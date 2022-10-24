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Spitamen Bank Спитамен Банк Спитамен Капитал

Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.10.2022 «МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на карты «Спитамен банка» 3
11.03.2020 Сбербанк открыл переводы в Армению по номеру телефона 1
27.11.2019 К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана 1
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» 5
30.07.2013 Система Contact и «Спитамен Капитал» стали партнерами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Spitamen Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Axiomatika - Аксиоматика 11 2
1С-Рарус 967 1
UIPath 118 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 496 1
Automation Anywhere 16 1
Europlat - Европлат 24 1
Microsoft Corporation 25669 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 3 2
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 2
Душанбе сити банк МДО 4 2
Агробанк АКБ 3 2
Эсхата Банк 6 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк Таджикистана 2 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 1
Evocabank - Эвокабанк 1 1
FMFB - First MicroFinanceBank - Первый микрофинансовый банк 1 1
Имон Интернешнл МДО 10 1
Международный банк Таджикистана - International Bank of Tajikistan 2 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Алиф банк - Алиф Бонк - Алиф Капитал - Алиф Сармоя 1 1
Яшин и Партнеры 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1968 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3162 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 586 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9192 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 874 2
Axiomatika - AxiCredit - аксиКредит 5 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 876 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 1
Google Android 15123 1
Apple iOS 8521 1
Parallels Automation 47 1
Дмитриев Кирилл 119 1
Кирсанова Светлана 70 1
Фролова Светлана 42 1
Егиазарян Карен 1 1
Пальчун Кирилл 80 1
Исхаков Дилшод 1 1
Ляпин Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 6
Таджикистан - Республика 941 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 2
Узбекистан - Республика 1974 2
Украина 7901 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1102 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 528 1
Таджикистан - Душанбе 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 1
Армения - Республика 2431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 5
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1826 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450654, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196244.
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