика Иран 374 8
Финляндия - Финляндская Республика 812 8
Болгария - Республика 306 8
Нидерланды 970 8
Швеция - Королевство 748 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
POI - points of interest 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
Кибернетика 6 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Русский язык 970 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Великая Отечественная война 122 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
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